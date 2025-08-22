México tiene “voluntad de cooperar a niveles récord”, insiste el director de la DEA

ZETA

21/08/2025 - 6:52 pm

La DEA insiste en que sí hay una colaboración “sin precedentes” por parte de México.

Las declaraciones del director de la DEA contrastan radicalmente con la postura oficial del Gobierno mexicano. La Presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente la existencia de un acuerdo con la institución para llevar a cabo operativos conjuntos.

Tijuana, 21 de agosto (ZETA).- Durante una entrevista con Fox News, Terry Cole elogió lo que calificó como una “disposición sin precedentes” del Gobierno mexicano para colaborar en el combate al narcotráfico, una declaración que contrasta con la postura oficial del Gobierno de México, que ha manifestado su intención de distanciarse de la colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), específicamente tras el anuncio del Proyecto Portero.

Estados Unidos considera que enfrenta una crisis que ha cobrado más de 48 mil vidas durante 2024 por sobredosis relacionadas con fentanilo, por lo que el combate al narcotráfico se ha convertido en una prioridad binacional. La DEA anunció recientemente el lanzamiento del Proyecto Portero, una iniciativa que, según su director, Terry Cole, busca desmantelar redes criminales que operan en la frontera entre México y Estados Unidos (EU). El programa contempla acciones conjuntas entre autoridades de ambos países para frenar el flujo de drogas sintéticas, armas y dinero.

“Gracias a los esfuerzos del Presidente Trump con México, estamos viendo una apertura histórica para trabajar juntos”, afirmó el funcionario. Cole subrayó que esta cooperación permitiría “salvar la mayor cantidad de vidas estadounidenses posible”, en referencia al impacto devastador del fentanilo en comunidades de todo el país.

El director de la DEA también destacó que, en los últimos meses, se han logrado decomisos récord de cocaína y otras sustancias ilícitas, atribuyendo estos resultados a una mayor coordinación con las fuerzas mexicanas. Según Cole, el Proyecto Portero involucra a investigadores, fiscales y personal de inteligencia de ambos países, con el objetivo de identificar objetivos comunes y reforzar el intercambio de información. La iniciativa ha sido presentada como un parteaguas en la cooperación transfronteriza.

Las declaraciones de Cole contrastan radicalmente con la postura oficial del Gobierno mexicano. La Presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente la existencia de un acuerdo con la DEA para llevar a cabo operativos conjuntos. “No hay ningún acuerdo con la DEA”, afirmó desde Palacio Nacional, aclarando que cualquier colaboración se realiza bajo el principio de respeto a la soberanía nacional. Sheinbaum insistió en que las decisiones en materia de seguridad corresponden exclusivamente al Estado mexicano.

Sheinbaum también cuestionó la veracidad del comunicado emitido por la DEA, sugiriendo que podría responder a intereses políticos o a una estrategia de presión. “No sé cuál sea su intención, la verdad, decir que hay un operativo especial en la frontera, cuando no lo hay”, declaró Sheinbaum, en referencia directa al Proyecto Portero. La Presidenta reiteró que su administración no permitirá subordinación alguna en temas de seguridad, y que cualquier acuerdo debe ser formalmente validado por ambas partes.

Este desencuentro evidencia una profunda contradicción entre los discursos públicos de ambas naciones. Mientras la DEA celebra una supuesta colaboración histórica, el Gobierno mexicano insiste en que no existe tal entendimiento. Analistas señalan que esta discrepancia podría reflejar tensiones estructurales en la relación bilateral, especialmente en un contexto donde EU ha endurecido su postura frente al narcotráfico y ha planteado incluso acciones militares contra los cárteles mexicanos.

ZETA

ZETA

El semanario Zeta de Tijuana es la institución periodística con más prestigio, credibilidad y confianza de los lectores del noroeste del País.

