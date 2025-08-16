VIDEO ¬ Vendedora golpea a guardia de seguridad afuera de hospital del IMSS Bienestar

El video de la brutal pelea entre una vendedora y una guardia afuera de un hospital del IMSS-Bienestar generó opiniones diversas entre usuarios de redes sociales.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Una pelea protagonizada por una vendedora ambulante y una guardia de seguridad de un hospital del IMSS-Bienestar de Playa del Carmen quedó captada en un vídeo que se hizo viral en redes sociales.

La riña ocurrió al exterior del centro hospitalario ubicado en dicha localidad del estado de Quintana Roo el pasado martes 12 de agosto, de acuerdo con información difundida por medios locales.

Según declaraciones de testigos, el conflicto se desató luego de que algunas personas solicitaron el apoyo de la uniformada debido a que supuestamente fueron agredidas por la comerciante tras negarse a comprarle uno de los cubrebocas que vendía.

En el video que circula en redes se aprecia a la vendedora y a la guardia forcejeando mientras se jalan del cabello la una a la otra.

Durante la riña la comerciante logró tomar ventaja e incluso estuvo a punto de azotar a su contrincante contra una pared en repetidas ocasiones, para finalmente tirarla al suelo y amenazarla.

Luego de la riña, la uniformada pidió a una de sus compañeras solicitar el apoyo de una patrulla de la Policía, esto mientras la otra mujer seguía con actitud retadora contra la uniformada.

El video de la pelea fue difundido en redes sociales, lo que generó opiniones distintas entre las y los usuarios, ya que mientras algunos recriminaron la actitud agresiva de la comerciante, otros criticaron la aparente falta de preparación del personal de seguridad.

Por otra parte, pacientes y visitantes del nosocomio denunciaron que esta no es la primera ocasión en la que se denuncian agresiones por parte de las personas que se dedican al comercio informal en las inmediaciones del centro hospitalario.