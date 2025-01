Reserva Federal de EU mantiene tasas de interés sin cambios; quedan entre 4.25 y 4.5%

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS).- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió este miércoles mantener las tasas de interés en el rango objetivo del 4.25 por ciento al 4.50 por ciento, tras haberlas bajado tres veces desde septiembre.

Esta pausa se sucede a la reducción decretada el pasado septiembre de medio punto, cuando se recortó el precio del dinero por primera vez desde marzo de 2020, y a las de un cuarto de punto de noviembre y diciembre.

En su comunicado, la entidad ha subrayado que los riesgos para optimizar empleo e inflación están "más o menos equilibrados" y que permanece "atenta" ante posibles amenazas desde ambos frentes por el entorno "incierto".

