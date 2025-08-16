VIDEO ¬ Vendedora golpea a guardia de seguridad afuera de hospital del IMSS Bienestar

Redacción/SinEmbargo

15/08/2025 - 8:19 pm

Una brutal pelea entre una vendedora y una guardia de seguridad de un hospital del IMSS-Bienestar de Playa del Carmen quedó captada en vídeo.

Artículos relacionados

El video de la brutal pelea entre una vendedora y una guardia afuera de un hospital del IMSS-Bienestar generó opiniones diversas entre usuarios de redes sociales.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Una pelea protagonizada por una vendedora ambulante y una guardia de seguridad de un hospital del IMSS-Bienestar de Playa del Carmen quedó captada en un vídeo que se hizo viral en redes sociales.

La riña ocurrió al exterior del centro hospitalario ubicado en dicha localidad del estado de Quintana Roo el pasado martes 12 de agosto, de acuerdo con información difundida por medios locales.

Según declaraciones de testigos, el conflicto se desató luego de que algunas personas solicitaron el apoyo de la uniformada debido a que supuestamente fueron agredidas por la comerciante tras negarse a comprarle uno de los cubrebocas que vendía.

En el video que circula en redes se aprecia a la vendedora y a la guardia forcejeando mientras se jalan del cabello la una a la otra.

Durante la riña la comerciante logró tomar ventaja e incluso estuvo a punto de azotar a su contrincante contra una pared en repetidas ocasiones, para finalmente tirarla al suelo y amenazarla.

Luego de la riña, la uniformada pidió a una de sus compañeras solicitar el apoyo de una patrulla de la Policía, esto mientras la otra mujer seguía con actitud retadora contra la uniformada.

El video de la pelea fue difundido en redes sociales, lo que generó opiniones distintas entre las y los usuarios, ya que mientras algunos recriminaron la actitud agresiva de la comerciante, otros criticaron la aparente falta de preparación del personal de seguridad.

Por otra parte, pacientes y visitantes del nosocomio denunciaron que esta no es la primera ocasión en la que se denuncian agresiones por parte de las personas que se dedican al comercio informal en las inmediaciones del centro hospitalario.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por devs
Por devs
Por devs
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Mexicanos al grito de guerra

"La frase de Trump –o la calumnia, mejor dicho--, de que "México hace lo que le decimos...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Quién manda aquí?

"No sé si había otra opción, lo más probable es que no. En política casi siempre la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Pobreza en descenso, democracia en vilo

"Para quienes defendemos los derechos humanos, esto es un avance hacia la dignidad, una prueba de que...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Tributo

"Ojalá que el Gobierno mexicano ya tenga un plan a, b y c ante este escenario que...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Reunión de Trump y Putin termina sin acuerdo sobre Ucrania
1

No hay acuerdo. Putin planteó a Trump destituir a Zelenski y reencontrarse en Moscú

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza
2

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza

LA SSP Campeche detiene a operadores del CJNG
3

La SSP de Campeche detiene a "El 80", líder de una célula del CJNG, y a cuatro más

El Magistrado Reyes Rodríguez propone anular elección de ministros por acordeones.
4

Magistrado propone anular la elección judicial de la SCJN por el uso de acordeones

5

Trenes, narco, migrantes, energía. Integración. México y Guatemala planean en grande

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
6

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

7

EU revoca visa a otra morenista: la Alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante

La FGJ-Edomex detiene a German "N", empresario que golpeó a hombre en club de pádel.
8

Fiscalía detiene a #LordPadel, empresario que golpeó a un hombre en club del Edomex

Una brutal pelea entre una vendedora y una guardia de seguridad de un hospital del IMSS-Bienestar de Playa del Carmen quedó captada en vídeo.
9

VIDEO ¬ Vendedora golpea a guardia de seguridad afuera de hospital del IMSS Bienestar

Mamá de Fernando, menor asesinado, denuncia amenazas de policías Los Reyes, La Paz.
10

Mamá de Fernando, menor asesinado, denuncia amenazas de policías Los Reyes, La Paz

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
11

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Adán Augusto López (izquierda) y Ricardo Monreal, los líderes de Morena en el Congreso, han dado cabida dentro del movimiento a polémicas figuras.
12

RADICALES ¬ Caciques en partidos e INE no quieren cambios. Menos Reforma Electoral

La CBP de Estados Unidos incautó 389 kilogramos de metanfetamina que fue traficada oculta en un tráiler cargado con rosas a través de la frontera con México.
13

EU decomisa casi 400 kilos de metanfetamina oculta entre rosas en frontera con México

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
14

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: ¿Cómo y qué necesitas para participar?
15

FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: ¿Cómo y qué necesitas para participar?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Omar Reyes Colmenares, un abogado con formación de policía de investigación y que ha sido colaborador de Omar García Harfuch, es el nuevo titular de la UIF.
1

#PuntosYComas ¬ La UIF, con policía al frente, debe justificar sus amplias facultades

Una brutal pelea entre una vendedora y una guardia de seguridad de un hospital del IMSS-Bienestar de Playa del Carmen quedó captada en vídeo.
2

VIDEO ¬ Vendedora golpea a guardia de seguridad afuera de hospital del IMSS Bienestar

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) anunció que México y EU firmaron un acuerdo para controlar al gusano barrenador del ganado.
3

México y EU firman acuerdo para controlar la plaga de gusano barrenador en el ganado

La CBP de Estados Unidos incautó 389 kilogramos de metanfetamina que fue traficada oculta en un tráiler cargado con rosas a través de la frontera con México.
4

EU decomisa casi 400 kilos de metanfetamina oculta entre rosas en frontera con México

Reunión de Trump y Putin termina sin acuerdo sobre Ucrania
5

No hay acuerdo. Putin planteó a Trump destituir a Zelenski y reencontrarse en Moscú

El Magistrado Reyes Rodríguez propone anular elección de ministros por acordeones.
6

Magistrado propone anular la elección judicial de la SCJN por el uso de acordeones

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza
7

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza

Mamá de Fernando, menor asesinado, denuncia amenazas de policías Los Reyes, La Paz.
8

Mamá de Fernando, menor asesinado, denuncia amenazas de policías Los Reyes, La Paz

FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: ¿Cómo y qué necesitas para participar?
9

FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: ¿Cómo y qué necesitas para participar?

10

Trenes, narco, migrantes, energía. Integración. México y Guatemala planean en grande

El Presidente Donald Trump y la Primera Dama, Melania Trump.
11

Melania Trump amenaza con demanda millonaria a Hunter Biden por ligarla con Epstein

Sheinbaum dice que Pemex canceló contratos obtenidos por sobornos entre 2019 y 2021.
12

Pemex detectó y canceló los contratos de la petrolera ligados a sobornos: Sheinbaum