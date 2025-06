El aspirante demócrata más progresista se perfila para competir por la Alcaldía de NY.

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- El legislador estatal de Queens, Zohran Mamdani, aventaja esta noche las primarias demócratas y se perfila para ser el abanderado demócrata para la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York.

De acuerdo con datos de la Junta Electoral hasta las 10:45 hora local, Mamdani concentraba el 43.5 por ciento de las preferencias con 431 mil 228 votos a su favor, mientras que el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tenía el 36.4 por ciento con 360 mil 819 mil votos. Brad Lander, contralor de la ciudad, se ubicó en un lejano tercer lugar con un 11.37 por ciento de los sufragios.

Con el 80 por ciento de los votos computados, el legislador socialista y demócrata parece llevarse la victoria, pero será hasta dentro de una semana cuando la junta electoral termine cómputo del sistema de votación y de a conocer los resultados oficiales.

In the words of Nelson Mandela: it always seems impossible until it’s done.

My friends, it is done. And you are the ones who did it.

I am honored to be your Democratic nominee for the Mayor of New York City. pic.twitter.com/AgW0Z30xw1

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) June 25, 2025