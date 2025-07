Trump anuncia aranceles del 25% para productos de la India por su cercanía con Rusia

India es la víctima más reciente de la guerra arancelaria de Trump, al imponerle 25 por ciento de aranceles a partir del viernes por su cercanía comercial con Rusia. El Presidente de Estados Unidos también dijo que no habrá prórrogas para la entregada en vigor del resto de tarifas contra varios países del mundo.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció que los productos procedentes de la India serán gravados con un arancel del 25 por ciento a partir del viernes 1 de agosto, y reveló que además impondrá una multa al país asiático de la que no ha ofrecido más detalles, argumentando que tiene una cercanía comercial importante con Rusia.

"Recuerden, si bien India es nuestra aliada, a lo largo de los años hemos hecho relativamente pocos negocios con ella debido a sus aranceles demasiado altos, entre los más altos del mundo, y a que tienen las barreras comerciales no monetarias más severas y molestas de cualquier país", escribió Trump en su red social, Truth Social. "Tenemos un déficit masivo".

"Además, siempre han comprado la gran mayoría de su equipo militar a Rusia y son el mayor comprador de energía de Rusia, junto con China, en un momento en que todos quieren que Rusia detenga la matanza en Ucrania. ¡NADA MAL! Por lo tanto, India pagará un arancel del 25 por ciento, más una sanción por lo anterior, a partir del 1 de agosto. Gracias por su atención a este asunto. ¡MAGA!", añadió el mandatario estadounidense.

Además, sobre la fecha límite del 1 de agosto para la entrada en vigor de aranceles a una gran parte del mundo, incluido México, Trump señaló que "será un gran día para América" y que "no se prorrogará, se mantiene firme".

El político ha doblegado al mundo, coinciden distintos análisis, a punta de garrotazos. Aprovecha su superioridad para imponer una nueva política para el comercio.

En el corto plazo parece haberse llevado una victoria rápida. Pero, ¿realmente ganó? Eso es lo que está en debate. Los países que lograron obtener un acuerdo tuvieron que ceder, y mucho. Varios de los socios comerciales más fuertes, entre ellos México y Canadá, aún no cierran un acuerdo aunque la fecha fatal, el 1 de agosto, se acerca velozmente. El antecedente es que Reino Unido, Japón y la Unión Europea (UE) entregaron mucho y obtuvieron poco para evitar una guerra comercial.

La UE, por ejemplo, dio a conocer un acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, que pasa por el establecimiento de gravámenes del 15 por ciento para productos europeos, y compromete al bloque europeo a inversiones adicionales, así como a realizar adquisiciones de energía y armamento.

La semana pasada, Trump informó sobre "un acuerdo enorme con Japón", que pasa por invertir 550 mil millones de dólares y pagar un arancel del 15 por ciento, una reducción de 10 puntos con respecto al gravamen del 25 por ciento anunciado semanas antes contra todas las importaciones provenientes del país asiático.

Por su parte, México espera llegar a un acuerdo en las próximas horas. El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró el martes que el país ya cumplió con todos los compromisos necesarios para evitar que el Gobierno de Estados Unidos imponga aranceles a productos nacionales, por lo que ahora sólo queda esperar la decisión final de Washington.

“Ya todo lo que México tenía que hacer se hizo, ahora toca esperar”, declaró el funcionario federal al ser cuestionado sobre las negociaciones con la Administración del Presidente Trump.

"Yo espero, por supuesto, y tenemos además esa información. Al final la decisión la toma el Presidente [Donald] Trump, pero esperamos que pueda haber un buen acuerdo por la relación que estamos teniendo. No queremos adelantar nada pues porque todavía no hay nada concreto. Nos estamos esperando de aquí al viernes para poder informar", dijo por su parte la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien no descartó hablar telefónicamente con Trump en caso de ser necesario.

