Abigael González, alias "El Cuini", comparece en Washington y se declara no culpable

Redacción/SinEmbargo

13/08/2025 - 4:32 pm

Valencia es uno de los líderes de "Los Cuini", cártel mexicano de la droga responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, a los Estados Unidos. 

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Abigael González Valencia, "El Cuini", se declaró no culpable de tres cargos en su contra este miércoles, al presentarse en su primera audiencia en la Corte Federal de Washington, luego de que el Gobierno de México lo trasladara ayer a Estados Unidos junto con otros 25 líderes criminales.

Valencia es cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Justicia estadounidense lo acusa de crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, así como de uso ilícito de armas de fuego, por lo que podría ser sentenciado a cadena perpetua.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Valencia es uno de los líderes de "Los Cuinis", un importante cártel mexicano de la droga responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, a los Estados Unidos.

Titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informa del traslado de 26 capos a Estados Unidos. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Tras la audiencia de este 13 de agosto, "El Cuini" volverá a la Corte en 13 días, ya que su segunda audiencia con la Jueza Beryl A. Howell está programada para el próximo 26 de agosto.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que 26 personas recluidas en diferentes penales del territorio nacional fueron entregadas a Estados Unidos para responder en aquel país por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Entre los demás reos trasladados se encuentran Juan Carlos Félix Gastelum, alias "El Chavo Félix" y yerno de Ismael "El Mayo" Zambada, actualmente preso en Estados Unidos; Pablo Edwin Huerta, alias "El Flaquito", exlíder del Cártel de Tijuana; y Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", líder de La Familia Michoacana. 

Es el segundo traslado de capos de México al vecino del norte tras el inicio del Gobierno de Donald Trump, quien constantemente ha presionado México para entregar resultados en seguridad pública.

Según la información dada a conocer hoy por las autoridades mexicanas, los 26 líderes y capos del narcotráfico seguían cometiendo crímenes desde las cárceles donde se encontraban recluidos en México. "Es una decisión que se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país", explicó el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Sheinbaum: fue decisión soberana

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó esta mañana que el envío de 26 líderes y capos del narcotráfico, así como de otros criminales, a Estados Unidos (EU) no fue parte de un acuerdo, sino una "decisión soberana" de México basada en la seguridad pública.

"Sí podemos decirles que en todos estos casos, de extradición, de envío, de miembros de la delincuencia organizada, las decisiones son por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones", dijo este miércoles en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

"Pero la decisión del Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas, tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

