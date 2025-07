La Reserva Federal de EU resiste presiones de Trump: deja interés entre 4.25% y 4.50%

Por Arlenys Tabare

Los Ángeles, 30 de julio (LaOpinión).- En la reunión de este miércoles 30 de julio del 2025, la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) encabezada por su presidente Jerome Powell dio a conocer que mantendrá sin cambios las tasas de interés quedando de esta manera en el rango de 4.25 por ciento y 4.50 por ciento pese a las insistentes presiones del mandatario Donald Trump de comenzar con los recortes este año.

Aunque, la inflación se mantiene estable en un 2.7 por ciento, según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicado en junio, y el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó a una tasa anual del tres por ciento en el segundo trimestre, de acuerdo con el anuncio del Departamento de Comercio este miércoles.

La decisión de los formuladores de políticas monetarias se da en un contexto económico, social y político tenso, y de mucha incertidumbre, sobre todo, provocada por las elevadas tarifas arancelarias que suponen en los próximos meses aumento de precios para los consumidores.

Chair Powell reads opening statement at the #FOMC press conference on July 30, 2025: https://t.co/Ow71rrek5g

— Federal Reserve (@federalreserve) July 30, 2025