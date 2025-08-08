Caro Quintero está aislado 23 horas y pasa frío; su defensa pide cambiarlo de celda

Redacción/SinEmbargo

08/08/2025 - 2:31 pm

Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, está preso en NY.

Artículos relacionados

El único contacto de Caro Quintero con su familia ha sido una o dos breves llamadas telefónicas, acusó la defensa del narcotraficante.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y preso hoy en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, denunció a través de su defensa legal que sufre de restricciones carcelarias "propias de un terrorista", por lo que pidió una audiencia con un Juez.

"El Sr. Quintero está esencialmente confinado en una celda pequeña y sin ventanas. Permanece en esta celda solo 23 horas al día, de lunes a viernes; los fines de semana, permanece confinado las 24 horas del día y no se le permite hacer ejercicio. Sus cosas pasan por una ranura en la puerta y come solo. La luz siempre está encendida. Con el aire acondicionado inestable, a menudo le falta ropa de abrigo y mantas", explicó la defensa de Quintero.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Quintero de dirigir una empresa criminal, uso ilegal de armas de fuego, distribución internacional de drogas, así como por ser artífice de la conspiración para el secuestro, tortura y asesinato en 1985 de Enrique "Kiki" Camarena, miembro de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Abogados de Caro Quintero acusan que su cliente recibe restricciones carcelarias propias de un terrorista.
Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y preso hoy en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, denunció a través de su defensa legal que sufre de restricciones carcelarias "propias de un terrorista". Foto: X @arturoangel20

"Desde su llegada a este distrito en febrero de 2025, su único contacto con su familia ha sido una o dos breves llamadas telefónicas monitoreadas con familiares en México. Los únicos visitantes del Sr. Quintero han sido los integrantes de su equipo de defensa designado por el tribunal. Además, desde la imposición de las SAMs, al Sr. Quintero no se le ha permitido ni siquiera un contacto indirecto con su familia, ya que a su equipo de defensa se le prohíbe difundir comunicaciones suyas a terceros", señalaron los abogados.

Por este motivo, los abogados solicitaron que se retiren las Medidas Administrativas Especiales (SAMs) que le impuso el Fiscal general de Estados Unidos, su liberación del confinamiento y su reubicación en una unidad más adecuada y menos restrictiva del penal.

El pasado martes, la Fiscalía de Estados Unidos dio a conocer que no pedirá la pena de muerte para los mexicanos Rafael Caro Quintero "El Príncipe" e Ismael "El Mayo" Zambada, a fin de llegar a un posible acuerdo.

En el oficio, dirigido al Juez Brian Cogan que está a cargo del caso, se señala que ni Corte ni la Fiscalía buscarán imponer la máxima sentencia en contra de los capos sinaloenses “El Mayo” Zambada, cofundador y exlíder del Cártel de Sinaloa; y de Caro Quintero, alias “El Príncipe”, y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, a fin de llegar a un posible acuerdo de culpabilidad.

"Estimado Juez Cogan: Estados Unidos contra Ismael Zambada García, Expediente Penal n.° 09-466 (BMC) (S-5). El Gobierno presenta respetuosamente esta carta para informar al Tribunal y a la defensa que el Fiscal General ha autorizado y ordenado a esta Fiscalía no solicitar la pena de muerte contra el acusado Ismael Zambada García", escribió Joseph Nocella Jr., Fiscal para el Distrito Este de Nueva York, en uno de los oficios.

Por otro lado, en la segunda petición se lee: "Estimado Juez Block: Estados Unidos contra Rafael Caro Quintero, Caso Penal N.° 15-208 (S-3) (FB). El Gobierno presenta respetuosamente esta carta para informar al Tribunal y a la defensa que el Fiscal General ha autorizado y ordenado a esta Fiscalía no solicitar la pena de muerte contra el acusado Rafael Caro Quintero".

