La Presidenta desmiente comunicado de la DEA: no hay ningún acuerdo con México, dice

Sugeyry Romina Gándara

19/08/2025 - 8:30 am

Claudia Sheinbaum negó de manera tajante la existencia de un acuerdo bilateral que contemple acciones conjuntas en territorio mexicano y expresó su sorpresa por el comunicado emitido de manera unilateral por la agencia estadounidense.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió este martes la versión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que ayer anunció el lanzamiento de un nuevo operativo binacional denominado “Proyecto Portero” como parte de su estrategia contra las organizaciones criminales mexicanas. La mandataria federal negó de manera tajante la existencia de un acuerdo que contemple acciones conjuntas en territorio mexicano y expresó su sorpresa por el comunicado emitido de manera unilateral por la agencia estadounidense.

“No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado. No sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA”, declaró al inicio de su conferencia de prensa matutina.

Ayer, la DEA difundió un comunicado en el que anunció la estrategia llamada “Proyecto Portero” para atacar a los llamados “guardianes” de los cárteles, es decir, a los agentes criminales que controlan corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos (EU) con México. La agencia además calificó ese operativo como “la operación insignia”, cuyo objetivo sería desmantelar esas estructuras operativas que garantizan el tráfico de drogas hacia el vecino país del norte.

Por su parte, Sheinbaum Pardo cuestionó directamente el contenido del boletín de la DEA y manifestó desconcierto respecto a las razones por las que la agencia compartió esa información.

“No sabemos por qué emitieron este comunicado”, insistió desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La Jefa del Poder Ejecutivo aseguró que no hay acuerdos formales de operación conjunta con la DEA. Lo único vigente, explicó, es la asistencia de un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a un taller en Texas.

“Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay. No hay nada más”, aclaró.

DEA Launches Bold Bilateral Initiative to Dismantle Cartel Gatekeepers and Combat Synthetic Drug Trafficking

Y es que, de acuerdo con lo que informó ayer la DEA, como parte de este plan también se pondría en marcha un programa de entrenamiento y cooperación de varias semanas en un centro de inteligencia de la región fronteriza, en el que participarían investigadores mexicanos, fuerzas del orden estadounidenses, fiscales, funcionarios de Defensa y miembros de la comunidad de inteligencia.

Sheinbaum también destacó que en materia de seguridad, lo único que actualmente se está trabajando de manera bilateral con Estados Unidos es un acuerdo con el Departamento de Estado, el cual está prácticamente listo para firmarse, pues se ha coordinado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y se basa en cuatro principios: "la soberanía; la confianza mutua; el respeto territorial, es decir, que cada quien opera en su territorio; y la coordinación sin subordinación".

“En materia de seguridad, lo único que hay con el Gobierno de Estados Unidos, que es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, es un acuerdo que está prácticamente listo o ya está listo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y en el Gobierno de México, quien ha estado coordinando estos esfuerzos es la Secretaría de Relaciones Exteriores”, añadió.

La Presidenta de México descartó categóricamente que se haya pactado alguna operación particular con la DEA en fechas recientes, y recordó que cualquier acción conjunta en materia de seguridad debe seguir los canales diplomáticos y realizarse de manera coordinada entre ambos gobiernos, por lo que rechazó que se acepten decisiones o comunicaciones unilaterales por parte de agencias extranjeras.

“No hay ningún acuerdo para una operación en particular que se haya acordado recientemente con la DEA. Es importante aclarar esto porque cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta. Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del Gobierno de los Estados Unidos que no se haya preguntado al Gobierno de México. La relación con los agentes de las agencias de Estados Unidos está marcada por la Constitución, recientemente la modificación que hicimos a la Constitución, y la Ley de Seguridad Nacional”, concluyó.

Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

