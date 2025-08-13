"Es una decisión soberana": Sheinbaum defiende el envío de 26 líderes criminales a EU

Redacción/SinEmbargo

13/08/2025 - 11:19 am

La Presidenta Sheinbaum habló sobre el envío de capos a EU y dijo que era una decisión soberana.

Artículos relacionados

Claudia Sheinbaum afirmó que el envío de 26 capos y otros criminales a Estados Unidos no fue parte de un acuerdo, sino una decisión soberana, basada en un análisis de la seguridad de México.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó esta mañana que el envío de 26 líderes y capos del narcotráfico, así como de otros criminales, a Estados Unidos (EU) no fue parte de un acuerdo, sino una "decisión soberana" de México basada en la seguridad pública.

"Sí podemos decirles que en todos estos casos, de extradición, de envío, de miembros de la delincuencia organizada, las decisiones son por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones", dijo este miércoles en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

"Pero la decisión del Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas, tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad. Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad del país, a partir de un análisis del propio Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación", insistió Sheinbaum Pardo.

El martes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que 26 personas recluidas en diferentes penales del territorio nacional fueron entregadas a Estados Unidos para responder en aquel país por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Se trata del segundo traslado de capos de México al vecino del norte tras el inicio del Gobierno de Donald Trump.

"Esta mañana fueron trasladadas a los Estados Unidos de América 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública", anunció la FGR.

De acuerdo con el Departamento de Estado, entre los narcotraficantes entregados a Estados Unidos destaca Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", líder de "La Familia Michoacana" y a quien las autoridades mexicanas identificaron como uno de los capos más sanguinarios del país.

Entre los demás reos trasladados se encuentran Juan Carlos Félix Gastelum, alias "El Chavo Félix" y yerno de Ismael "El Mayo" Zambada, actualmente preso en Estados Unidos; Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis", un grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Pablo Edwin Huerta, alias "El Flaquito", exlíder del Cártel de Tijuana.

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó por su parte que el Gabinete de Seguridad, en coordinación bilateral y con pleno respeto a la soberanía, "trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México. La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia de EU, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte".

"Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones", añadió el funcionario del Gabinete de Sheinbaum.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos celebró la detención. "Estamos profundamente agradecidos con la Presidenta Sheinbaum y su Administración por demostrar determinación frente al crimen organizado", declaró el Embajador Ronald Johnson.

La FGR adelantó que el Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa este miércoles 13 de agosto, a las 11:00 horas, en el auditorio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para dar detalles sobre los reos enviados a Estados Unidos.

México ya había entregado a 29 criminales en febrero

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, corroboró a finales de febrero que el envío de 29 capos del crimen organizado –el primero de este tipo y hasta ahora el mayor de los dos que han habido– respondió a una petición por escrito, “con nombres y apellidos, de Estados Unidos y con base en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional".

Además, confirmó que no se violó ninguna ley en México en términos de las suspensiones, pues se trató de una acción de seguridad nacional. Además, dijo que los integrantes del Poder Judicial han entorpecido la justicia por años al liberar a delincuentes. “Once años de que no podíamos sacar un procedimiento que lleva 45 días”, ejemplificó Gertz Manero.

García Harfuch reiteró en ese momento que algunos jueces mexicanos estaban listos para liberar a varios de los capos enviados a EU y que los más beneficiados con el traslado de los 29 generadores de violencia son los mexicanos. “Estas personas, como bien saben, cometían actos de amedrentamiento a autoridades, corrupción, homicidio, extorsión. Esa es la razón por la que se hizo, esa es la razón por la que se tomó esta decisión y, por supuesto, esto beneficia a los dos países, pero el más beneficiado es México”, indicó.

EU quiere a sus militares en México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió la semana pasada a los mensajes turbios de Estados Unidos desde Washington, DC, e incluso de la Embajada estadounidense en México con un contundente NO a una posible participación militar estadounidense en suelo mexicano, bajo el pretexto de combatir a los cárteles de la droga.