El Cártel de Guadalajara fue uno de los grupos de drogas más importantes de América Latina y evolucionó hasta transformarse en el actual Cártel de Sinaloa. Quintero está acusado de 10 delitos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Andy: del desayuno… a la carta

"Inocente como siempre ha sido, el hijo predilecto del expresidente no reparó en que sus siniestros adversarios...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La cursi y lacrimógena misiva de "Andy"

"Nunca pensé estar tan de acuerdo con Fernández Noroña: la carta es malísima y lejos de reducir...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Decoro

"Tal vez ahora se sientan protegidos por el poder, pero en algún momento el aura de López...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP
1

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP

Video de la Gobernadora de Campeche.
2

Layda viaja a Amsterdam y causa nueva controversia. Noroña critica llamado de Alcalde

3

FGR detiene a implicado en homicidio de delegado en Tamaulipas; es de "Los Metros"

Andy: del desayuno… a la carta
4

Andy: del desayuno… a la carta

Plan Netanyahu de ocupar Gaza genera preocupación internacional.
5

Plan de Netanyahu para ocupar Gaza militarmente prende alertas a nivel internacional

6

ENTREVISTA ¬ El caso Córdova-SCJN confirma que el racismo está vivo: Marx Arriaga

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
7

"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna niegan derroches y denuncian campaña de difamación

8

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, está preso en NY.
9

Caro Quintero está aislado 23 horas y pasa frío; su defensa pide cambiarlo de celda

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
10

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

Las exportaciones de China aumentaron más de lo esperado en julio: 7.2 por ciento. Sus empresas se volvieron un ejemplo de reacomodo a los aranceles de Trump.
11

China resiste: crecen 7% sus exportaciones mientras el mundo sufre aranceles de Trump

La Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Pemex.
12

ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González

Adidas y el Gobierno inician pláticas y resarcir daño por plagio de huaraches: CSP.
13

Adidas dialoga con autoridades para resarcir daño por huaraches "Oaxaca Slip-On": CSP

VIDEO ¬ Sheinbaum estrena “Estamos todos”, canción de Intocable dedicada a migrantes.
14

VIDEO ¬ Sheinbaum estrena “Estamos todos”, canción de Intocable dedicada a migrantes

La Casa Blanca ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro.
15

EU ofrece 50 mdd por Nicolás Maduro, él responde: "es una conspiración fascista"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
osé Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
1

"No soy funcionario público", José Ramón López Beltrán sobre sus vacaciones en Cancún

Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, está preso en NY.
2

Caro Quintero está aislado 23 horas y pasa frío; su defensa pide cambiarlo de celda

Plan Netanyahu de ocupar Gaza genera preocupación internacional.
3

Plan de Netanyahu para ocupar Gaza militarmente prende alertas a nivel internacional

4

FGR detiene a implicado en homicidio de delegado en Tamaulipas; es de "Los Metros"

VIDEO ¬ Sheinbaum estrena “Estamos todos”, canción de Intocable dedicada a migrantes.
5

VIDEO ¬ Sheinbaum estrena “Estamos todos”, canción de Intocable dedicada a migrantes

EU canceló visa de Juan Francisco Gim, Alcalde de Nogales; "Es administrativo", dice
6

EU cancela visa de Juan Francisco Gim, Alcalde de Nogales; "es administrativo", dice

Adidas y el Gobierno inician pláticas y resarcir daño por plagio de huaraches: CSP.
7

Adidas dialoga con autoridades para resarcir daño por huaraches "Oaxaca Slip-On": CSP

Video de la Gobernadora de Campeche.
8

Layda viaja a Amsterdam y causa nueva controversia. Noroña critica llamado de Alcalde

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP
9

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP

La Casa Blanca ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro.
10

EU ofrece 50 mdd por Nicolás Maduro, él responde: "es una conspiración fascista"

Agenda del 8 al 10 de agosto
11

Autos, música, Japón... un fin de semana con actividades en la Ciudad de México

La Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Pemex.
12

ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González