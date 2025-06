Quién es Zohran Mamdani, el "socialista" que sueña con ser Alcalde de Nueva York

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).– Zohran Mamdani es el nombre de moda en los cinco barrios de la ciudad de Nueva York. El izquierdista, originario de Uganda, creció en las últimas semanas al menos 31 puntos porcentuales en las encuestas para las elecciones primarias de los demócratas para la Alcaldía de una de las urbes más habitadas y multiculturales del mundo, y a unos días de la jornada electoral, pelea cabeza a cabeza con un mastodonte de la política local. Pero, ¿cómo llegó ahí?

Su breve trayectoria política comenzó oficialmente en 2021, aunque acumula varios años como activista progresista. Fue elegido aquel año como Representante –o Diputado– local por el Distrito 36, que representa las colonias de Astoria, Ditmars-Steinway y Astoria Heights, todos ellos en el barrio de Queens.

Mamdani cuenta con un movimiento que lo respalda, pero ha pasado los últimos días de las primarias luchando por construir una coalición. Incluso en las encuestas que lo favorecen, Mamdani se queda corto ante Andrew Cuomo, el exgobernador caído en desgracia que ha liderado todas las encuestas de voto por orden de preferencia desde que se unió a la contienda. En una encuesta, realizada en nombre de un supercomité de acción política (PAC) que apoya a Mamdani (en 2025, incluso los socialistas tienen supercomités de acción política), queda a sólo dos puntos de Cuomo en la ronda final de votación por orden de preferencia.

Mamdani trabajó como asesor de vivienda para la prevención de ejecuciones hipotecarias, ayudando a propietarios afroamericanos y de minorías de bajos ingresos en Queens a luchar contra el desalojo y a permanecer en sus hogares. "Fue este trabajo lo que lo impulsó a postularse para un cargo", asegura en su página oficial.

Después de pasar "todos los días negociando con bancos que priorizaban las ganancias sobre las personas", se enfrentó a la realidad de que la ciudad de Nueva York atraviesa una crisis de vivienda, que precede a la pandemia de COVID-19, y que "no es algo natural en nuestras vidas, sino una elección".

Mamdani nunca se ha autodenominado "socialista", y en la política estadounidense, incluso en una relativamente progresista como la de Nueva York, el adjetivo suele ser usado más como una crítica que como un elogio. Sin embargo, sí es apoyado por la organización Socialistas Demócratas de América.

Mamdani obtuvo la etiqueta gracias a su plataforma. Su lema principal de campaña es "Una ciudad accesible", donde los ciudadanos puedan pagar su renta, y puedan vivir dignamente. Por ello, su principal propuesta de campaña es congelar las rentas.

But winning is going to be even better. pic.twitter.com/8jTZ6SnzBc

Esta propuesta lo ha puesto a la izquierda de todos los candidatos y candidatas contra los que compite, que son cerca de una docena en las primarias demócratas. La segunda gran propuesta de Mamdani es un transporte público "confiable, seguro y universalmente accesible". Su propuesta: eliminar permanentemente la tarifa en cada autobús de la ciudad, es decir, que sean gratis; y hacerlos más rápidos "construyendo rápidamente carriles prioritarios, expandiendo señales de adelantamiento de autobuses y zonas de carga dedicadas para mantener a los doble estacionados fuera del camino".

Además, propone estancias infantiles gratuitas para los trabajadores, tiendas de conveniencia propiedad de la ciudad con precios accesibles y también impuestos a los neoyorkinos más ricos.

Su campaña ha sido de a pie. Con un ejército de miles de voluntarios, ha salido a recorrer los cinco barrios neoyorkinos y sus propuestas han sido muy discutidas en las últimas semanas, sobre todo por la urgencia de los ciudadanos ante el aumento de precios en las rentas, en la comida y en todos los servicios, a causa de una inflación que no fue frenada por el Presidente Joe Biden y tampoco por Donald Trump, quien con su guerra arancelaria y las agresiones bélicas en Medio Oriente ha provocado aún más problemas económicos.

Por ello, en la última semana ha sido respaldado y apoyado por las dos grandes figuras de la izquierda estadounidense, que incluso en el Partido Demócrata no son vistos con los mejores ojos. Se trata del Senador Bernie Sanders, de Vermont, y de la Congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien representa una parte de Queens y del Bronx.

At this dangerous moment in history, status quo politics isn’t good enough.

We need new leadership that is prepared to stand up to powerful corporate interests & fight for the working class. @ZohranKMamdani is providing that vision. He is the best choice for NYC mayor. https://t.co/8QiYGvTUMj

— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 17, 2025