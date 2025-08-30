Un cuarto implicado en agresión a periodista Jorge Heras es detenido en Mexicali

Aún falta la captura del autor intelectual, quien según Jorge Heras, podría ser un mando de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Por Eduardo Villa

Tijuana, 30 de agosto (ZETA).- El cuarto implicado en la agresión del periodista Jorge Heras, fue capturado ayer por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), durante un operativo en la colonia Progreso, en Mexicali, Baja California.

Alrededor del mediodía del viernes se llevó a cabo la captura de este individuo que se ha identificado mediáticamente como el “Pelón” o el “Cholo”, quien fue asegurado durante un operativo de búsqueda, el cual no ha cesado desde el pasado martes, cuando se llevó a cabo la agresión.

El operativo tuvo sus primeros resultados durante la noche de este martes, cuando se irrumpió en un domicilio en la Privada Cantabria, mediante una orden de cateo y se localizaron armas de fuego, además de una mujer y un niño.

Esta tarde fue detenido Manuel “N”, principal agresor del periodista Jorge Heras. Según sus declaraciones, Hugo “N”, elemento activo de la Policía Municipal de Mexicali es el autor intelectual del ataque ya que pagó hasta 5 mil pesos a cada uno de los agresores. Video… pic.twitter.com/wSeXdaPJa2 — 𝐀𝐫𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐍𝐢𝐞𝐛𝐥𝐚𝐬 (@ArmandoNieblas) August 30, 2025

El domicilio era propiedad de un agente de la Policía Municipal de nombre, Hugo Alfredo "N", quien fue capturado horas después al entregarse a la policía; su hermano también fue detenido ese mismo día.

El tercer individuo fue asegurado la tarde del miércoles durante un operativo en la colonia Villas del Rey, a donde llegaron luego de rastrear las cámaras de vigilancia hasta este punto.

Aún falta la captura del autor intelectual, que según el propio ofendido, podría ser un mando de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Miguel Alejandro es el presunto autor material directo del crimen, mismo que fue captado por las cámaras de vigilancia de la empresa productora Creala, donde se transmite el proyecto Ciudad Capital.

