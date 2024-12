770 mil viven en las calles de EU: migrantes, gringos pobres, niños, familias enteras

Por María Ortiz

Los Ángeles, 28 de diciembre (La Opinión).– La cantidad de personas sin hogar contabilizadas en todo el país en una sola noche de enero de 2024 aumentó un 18 por ciento con respecto al recuento del año anterior, hasta alcanzar más de 770 mil personas, según informó el viernes la administración de Biden.

El informe de recuento “Point-In-Time” publicado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) muestra que el aumento de las personas desamparadas se debió a la crisis de vivienda asequible, la inflación, los salarios estancados y los desastres naturales que golpearon a las comunidades de todo el país.

HUD aseguró en el reporte que en las comunidades que habían recibido a solicitantes de asilo y migrantes o que habían sufrido algún desastre natural se registraron datos de personas sin hogar más altos.

Every January, communities nationwide conduct the Point-in-Time Count, a one-night count of the number of people experiencing homelessness in America.

