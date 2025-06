Trump estalla por Mamdani: “Es horrible, su voz es áspera, no es muy inteligente”

Por Jesús García

Los Ángeles, 26 de junio (La Opinión).- El Presidente Donald Trump criticó el triunfo de Zohran Mamdani en la elección primaria del Partido Demócrata en Nueva York, al calificarlo de “lunático comunista 100 por ciento”.

Para el mandatario, el triunfo de Mamdani es un paso extra a las posiciones demócratas calificadas de izquierda.

Trump se refirió al respaldo que otorgó la representante Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), pero Mamdani también fue respaldado por el Senador Bernie Sanders (Vermont).

Donald J. Trump Truth Social 06.25.25 03:10 PM EST

It’s finally happened, the Democrats have crossed the line. Zohran Mamdani, a 100% Communist Lunatic, has just won the Dem Primary, and is on his way to becoming Mayor. We’ve had Radical Lefties before, but this is getting a…

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 25, 2025