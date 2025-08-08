EU ofrece 50 mdd por Nicolás Maduro, él responde: "es una conspiración fascista"

Redacción/SinEmbargo

08/08/2025 - 7:59 am

La Casa Blanca ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro.

Artículos relacionados

Estados Unidos (EU) acusó que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene lazos con grupos de crimen organizado, entre ellos, el Cártel de Sinaloa.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- La Casa Blanca de Donald Trump ofreció ayer una recompensa de 50 millones de dólares por información que ayude al arresto del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduroseñalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) como un "narcoterrorista".

A través de un video compartido en la red social X, antes Twitter, Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, acusó que el mandatario sudamericano tiene lazos con grupos del crimen organizado como el Tren de Aragua, el Cártel de los soles y el Cártel de Sinaloa.

“El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el reinado de terror de Maduro continúa”, afirmó Bondi.

Por su parte, Nicolás Maduro acusó al Gobierno de Donald Trump de financiar una "conspiración fascista" contra Venezuela, por lo que las autoridades civiles y militares de su país reforzarán los planes de "seguridad y de protección de la paz" Nacional.

"Aquí hay personas conspirando para quebrantar la paz y la tranquilidad de Venezuela. Hay individuos completamente desquiciados llamando a una guerra civil", expresó el líder chavista durante una reunión transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por su parte, el Ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó como un "invento" de Estados Unidos la existencia del Cártel de los Soles y sus presuntos nexos con Nicolás Maduro.

"El Cártel de los Soles es un invento. No sé cuántos años tienen que inventaron eso, y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes. Cada vez que alguien les molesta, lo ponen como jefe del Cártel de los Soles", comentó el funcionario venezolano.

El 29 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró a Maduro ganador de los comicios presidenciales por sobre el opositor Edmundo González, que logró unificar a la oposición de la mano de María Corina Machado. Maduro logró la reelección para un tercer período y recibió las credenciales que lo acreditan como mandatario para el periodo 2025-2031.

El mes pasado, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ratificó las sanciones sobre el Cártel de los Soles como organización terrorista y emitió una recompensa por información que condujera al arresto y/o condena de los venezolanos Nicolás Maduro Moros, por quien se ofrecieron 25 millones de dólares.

Cabe destacar que el Gobierno de Joe Biden, al final de su mandato, había anunciado una recompensa de 25 millones de dólares por información que condujera a la detención del mandatario venezolano, después de que asumiera un tercer mandato en la Presidencia.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Andy: del desayuno… a la carta

"Inocente como siempre ha sido, el hijo predilecto del expresidente no reparó en que sus siniestros adversarios...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La cursi y lacrimógena misiva de "Andy"

"Nunca pensé estar tan de acuerdo con Fernández Noroña: la carta es malísima y lejos de reducir...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Decoro

"Tal vez ahora se sientan protegidos por el poder, pero en algún momento el aura de López...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

La Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Pemex.
2

ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
3

"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna niegan derroches y denuncian campaña de difamación

La Casa Blanca ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro.
4

EU ofrece 50 mdd por Nicolás Maduro, él responde: "es una conspiración fascista"

5

ENTREVISTA ¬ El caso Córdova-SCJN confirma que el racismo está vivo: Marx Arriaga

Estimado Javier Hernández: Tomo la oportunidad de emplear este espacio periodístico para emitir un mensaje que de entrada parecería imprudente.
6

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable
7

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable

Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
8

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

Andy: del desayuno… a la carta
9

Andy: del desayuno… a la carta

10

Fiscalía detiene a 3 acusados de asesinar a un menor tras prestar mil pesos a su mamá

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
11

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

Agenda del 8 al 10 de agosto
12

Autos, música, Japón... un fin de semana con actividades en la Ciudad de México

13

VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador

14

Gobierno de Oaxaca y Secretaría de Cultura exigen frenar venta de huaraches de Adidas

El Diputado Pedro Haces fue cuestionado por referirse a las mujeres como "el viejerío".
15

Otra de Haces: Los apantalló el viejerío, dice en reunión de mujeres. No fue el único

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Trump firmó en secreto una orden para usar fuerza militar contra cárteles, dice NYT

La Casa Blanca ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro.
2

EU ofrece 50 mdd por Nicolás Maduro, él responde: "es una conspiración fascista"

Agenda del 8 al 10 de agosto
3

Autos, música, Japón... un fin de semana con actividades en la Ciudad de México

La Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Pemex.
4

ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González

Toyota gana 5.076 millones en su primer trimestre fiscal ante aranceles
5

Los aranceles de Trump le pegan a Toyota: pierde 36.9% en su primer trimestre fiscal

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable
6

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable

7

Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar militarmente toda la ciudad de Gaza

8

Fiscalía detiene a 3 acusados de asesinar a un menor tras prestar mil pesos a su mamá

Los diputados federales y senadores plurinominales que llegaron al Congreso sin hacer campañas y sin tener el respaldo de los votantes
9

#PuntosYComas ¬ Los plurinominales y el jugoso botín para las camarillas partidistas

10

ENTREVISTA ¬ El caso Córdova-SCJN confirma que el racismo está vivo: Marx Arriaga

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua.
11

Juez Cogan niega petición a "El Chapo" para ver a su abogado: se equivocó de Tribunal

12

VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador