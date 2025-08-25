Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

Redacción/SinEmbargo

25/08/2025 - 12:19 pm

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.

Artículos relacionados

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil millones de pesos de impuestos. Él asegura que corresponde a cinco años de utilidades de todo su grupo empresarial. "¿Por qué me quieren quebrar? Porque soy una voz incómoda para el régimen morenarco".

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Ricardo Salinas Pliego reveló que tiene demandado al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el supuesto incumplimiento de un acuerdo que según establecía un pago de siete mil 500 millones de pesos (mdp) por parte del dueño de Grupo Elektra para saldar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Tengo demando al expresidente por incumplimiento de contrato porque teníamos un contrato perfectamente claro. Vino el Procurador Fiscal, vino el Secretario de Gobernación, y en presencia de los dos teníamos un acuerdo y se echaron para atrás", declaró Salinas Pliego en una entrevista con el periodista Ramon Alberto Garza.

El empresario Ricardo Salinas Pliego debe miles de millones de pesos en impuestos.
El empresario Ricardo Salinas Pliego. Foto: Facebook Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil millones de pesos de impuestos que litiga desde 2008 para no pagar, cuya nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva.

El empresario ahondó que su adeudo de más de 74 mil millones equivale a cinco años de utilidades. "¿Por qué me quieren quebrar? Porque soy una voz incómoda para el régimen morenarco".

Salinas Pliego ha litigado por años los adeudos con el SAT con un ejército de abogados y con el poder mediático que ha logrado intimidar a autoridades, y quiso usar su relación de amistad con López Obrador para no pagar.

El propio Andrés Manuel López Obrador contó, en marzo del año pasado, que fue Salinas Pliego quien no aceptó el descuento de ocho mil millones de pesos de impuestos de los 26 mil millones que debía en ese entonces y él se alegró de que así haya sido.

“Se le planteó y dijo no. No. Yo hasta descansé porque imagínense la sospecha que iba a despertar. ‘¿Por qué el trato preferencial a su amigo Salinas Pliego?’. Por buscar una salida consideraba buena, yo iba a quedar bajo sospecha. Sus mismos amigos de clase social iban a decir qué pasó, cómo hubo rebaja”.

Ahora Ricardo Salinas Pliego aseguró que llegó "a una resolución amistosa" con el Presidente para supuestamente pagar sólo siete mil 500 millones de pesos.

"A ellos no les convenía que quedara exonerado con un pago. No les convenía porque me quieren tener silenciado. Pensaron que con esa presión constante me iban a callar", sostuvo en la entrevista.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La selva negra

"Si siempre he sido un defensor del carácter epistémico de la ficción, no veo por qué debería...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero durante su gira por Guerrero.
1

VIDEO ¬ "Ni lo conozco": Sheinbaum explica por qué rechazó el regalo de Ángel Aguirre

El reinado del narcotráfico de Ismael "El Mayo" Zambada tuvo su estocada, luego de que el líder del Cártel de Sinaloa cambiara su declaración a “culpable”.
2

"El Mayo" se declara culpable: "Pido perdón a quienes han sufrido por mis acciones"

Ya es temporada de Chiles en nogada
3

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

El INAH compartió un video que captó por primera vez el avistamiento de un yaguarundi en la Zona Arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos.
4

VIDEO ¬ Un yaguarundí es captado por primera vez en Zona Arqueológica de Xochicalco

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
5

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

La Conavi anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a preseleccionados.
6

Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha

Claudia Sheinbaum afirmó que el capo deberá presentar pruebas de sus dichos, pero que no está preocupada por lo que "El Mayo" pueda decir en las cortes de EU.
7

Sheinbaum niega inquietud por lo que declare "El Mayo"; todo debe tener pruebas, dice

Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición
8

Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición

Su sentencia me da risa. Me diagnostica un mal que es público: todos vamos en picada, todos estamos acabados. En picada y acabados al momento mismo de nacer.
9

Acabados

Los cambios en el Gabinete
10

Los cambios en el Gabinete

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
11

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

Sesión ordinaria del INE en noviembre de 2024.
12

Burócratas de élite, asesores y políticos se sirvieron del IFE-INE. Eso podría acabar

Policías de la CdMx rescataron a un joven que fue víctima de secuestro, gracias a que detuvieron el auto de sus captores para una prueba del alcoholímetro.
13

SSC-CdMx marca alto a auto para alcoholímetro y halla a secuestrado; hay 2 detenidos

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados.
14

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados

15

Bartlett de nuevo a escena

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Gentrificación en pueblo originario
1

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
2

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

El reinado del narcotráfico de Ismael "El Mayo" Zambada tuvo su estocada, luego de que el líder del Cártel de Sinaloa cambiara su declaración a “culpable”.
3

"El Mayo" se declara culpable: "Pido perdón a quienes han sufrido por mis acciones"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero durante su gira por Guerrero.
4

VIDEO ¬ "Ni lo conozco": Sheinbaum explica por qué rechazó el regalo de Ángel Aguirre

Claudia Sheinbaum afirmó que el capo deberá presentar pruebas de sus dichos, pero que no está preocupada por lo que "El Mayo" pueda decir en las cortes de EU.
5

Sheinbaum niega inquietud por lo que declare "El Mayo"; todo debe tener pruebas, dice

Al menos 20 personas murieron, entre ellas cuatro periodistas, por un doble bombardeo israelí sobre el hospital Nasser, principal centro médico del sur de Gaza.
6

Doble bombardeo israelí deja 20 muertos, incluidos 4 periodistas, en hospital de Gaza

Sesión ordinaria del INE en noviembre de 2024.
7

Burócratas de élite, asesores y políticos se sirvieron del IFE-INE. Eso podría acabar

Julio César Chávez Jr. fue liberado de un penal en Sonora para enfrentar en libertad el juicio en su contra por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.
8

Chávez Jr. abandona penal de Hermosillo, Sonora, para enfrentar en libertad su juicio

Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición
9

Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición

El INAH compartió un video que captó por primera vez el avistamiento de un yaguarundi en la Zona Arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos.
10

VIDEO ¬ Un yaguarundí es captado por primera vez en Zona Arqueológica de Xochicalco

Elementos de la SSC-CdMx rescataron a un bebé de cuatro meses de nacido, que fue abandonado sobre una banqueta, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.
11

Un bebé de 4 meses es abandonado en la Miguel Hidalgo, CdMx; cae pareja responsable

¿Cuáles documentos deben digitalizarse para solicitar la Beca Benito Juárez?
12

Beca Benito Juárez: ¿Qué documentos debes digitalizar para solicitarla? ¡Toma nota!