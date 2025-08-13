"Es una decisión soberana": Sheinbaum defiende el envío de 26 líderes criminales a EU

Claudia Sheinbaum afirmó que el envío de 26 capos y otros criminales a Estados Unidos no fue parte de un acuerdo, sino una decisión soberana, basada en un análisis de la seguridad de México.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó esta mañana que el envío de 26 líderes y capos del narcotráfico, así como de otros criminales, a Estados Unidos (EU) no fue parte de un acuerdo, sino una "decisión soberana" de México basada en la seguridad pública.

"Sí podemos decirles que en todos estos casos, de extradición, de envío, de miembros de la delincuencia organizada, las decisiones son por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones", dijo este miércoles en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

"Pero la decisión del Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas, tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad. Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad del país, a partir de un análisis del propio Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación", insistió Sheinbaum Pardo.

El martes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que 26 personas recluidas en diferentes penales del territorio nacional fueron entregadas a Estados Unidos para responder en aquel país por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Se trata del segundo traslado de capos de México al vecino del norte tras el inicio del Gobierno de Donald Trump.

"Esta mañana fueron trasladadas a los Estados Unidos de América 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública", anunció la FGR.

De acuerdo con el Departamento de Estado, entre los narcotraficantes entregados a Estados Unidos destaca Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", líder de "La Familia Michoacana" y a quien las autoridades mexicanas identificaron como uno de los capos más sanguinarios del país.

Entre los demás reos trasladados se encuentran Juan Carlos Félix Gastelum, alias "El Chavo Félix" y yerno de Ismael "El Mayo" Zambada, actualmente preso en Estados Unidos; Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis", un grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Pablo Edwin Huerta, alias "El Flaquito", exlíder del Cártel de Tijuana.

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó por su parte que el Gabinete de Seguridad, en coordinación bilateral y con pleno respeto a la soberanía, "trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México. La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia de EU, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte".

"Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones", añadió el funcionario del Gabinete de Sheinbaum.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos celebró la detención. "Estamos profundamente agradecidos con la Presidenta Sheinbaum y su Administración por demostrar determinación frente al crimen organizado", declaró el Embajador Ronald Johnson.

La FGR adelantó que el Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa este miércoles 13 de agosto, a las 11:00 horas, en el auditorio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para dar detalles sobre los reos enviados a Estados Unidos.

México ya había entregado a 29 criminales en febrero

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, corroboró a finales de febrero que el envío de 29 capos del crimen organizado –el primero de este tipo y hasta ahora el mayor de los dos que han habido– respondió a una petición por escrito, “con nombres y apellidos, de Estados Unidos y con base en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional".

Además, confirmó que no se violó ninguna ley en México en términos de las suspensiones, pues se trató de una acción de seguridad nacional. Además, dijo que los integrantes del Poder Judicial han entorpecido la justicia por años al liberar a delincuentes. “Once años de que no podíamos sacar un procedimiento que lleva 45 días”, ejemplificó Gertz Manero.

García Harfuch reiteró en ese momento que algunos jueces mexicanos estaban listos para liberar a varios de los capos enviados a EU y que los más beneficiados con el traslado de los 29 generadores de violencia son los mexicanos. “Estas personas, como bien saben, cometían actos de amedrentamiento a autoridades, corrupción, homicidio, extorsión. Esa es la razón por la que se hizo, esa es la razón por la que se tomó esta decisión y, por supuesto, esto beneficia a los dos países, pero el más beneficiado es México”, indicó.

EU quiere a sus militares en México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió la semana pasada a los mensajes turbios de Estados Unidos desde Washington, DC, e incluso de la Embajada estadounidense en México con un contundente NO a una posible participación militar estadounidense en suelo mexicano, bajo el pretexto de combatir a los cárteles de la droga.

Luego de que durante el viernes se mantuvo la versión matutina de un acuerdo de Donald Trump, en lo oscurito, para lanzar a su ejército contra los cárteles mexicanos, las versiones nada claras de los protagonistas estadounidenses metieron ruido a la conversación, mientras que la posición de México, desde la de la Presidenta Sheinbaum Pardo hasta la de Cancillería, han sido irreductibles: México no permitirá que tropas estadounidenses operen en su territorio.

Ese mismo viernes, según influyentes medios estadounidenses –entre estos The New York Times– dieron a conocer que el Presidente Trump había firmado en secreto una orden al Pentágono para usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos, considerados ya por su administración como terroristas.

“La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles. Demuestra la continua disposición de Trump a emplear las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales", dice el texto del NYT firmado por Helene Cooper, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt.