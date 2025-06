Un socialista propalestino emerge en NY. ¿El péndulo gringo se mueve a la izquierda?

Ciudad de México/Nueva York, 25 de junio (SinEmbargo).– Este martes por la noche, cuenta el periodista Liam Stack, el establishment demócrata nacional tuvo dificultades para asimilar “el sorprendente ascenso de un socialista demócrata en la ciudad de Nueva York, quien abrazó una agenda económica progresista y se apartó de la postura dominante del partido en Oriente Medio”.

Las primarias del partido para la Alcaldía del martes fueron un golpe de efecto, agrega el periodista en un amplio texto en The New York Times–: “los votantes neoyorquinos rechazaron a un rostro familiar y famoso, el exgobernador Andrew M. Cuomo, con un sólido financiamiento. Y al hacerlo, rompieron generacional e ideológicamente con la corriente principal del partido. Se inclinaron por Zohran Mamdani, asambleísta estatal de 33 años y tres mandatos, quien se presentó con un mensaje optimista sobre la asequibilidad y el aumento del costo de la vida que ha eludido a muchos demócratas nacionales”.

Mamdani, al presentar una agenda de extrema izquierda incluyendo posturas que antes eran políticamente arriesgadas en Nueva York —como describir las acciones de Israel en Gaza como genocidio y pedir nuevos impuestos a las empresas—, puede desafiar los límites de la ortodoxia del partido e inquietar a los líderes demócratas nacionales.

Al mismo tiempo, otros consideran que los votantes han reaccionado frente a la ultraderecha representada por Donald Trump y MAGA (Make America Great Again, abreviado), jalando el péndulo hacia la izquierda.

La pregunta es si Mamdani es suficiente para marcar una tendencia hacia la izquierda en la política nacional, y si esa tendencia puede crecer hasta el punto de cohesionar a los demócratas y desinflar la locomotora Trump.

In the words of Nelson Mandela: it always seems impossible until it’s done.

My friends, it is done. And you are the ones who did it.

I am honored to be your Democratic nominee for the Mayor of New York City. pic.twitter.com/AgW0Z30xw1

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) June 25, 2025