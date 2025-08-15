VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza

La víctima fue identificada como Jenny Ayala, médico general, cirujano y partera en Puebla, además de tener una maestría en hidroliposucción.

Por Rocío Carbente

Puebla, 15 de agosto (SinEmbargo).- Un comando de al menos siete personas irrumpió en el consultorio de la doctora Jenny Ayala, en la colonia Aquiles Serdán de la ciudad de Puebla, para someterla, propinarle una golpiza y robarle.

El ataque dejó a la médico hospitalizada, con fracturas y lesiones internas.

Sin embargo, sus familiares informaron a Ambas Manos que, pese a esto, ya fue dada de alta, aunque aún presenta dificultades para respirar.

Todo ocurrió la mañana del pasado miércoles 13 de agosto y quedó registrado en video.

Comando irrumpe en consultorio de Puebla

Alrededor de las 10:13 horas se observa a dos de los delincuentes ingresar; luego, a punta de pistola, los siguen sus cómplices. Tres hombres y una mujer someten a Jenny, quien vestía pantalón de mezclilla y blusa blanca.

La mujer del grupo la toma del cabello y, junto con los demás, le da varios puñetazos en la cabeza y el rostro.

Mientras algunos de los sujetos —quienes portaban gorras blancas y cubrebocas— revisaban el inmueble, otro individuo entra con una mochila.

En tanto, la víctima, fue arrastrada hasta su consultorio, donde la vuelven a golpear. De hecho, la colocan en cuclillas, le cubren la boca y le atan las manos por detrás.

Por la saña con la que la trataron, su familia pidió a las autoridades investigar si se trató de una agresión directa, disfrazada de robo.

En entrevista con N+, la agraviada narró el momento en que fue sorprendida: "Ingresaron a mi domicilio, donde fui fuertemente agredida. Me golpearon todas esas personas, me sometieron hasta casi perder el conocimiento”, mencionó.

Jenny detalló que mientras dos de los victimarios subieron al segundo piso, el resto permaneció abajo, atacándola.

"Ahorita estoy internada porque tengo fractura de costillas y una fuerte inflamación en el riñón izquierdo, alcanzado por el traumatismo de un golpe que me dieron”, detalló al medio.

Desde su cama de hospital, solicitó la difusión del video para que los responsables sean identificados: "Quiero difundir este video para que no haya personas que sean atropelladas por estos delincuentes. Por este medio podemos dar con ellos”, aseguró.

La médico explicó que no pudo acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) a denunciar porque se encontraba hospitalizada.

En los videos difundidos, se aprecia que los agresores llegaron en una camioneta. Luego de lograr su cometido, se les ve salir a toda prisa.

Jenny los siguió hasta la puerta, pero se regresa por temor. Escaparon con total impunidad.

También ofrece medicina alternativa en su consultorio ubicado sobre la calle 10 Poniente, entre la 51 y 53 Norte, en la colonia Aquiles Serdán.

