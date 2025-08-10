Familiares y vecinos despiden a Fernandito, niño asesinado en Edomex; exigen justicia

El sepelio de Fernando reunió a decenas de personas que recordaron con cariño al pequeño y demandaron justicia en el caso.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Familiares, vecinos y compañeros de la escuela despidieron el sábado al pequeño Fernando, niño de cinco años asesinado en el municipio de La Paz, Estado de México (Edomex).

Durante el funeral, corearon porras y cantos en su memoria: “Fernandito, así es como te estamos despidiendo: ¡Chiquitibum a la bim-bom-ba, Fernando, Fernando, ra, ra, ra!”. Las personas llevaron globos blancos, flores y los carritos favoritos del menor.

El cortejo fúnebre partió desde una carpa instalada en un lote de terracería ubicado en la colonia Ejidal El Pino, donde fue velado el niño, rumbo al panteón municipal “Altavista”.

Primero salieron las coronas y cruces en una camioneta, seguidas por la carroza blanca que transportaba el féretro, rodeada de aplausos y porras.

Decenas de personas caminaron o viajaron en vehículos para acompañar a la señora Noemí, madre del menor. Varios niños, excompañeros del kínder, portaban globos blancos en memoria de Fernando, a quien describieron como alegre, cariñoso y amante de la escuela.

El trayecto, de casi seis kilómetros, estuvo custodiado por las autoridades locales y estatales.

En el panteón municipal, familiares y amigos exigieron justicia y aseguraron que no permitirán que el crimen quede impune.

“Aquí venimos contigo, Fernando. Estamos contigo y pediremos justicia para que esto no quede impune”, manifestaron frente al féretro.

La madre del menor, Noemí, se acercó varias veces al ataúd para despedirse de su hijo.

Por su parte, la abogada de la familia denunció que las autoridades municipales y fiscales no brindaron apoyo oportuno tras la desaparición del niño.

Fernando fue encontrado muerto luego de haber sido sustraído como garantía por una presunta deuda de mil pesos que su madre tenía con tres personas, quienes ya están detenidas y enfrentan prisión preventiva por desaparición.