Sheinbaum propone al comunicador Genaro Lozano como Embajador de México en Italia

Genaro Lozano fue vocero del movimiento estudiantil conocido como #YoSoy132 y luego formó parte de Televisa, como conductor y comentarista, y otros medios.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– El politólogo y periodista Genaro Lozano, quien apareció en el ojo público como líder estudiantil y luego formó parte de Televisa y otros medios, donde fue conductor y comentarista, fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como el nuevo Embajador de México en Italia.

Lozano comparecerá este miércoles ante la Primera Comisión de Asuntos políticos e internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Sheinbaum lo propuso formalmente como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Italiana y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los Beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Albania, Malta y San Marino.

Su comparecencia se llevará a cabo a las 9:30 horas, en una sesión donde también comparecerá Francisco de la Torre Galindo, propuesto por el Ejecutivo Federal como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Indonesia. Luego, en caso de ser avalados en comisiones –no se esperan dificultades para ser aprobados– pasarán al pleno de la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente sesionará también mañana a mediodía, por lo que se espera que las propuestas de la Presidenta Sheinbaum queden avaladas mañana mismo, incluido el puesto diplomático de Lozano.

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Fausto Lozano Valencia estudió el doctorado y la maestría en Ciencia Política en The New School for Social Research y la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es profesor en los departamentos de Estudios Internacionales y en el de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana desde el 2007.

Saltó a la fama como portavoz del movimiento estudiantil conocido como #YoSoy132, que se opuso a la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto y cuestionó la cobertura de los medios hegemónicos y la colusión de las grandes televisoras del país –Televisa, en donde acabaría trabajando, y TV Azteca, principalmente– con los grupos de poder del PRIAN.

Fue editor de la revista Foreign Affairs Latinoamérica y profesor en el ITAM de 2004 a 2013. Ha impartido conferencias académicas en Harvard, Universidad de Chicago, Columbia, The New School, UNAM, entre otras.

Es coautor de una docena de libros académicos y de divulgación como Same-Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance; Same-Sex Marriage in the Americas: Policy Innovation for Same-Sex Relations; La Política Exterior de México: Metas y Obstáculos; Twitter y el cambio político en México; ¿Qué es Estados Unidos?; El matrimonio y la violencia de género, entre otros.

En los medios de comunicación es editorialista del diario Reforma. Fue titular del programa "Hora21" en Forotv, donde también condujo la mesa de debate Sin Filtro. Fue panelista semanal en la mesa del programa "Tercer Grado" y conductor de la revista nocturna “Antes de Acostarnos” de N+Media, todos dentro del corporativo Televisa.

Ha escrito para diarios y revistas internacionales como The Washington Post, Esquire, Harperz Bazar, Monocle, Domus, Americas Quarterly, La Nación de Argentina, El Comercio de Perú, Gulf News de Dubai, El Imparcial, entre otros.

Fue integrante del Consejo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Asambleísta Emérito en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Cofundador de la Coalición Mexicana LGBTTI+.

Es activista y defensor de los derechos humanos y de los animales no humanos.