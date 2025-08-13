Abigael González, alias "El Cuini", comparece en Washington y se declara no culpable

Valencia es uno de los líderes de "Los Cuini", cártel mexicano de la droga responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, a los Estados Unidos.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- Abigael González Valencia, "El Cuini", se declaró no culpable de tres cargos en su contra este miércoles, al presentarse en su primera audiencia en la Corte Federal de Washington, luego de que el Gobierno de México lo trasladara ayer a Estados Unidos junto con otros 25 líderes criminales.

Valencia es cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Justicia estadounidense lo acusa de crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, así como de uso ilícito de armas de fuego, por lo que podría ser sentenciado a cadena perpetua.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Valencia es uno de los líderes de "Los Cuinis", un importante cártel mexicano de la droga responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, a los Estados Unidos.

Tras la audiencia de este 13 de agosto, "El Cuini" volverá a la Corte en 13 días, ya que su segunda audiencia con la Jueza Beryl A. Howell está programada para el próximo 26 de agosto.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que 26 personas recluidas en diferentes penales del territorio nacional fueron entregadas a Estados Unidos para responder en aquel país por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Entre los demás reos trasladados se encuentran Juan Carlos Félix Gastelum, alias "El Chavo Félix" y yerno de Ismael "El Mayo" Zambada, actualmente preso en Estados Unidos; Pablo Edwin Huerta, alias "El Flaquito", exlíder del Cártel de Tijuana; y Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", líder de La Familia Michoacana.

Es el segundo traslado de capos de México al vecino del norte tras el inicio del Gobierno de Donald Trump, quien constantemente ha presionado México para entregar resultados en seguridad pública.

Según la información dada a conocer hoy por las autoridades mexicanas, los 26 líderes y capos del narcotráfico seguían cometiendo crímenes desde las cárceles donde se encontraban recluidos en México. "Es una decisión que se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país", explicó el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Sheinbaum: fue decisión soberana

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó esta mañana que el envío de 26 líderes y capos del narcotráfico, así como de otros criminales, a Estados Unidos (EU) no fue parte de un acuerdo, sino una "decisión soberana" de México basada en la seguridad pública.

"Sí podemos decirles que en todos estos casos, de extradición, de envío, de miembros de la delincuencia organizada, las decisiones son por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones", dijo este miércoles en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.