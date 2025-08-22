Huemanzin Rodríguez, periodista cultural y conductor, muere a los 51 años en Noruega

Sus trabajos audiovisuales y reportajes retrataron las realidades de países como Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido y Suecia.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).-El periodista cultural y conductor Huemanzin Rodríguez, quien trabajó gran parte de su vida profesional en Canal 22, falleció el miércoles a los 51 años en la ciudad de Rygge, Noruega, donde vivía desde hace varios años.

"Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal. Descansa en Paz, Huemanzin Rodríguez. Tu legado prevalecerá", escribió el canal en redes sociales.

Rodríguez egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM,) y se desempeñó como periodista, director y camarógrafo.

Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal. Descansa en Paz, Huemanzin Rodríguez. Tu legado prevalecerá. Tão cedo passa tudo quanto passa!

Morre tão jovem ante os deuses quanto

Morre! Tudo é tão pouco!

— Canal 22 México (@Canal22) August 21, 2025

Sus trabajos audiovisuales y reportajes retrataron las realidades de países como Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido, Suecia y el archipiélago de Svalbard, cerca del Polo Norte, entre otros países y lugares.

En 1996 se integró al equipo de noticias de Canal 22 donde realizó reportajes sobre las culturales de Rusia y China para los Juegos Olímpicos de 2008 y 2014. También destacó por sus coberturas del Festival Internacional Cervantino, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entre otros.

La Cineteca Nacional también lamentó la pérdida del periodista cultural. "A través de la sensibilidad que imprimía día a día en su labor frente y detrás de cámara, será recordado por crear un puente de cercanía entre el quehacer cultural y las audiencias. Honramos la generosidad, la dedicación y el compromiso de nuestro compañero y amigo Huemanzin. Nuestro sentir está con sus cercanos, descanse en paz", sostuvo la institución cinematográfica.

Nuestro amigo y compañero Huemanzin Rodríguez, referente del periodismo cultural en México e invaluable figura del Canal Veintidós, llenará la memoria histórica de este canal y vivirá en todos aquellos quienes compartieron con él. Descanse en paz, con respeto y cariño para su…
— Canal 22 México (@Canal22) August 21, 2025

Entre 2016 y 2021, Huemanzin Rodríguez condujo el programa Semanario N22 junto con la periodista Irma Gallo, posteriormente se mudó a Noruega desde donde siguió enviando cápsulas culturales para el Canal 22.

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) y el Fondo de Cultura Económica también se sumaron a las condolencias por el fallecimiento del comunicador.

"El Cenart lamenta el sensible fallecimiento de Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez (1974-2025), reportero, referente del periodismo cultural, que se caracterizó por su sensibilidad, talento y profesionalismo para narrar los sucesos artísticos de México y otros países", destacó el Centro.