DEA celebra extradición de 26 criminales mexicanos a Estados Unidos

Redacción/SinEmbargo

13/08/2025 - 7:29 pm

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que 26 personas recluidas en diferentes penales del territorio nacional fueron entregadas a EU para responder por sus presuntos vínculos con el crimen organizado

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) celebró este miércoles la entrega de 26 líderes criminales por parte de México, quienes fueron trasladados ayer a la Unión Americana. Entre los extraditados se encuentra Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, señalado como líder del grupo criminal "Los Cuinis" y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con una de declaración emitida por Terrance Cole, Administrador de la DEA, el traslado de estos criminales forma parte de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Administración de Donald Trump para desmantelar diversas organizaciones criminales dentro de Estados Unidos.

“Este es un paso significativo en el esfuerzo continuo de la DEA por desmantelar cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Veintiséis fugitivos, muchos asociados con el CJNG, Sinaloa y Los Zetas, están ahora bajo custodia en Estados Unidos. Entre ellos se encuentra Abigael ‘El Cuini’ González Valencia, cuñado del líder del CJNG, ‘El Mencho’, y líder de Los Cuinis, una organización responsable de traficar múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México y hacia Estados Unidos“, se lee en la publicación.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que 26 personas recluidas en diferentes penales del territorio nacional fueron entregadas a Estados Unidos para responder en aquel país por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Este miércoles el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dio a conocer que los 26 líderes y capos del narcotráfico, así como otros criminales, enviados a Estados Unidos (EU) seguían cometiendo crímenes desde las cárceles donde se encontraban recluidos en México, además de que habían logrado, a través de resoluciones del Poder Judicial, obtener traslados a prisiones de seguridad más baja, desde donde seguían ordenando extorsiones, secuestros, homicidios y amedrentando al personal penitenciario.

Además, García Harfuch reiteró que el envío incluye el acuerdo con las autoridades de EU para "no solicitar la pena de muerte", incluidos estos 26 capos enviados ayer, y los 29 narcotraficantes y criminales que México ya había trasladado al país vecino en febrero.

Uno de los líderes criminales trasladados a Estados Unidos es Abigael González Valencia, acusado de dirigir “Los Cuinis”, brazo financiero del CJNG -liderado por su cuñado "El Mencho"- y responsable del tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia México y posteriormente a Estados Unidos.

Este miércoles, "El Cuini" compareció por primera vez ante las autoridades estadounidenses, donde se declaró no culpable de tres cargos en su contra, entre ellos: crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, así como de uso ilícito de armas de fuego, por lo que podría ser sentenciado a cadena perpetua.

Esta entrega se suma a la realizada en febrero pasado, cuando México trasladó a 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos. Las autoridades de ambos países consideran que estas acciones envían un mensaje de presión constante contra las redes criminales.

México entregó a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes, incluido “El Cuini”, en un operativo binacional contra cárteles y delitos graves. Foto: Especial

Con este segundo grupo, suman 55 presuntos delincuentes entregados en lo que va del año por parte del Gobierno de México al país vecino. Las autoridades señalaron que continuarán los operativos conjuntos para asegurar que líderes y operadores de alto nivel enfrenten la justicia en procesos formales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

