Ahora una mujer ligada a la familia de influencers "Los Toys" es asesinada en Sinaloa

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 2:15 pm

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" fue el martes. De acuerdo con medios locales, sería familiar de personajes recurrentes en videos de "Los Toys".

"La Chuy" era hermana de "El Conejo Toys", uno de los influencers que componen el universo de "Markitos Toys", presuntamente relacionados con el narcotráfico; fue asesinada el martes, en un golpe más en medio de la guerra entre "Los Chapitos" y "Los Mayos".

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– La violencia en Sinaloa no cesa. Tampoco para los grupos de influencers conocidos por mostrar vidas de lujo y derroche, que han sido ligados con grupos del crimen organizado, y en la guerra civil que se ha desatado en el Cártel de Sinaloa entre "Los Chapitos" y "La Mayiza", pues esta semana un familiar –el tercero hasta ahora– de los youtubers conocidos como "Los Toys" fue asesinada.

Se trata de una mujer de 35 años, identificada como María de Jesús "N", de 35 años. Los medios locales de Sinaloa y Culiacán la han identificado luego de que el reporte diario de homicidios del martes 26 de agosto mencionara el asesinato de la mujer en la comunidad de Villa Adolfo López Mateos, mejor conocida como El Tamarindo, en el municipio de Culiacán.

Los medios del noroeste mexicano aseguran que se trata de una familiar de "Markitos Toys", joven creador de contenido originario de Culiacán, Sinaloa, quien es conocido por sus videos en los que acostumbra a mostrar la lujosa vida que lleva y que ha sido presuntamente ligado con prominentes narcotraficantes.

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" ocurrió la tarde del martes, cuando se encontraba sentada frente a un mercado abandonado. En ese momento un comando arribó al lugar y, en un ataque directo, la mataron. De acuerdo con algunos medios locales, sería hermana del influencer "Conejo Toys" y la hija de "El Loco Mailo", ambos personajes recurrentes en los videos de "Los Toys".

Influencers de Sinaloa
La "lista" de influencers señalados por "La Mayiza" de ser cercanos a "Los Chapitos". Foto: Especial

Por ahora, ni el Gobierno ni la Fiscalía de Sinaloa han confirmado la identidad de la mujer, ni tampoco su vínculo familiar con el grupo de influencers de YouTube.

En enero de este año, luego de que el enfrentamiento entre las distintas facciones del Cártel de Sinaloa se intensificara tras las fiestas decembrinas, aparecieron folletos en Culiacán y otras partes de Sinaloa, donde presuntamente "La Mayiza" señalaba a la familia de "Los Toys" como cercanos a "Los Chapitos".

Desde entonces, han sido asesinadas tres personas vinculadas con "Los Toys".

"Los Toys" bajo ataque

El 8 de enero pasado, en el sector Barrancos, en Culiacán, Sinaloa, se reportó que una casa fue balaceada e incendiada, misma que presuntamente pertenece a los padres de "Markitos Toys". El acto fue presuntamente cometido por hombres armados, quienes dispararon y prendieron fuego a la vivienda de dos pisos ubicada sobre la calle Eligio Ancona y Antonio Nakayama del fraccionamiento Antonio Nakayama.

A finales de marzo, un ataque directo en el restaurante Villa Marina, ubicado en la delegación de El Sauzal, en Ensenada, Baja California, fue lesionado Gail Castro, quien posteriormente falleció por las lesiones. Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender la situación. Castro era hermano de "Markitos Toys".

Balean e incendian casa de los padres de Markitos Toys
Fachada de la supuesta casa de los padres del youtuber "Markitos Toys" incendiada. Foto: Redes sociales

Antes, en diciembre de 2024, en otro ataque directo en la colonia Renato Vega, fue asesinado el hermano de "El Camarón" o "El Compa Camarón", otro influencer relacionado con "Los Toys".

El 14 de febrero, después de desaparecer un tiempo de las redes, "Markitos Toys", de 28 años, publicó un video dentro de un Lamborghini con la canción "Firme con Los Guzmán" de fondo.

La creadora de contenido sobre belleza y maternidad, Ana Gastélum, cuñada de "Markitos Toys", también aparece fichada en los volantes. Hasta el momento, ambos continúan subiendo videos.

Otros enlistados también redujeron un tiempo su presencia en el mundo digital. Camilo Ochoa, "El Alucín", decidió autoexiliarse de México tras recibir amenazas por, dijo, hacer comentarios que ofendieron a gente. Este creador de contenido sube videos a YouTube informando sobre noticias del Cártel de Sinaloa.

"No es que sea culón ni me la pego de valiente, simplemente tomo mis precauciones. Perdí mi estabilidad, perdí mis proyectos en México, perdí la tranquilidad de mi familia, pero no he perdido la vida que es lo que han querido. Trato de sobrevivir, de cuidar a mi familia", afirmó "El Alucín".

Aunque el 31 de enero volvió a México, así evitó de momento lo ocurrido a cuatro de las 25 personas listadas que fueron marcadas como “eliminadas”, esto es, asesinadas a finales de 2024: Juan Carlos, "El Chilango"; Miguel Vivanco, "El Jasper"; Leovardo Aispuro, "Gordo Peruci"; y Adrián Antonio López Iribe, hermano de "El Compa Camarón".

"El Chilango", un hombre que vendía cigarros y USB en las calles de Culiacán, fue asesinado el 19 de octubre de 2024. Fue baleado frente a una gasolinera. En un video, sale precisamente en una gasolinera con Markitos Toys diciendo: "Arriba la gente de 'El Chapo', del 'Ratón', de Iván (Archivaldo)". Siguió "El Jasper", quien compartía una vida de lujos con caballos. El joven de 29 años fue secuestrado y el 23 de noviembre de 2024 fue encontrado con huellas de tortura en una terracería al sur de Culiacán.

"El Horny" también ha entrevistado en el podcast Los Mafia a "El Compa Camarón", otro de los señalados en los volantes como parte del cártel "Los Sapitos".

"El Compa Camarón" tiene 41 años. Es comerciante de camarones y gallero. En un video, publicado tras el asesinato de su hermano, se despidió de sus cuatro hijos por si le llegara a pasar algo. Pero en noviembre de 2023, antes del ataque, presumió a su gallo de pelea "El camaroncito" en el podcast Los Mafia. Ahí aseguró que vive más en el palenque que en su casa.

Finalmente, la respuesta a "La Mayiza", la otra facción del Cártel de Sinaloa, llegó con un video donde se ve torturado a "El Pinky", un joven que tenía miles de likes por sus bailes y quien se dijo informante del hijo de "El Mayo" Zambada. Este hombre fue asesinado a balazos y hallado un día después de que volantes fueron arrojados desde una avioneta en calles de Culiacán.

