EU ofrece 50 mdd por Nicolás Maduro, él responde: "es una conspiración fascista"

Estados Unidos (EU) acusó que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene lazos con grupos de crimen organizado, entre ellos, el Cártel de Sinaloa.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- La Casa Blanca de Donald Trump ofreció ayer una recompensa de 50 millones de dólares por información que ayude al arresto del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) como un "narcoterrorista".

A través de un video compartido en la red social X, antes Twitter, Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, acusó que el mandatario sudamericano tiene lazos con grupos del crimen organizado como el Tren de Aragua, el Cártel de los soles y el Cártel de Sinaloa.

“El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el reinado de terror de Maduro continúa”, afirmó Bondi.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro.

Por su parte, Nicolás Maduro acusó al Gobierno de Donald Trump de financiar una "conspiración fascista" contra Venezuela, por lo que las autoridades civiles y militares de su país reforzarán los planes de "seguridad y de protección de la paz" Nacional.

"Aquí hay personas conspirando para quebrantar la paz y la tranquilidad de Venezuela. Hay individuos completamente desquiciados llamando a una guerra civil", expresó el líder chavista durante una reunión transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por su parte, el Ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó como un "invento" de Estados Unidos la existencia del Cártel de los Soles y sus presuntos nexos con Nicolás Maduro.

"El Cártel de los Soles es un invento. No sé cuántos años tienen que inventaron eso, y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes. Cada vez que alguien les molesta, lo ponen como jefe del Cártel de los Soles", comentó el funcionario venezolano.

Nicolás Maduro and his cronies think they're untouchable. They're wrong. We're increasing our reward offer for Maduro to up to $50 million.

El 29 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró a Maduro ganador de los comicios presidenciales por sobre el opositor Edmundo González, que logró unificar a la oposición de la mano de María Corina Machado. Maduro logró la reelección para un tercer período y recibió las credenciales que lo acreditan como mandatario para el periodo 2025-2031.

El mes pasado, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ratificó las sanciones sobre el Cártel de los Soles como organización terrorista y emitió una recompensa por información que condujera al arresto y/o condena de los venezolanos Nicolás Maduro Moros, por quien se ofrecieron 25 millones de dólares.

Cabe destacar que el Gobierno de Joe Biden, al final de su mandato, había anunciado una recompensa de 25 millones de dólares por información que condujera a la detención del mandatario venezolano, después de que asumiera un tercer mandato en la Presidencia.