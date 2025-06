Fed mantiene tasas de interés por cuarta vez y reconoce que la incertidumbre ha caído

MADRID, 18 jun. (ERUOPA PRESS).- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido este miércoles mantener las tasas de interés en el rango objetivo del 4.25 por ciento al 4.50 por ciento.

Esta pausa se sucede a las ya decretadas el pasado enero, marzo y mayo, así como a las tres bajadas consecutivas iniciadas en septiembre, cuando se recortó el precio del dinero por primera vez desde marzo de 2020.

Fed Chair Jerome Powell: "In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. #FOMC pic.twitter.com/6Lezvvzqyj

— CSPAN (@cspan) June 18, 2025