VIDEO ¬ El "Narco de narcos" aterriza en Nueva York tras su extradición desde México

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- Rafael Caro Quintero, conocido como el "Narco de narcos" y fundador del Cártel de Guadalajara, llegó a Nueva York tras ser extraditado por el Gobierno de México.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que Caro Quintero desciende esposado de un avión de la Armada de México, bajo estricta custodia de las autoridades estadounidenses.

El traslado de Caro Quintero forma parte de un operativo conjunto entre México y Estados Unidos, en el que 29 personas vinculadas al crimen organizado fueron entregadas a las autoridades norteamericanas.

BOOM - Video just sent said to be Rafael Caro Quintero arriving in New York. pic.twitter.com/TQD99jQyE6

— Ioan Grillo (@ioangrillo) February 28, 2025