Luego de que durante el viernes se mantuvo la versión matutina de un acuerdo de Donald Trump, en lo oscurito, para lanzar a su ejército contra los cárteles mexicanos, las versiones nada claras de los protagonistas estadounidenses metieron ruido a la conversación, mientras que la posición de México, desde la de la Presidenta Sheinbaum Pardo hasta la de Cancillería, han sido irreductibles: México no permitirá que tropas estadounidenses operen en su territorio.

Ese mismo viernes, según influyentes medios estadounidenses –entre estos The New York Times– dieron a conocer que el Presidente Trump había firmado en secreto una orden al Pentágono para usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos, considerados ya por su administración como terroristas.

“La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles. Demuestra la continua disposición de Trump a emplear las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales", dice el texto del NYT firmado por Helene Cooper, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
1

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

2

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

México extradita a EU a 26 operadores criminales del CJNG y del Cártel de Sinaloa.
3

“La Tuta”, “El Cuini” y otros 24 líderes criminales ya volaron a EU. LISTA COMPLETA

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
4

ENTREVISTA ¬ Élites de derecha tomaron la UNAM y Lorenzo controla los OPLES: Arreola

5

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
6

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

La restauración de la Virgen de la Macarena ha causado polémica en Sevilla. Ahora, la retirarán varios meses para una nueva modificación.
7

La Macarena necesitaba un retoque. Sevilla está encendida: se les pasó el maquillaje

Suspensión de Plaza Mitikah.
8

Elevador cae y deja 2 heridos en Plaza Mítikah; autoridades les suspenden actividades

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
9

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
10

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

La tristeza de López Obrador
11

La tristeza de López Obrador

Delfina Gómez reconoce falta de avances en seguridad.
12

Delfina llora por Fernandito y Dulce: "¿Qué nos faltó para prevenir sus muertes?"

Adán Augusto López (izquierda) y Ricardo Monreal, los líderes de Morena en el Congreso, han dado cabida dentro del movimiento a polémicas figuras.
13

RADICALES ¬ Caciques en partidos e INE no quieren cambios. Menos Reforma Electoral

14

VIDEO ¬ Policías "tablean" a detenido en Chiapas; los arrestan por abuso de autoridad

La Senadora suplente de Morena, Nathaly Chávez.
15

VIDEO ¬ Senadora suplente de Morena usa fuero para evadir alcoholímetro; se disculpa

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum habló sobre el envío de capos a EU y dijo que era una decisión soberana.
1

"Es una decisión soberana": Sheinbaum defiende el envío de 26 líderes criminales a EU

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
2

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

3

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

Suspensión de Plaza Mitikah.
4

Elevador cae y deja 2 heridos en Plaza Mítikah; autoridades les suspenden actividades

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
5

ENTREVISTA ¬ Élites de derecha tomaron la UNAM y Lorenzo controla los OPLES: Arreola

6

FOTOGALERÍA: Periodistas piden justicia en CdMx por crímenes contra la prensa en Gaza

7

Migrantes arrinconados por redadas de Trump protestan; llaman a boicot en Los Ángeles

La FGE de Chiapas detiene a 59 policías de Cintapala por pertenecer a un cártel .
8

Autoridades detienen a 59 policías de Cintalapa y a 4 del Cártel Chiapas-Guatemala

9

VIDEO ¬ Policías "tablean" a detenido en Chiapas; los arrestan por abuso de autoridad

10

La FGE ha identificado 39 cuerpos en crematorio Plenitud; descartan más hallazgos

Miembro de La Familia Michoacana aprehendido durante la Operación Enjambre.
11

Exjefe policiaco de Coatepec Harinas, Edomex, es sentenciado a 10 años por extorsión

Trump da prórroga a China de 90 días.
12

Trump pausa aranceles del 145% a China por 90 días; siguen negociaciones