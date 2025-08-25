Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil millones de pesos de impuestos. Él asegura que corresponde a cinco años de utilidades de todo su grupo empresarial. "¿Por qué me quieren quebrar? Porque soy una voz incómoda para el régimen morenarco".

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Ricardo Salinas Pliego reveló que tiene demandado al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el supuesto incumplimiento de un acuerdo que según establecía un pago de siete mil 500 millones de pesos (mdp) por parte del dueño de Grupo Elektra para saldar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Tengo demando al expresidente por incumplimiento de contrato porque teníamos un contrato perfectamente claro. Vino el Procurador Fiscal, vino el Secretario de Gobernación, y en presencia de los dos teníamos un acuerdo y se echaron para atrás", declaró Salinas Pliego en una entrevista con el periodista Ramon Alberto Garza.

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil millones de pesos de impuestos que litiga desde 2008 para no pagar, cuya nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva.

El empresario ahondó que su adeudo de más de 74 mil millones equivale a cinco años de utilidades. "¿Por qué me quieren quebrar? Porque soy una voz incómoda para el régimen morenarco".

Salinas Pliego ha litigado por años los adeudos con el SAT con un ejército de abogados y con el poder mediático que ha logrado intimidar a autoridades, y quiso usar su relación de amistad con López Obrador para no pagar.

El propio Andrés Manuel López Obrador contó, en marzo del año pasado, que fue Salinas Pliego quien no aceptó el descuento de ocho mil millones de pesos de impuestos de los 26 mil millones que debía en ese entonces y él se alegró de que así haya sido.

“Se le planteó y dijo no. No. Yo hasta descansé porque imagínense la sospecha que iba a despertar. ‘¿Por qué el trato preferencial a su amigo Salinas Pliego?’. Por buscar una salida consideraba buena, yo iba a quedar bajo sospecha. Sus mismos amigos de clase social iban a decir qué pasó, cómo hubo rebaja”.

Ahora Ricardo Salinas Pliego aseguró que llegó "a una resolución amistosa" con el Presidente para supuestamente pagar sólo siete mil 500 millones de pesos.