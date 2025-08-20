Sheinbaum propone al comunicador Genaro Lozano como Embajador de México en Italia

Redacción/SinEmbargo

19/08/2025 - 8:10 pm

El periodista Genaro Lozano fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum como Embajador de México en Italia.

Artículos relacionados

Genaro Lozano fue vocero del movimiento estudiantil conocido como #YoSoy132 y luego formó parte de Televisa, como conductor y comentarista, y otros medios.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– El politólogo y periodista Genaro Lozano, quien apareció en el ojo público como líder estudiantil y luego formó parte de Televisa y otros medios, donde fue conductor y comentarista, fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como el nuevo Embajador de México en Italia.

Lozano comparecerá este miércoles ante la Primera Comisión de Asuntos políticos e internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Sheinbaum lo propuso formalmente como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Italiana y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los Beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Albania, Malta y San Marino.

Su comparecencia se llevará a cabo a las 9:30 horas, en una sesión donde también comparecerá Francisco de la Torre Galindo, propuesto por el Ejecutivo Federal como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Indonesia. Luego, en caso de ser avalados en comisiones –no se esperan dificultades para ser aprobados– pasarán al pleno de la Comisión Permanente.

La orden del día para la comparecencia de Lozano ante comisiones de la Comisión Permanente.
La orden del día para la comparecencia de Lozano ante comisiones de la Comisión Permanente. Foto: Especial

La Comisión Permanente sesionará también mañana a mediodía, por lo que se espera que las propuestas de la Presidenta Sheinbaum queden avaladas mañana mismo, incluido el puesto diplomático de Lozano.

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Fausto Lozano Valencia estudió el doctorado y la maestría en Ciencia Política en The New School for Social Research y la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es profesor en los departamentos de Estudios Internacionales y en el de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana desde el 2007.

Saltó a la fama como portavoz del movimiento estudiantil conocido como #YoSoy132, que se opuso a la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto y cuestionó la cobertura de los medios hegemónicos y la colusión de las grandes televisoras del país –Televisa, en donde acabaría trabajando, y TV Azteca, principalmente– con los grupos de poder del PRIAN.

Fue editor de la revista Foreign Affairs Latinoamérica y profesor en el ITAM de 2004 a 2013. Ha impartido conferencias académicas en Harvard, Universidad de Chicago, Columbia, The New School, UNAM, entre otras.

Lozano fue conductor y comentarista en Televisa.
Lozano fue conductor y comentarista en Televisa. Foto: X @genarolozano

Es coautor de una docena de libros académicos y de divulgación como Same-Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance; Same-Sex Marriage in the Americas: Policy Innovation for Same-Sex Relations; La Política Exterior de México: Metas y Obstáculos; Twitter y el cambio político en México; ¿Qué es Estados Unidos?; El matrimonio y la violencia de género, entre otros.

En los medios de comunicación es editorialista del diario Reforma. Fue titular del programa "Hora21" en Forotv, donde también condujo la mesa de debate Sin Filtro. Fue panelista semanal en la mesa del programa "Tercer Grado" y conductor de la revista nocturna “Antes de Acostarnos” de N+Media, todos dentro del corporativo Televisa.

Ha escrito para diarios y revistas internacionales como The Washington Post, Esquire, Harperz Bazar, Monocle, Domus, Americas Quarterly, La Nación de Argentina, El Comercio de Perú, Gulf News de Dubai, El Imparcial, entre otros.

Fue integrante del Consejo del  Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Asambleísta Emérito en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Cofundador de la Coalición Mexicana LGBTTI+.

Es activista y defensor de los derechos humanos y de los animales no humanos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Seguridad y educación, casas abiertas

"Si la libertad real depende de condiciones materiales y sociales posibilitadoras de los proyectos de vida, la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

"China se consolida como una nación bajo el control del Partido Comunista, pero cuya economía se abre...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Pablo Gómez, el pescado nadador

Por su edad, Pablo Gómez viene de lejos, del Movimiento del 68, de su prisión en Lecumberri,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Pablo Antonio Jiménez Pons, yerno del fugitivo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el fundador y jefe del grupo criminal “La Barredora” cuando era secretario de Seguridad Pública de Tabasco, renunció a la dirección general de Planeación Sectorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del gobierno de Javier May.
1

El yerno de Bermúdez Requena estaba en la Secretaría de Obras de Tabasco. Renunció...

La Casa Blanca amenazó con usar "todos" sus recursos para "enfrentar al narco" en Venezuela.
2

EU despliega buques militares cerca de Venezuela y amenaza con "usar todo su poder"

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
3

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

Un hombre fue bautizado como "Lord Café" luego de que se hiciera viral un video que captó el momento en el que el terminó empapado al intentar lanzar su bebida.
4

VIDEO ¬ "Lord Café" intenta lanzar su bebida a conductor en Jalisco y acaba empapado

Vagón del Tren Maya se descarrila en Izamal; pasajeros son evacuados
5

VIDEO ¬ Un vagón del Tren Maya se descarrila en Izamal, Yucatán; no hay lesionados

Claudia Sheinbaum pidió a la SCJN actuar con apego a derecho, sin presiones externas y con transparencia, especialmente en pendientes relacionados con empresas.
6

La Suprema Corte de Norma Piña agoniza... pero todavía podría dar un manotazo hoy

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
7

RADICALES ¬ La Suprema Corte de las élites se consume. ¿Cuál es la herencia que deja?

Después de estos resultados de disminución de la pobreza, Morena y sus aliados tienen ya el tema de su campaña para las elecciones del 2027.
8

El fin del “peligro para México”

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega.
9

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El video de un joven se hizo viral en redes, pues se negaba a dejar de ocupar un lugar para su mochila porque había pagado doble; ahora es "Lord Trolebús".
10

VIDEO ¬ Joven ocupa asiento para su mochila y recibe críticas; ya es "Lord Trolebús"

Ya está a la venta la nueva Miel Bienestar, por lo que a aquí te contamos cuáles son sus presentaciones, qué precio tienen y en dónde podrás adquirirlas.
11

La Miel Bienestar ya está a la venta. ¿Cuánto cuesta y dónde la puedes ir a comprar?

Zelenski ofrece a Trump acuerdo de 77.000 millones de euros en armas por seguridad
12

Zelenski ofrece a EU comprar armas por 90 mil mdd a cambio de garantías de seguridad

CIBanco demandó al Departamento del Tesoro de EU, argumentando que su decisión de expulsarlo de su sistema financiero sería una "sentencia de muerte".
13

CIBanco demanda al Tesoro de EU; expulsión de sistema sería sentencia de muerte, dice

Norma Piña Hernández, la última presidenta de la SCJN que sirvió al periodo neoliberal, dijo en su última sesión que “el trabajo de cada uno es la mejor voz”.
14

Piña deja “al escrutinio de la historia” el trabajo de su Corte, la última neoliberal

15

#GenteAsí ¬ Mujer afroestadounidense pide deportar a mexicana por hablar español

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El periodista Genaro Lozano fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum como Embajador de México en Italia.
1

Sheinbaum propone al comunicador Genaro Lozano como Embajador de México en Italia

Suecia traslada una simbólica iglesia a una nueva ubicación a cinco kilómetros.
2

VIDEO ¬ Suecia mueve una histórica iglesia de madera para salvarla de un derrumbe

Tesoro de EU da nueva prórroga a CIBanco, Intercam y Vector tras medias de México.
3

Tesoro de EU da nuevo plazo a CIBanco, Intercam y Vector antes de sacarlos del país

4

"Ojos que te cuidan": Brugada anuncia programa que instalará 30,400 cámaras en CdMx

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
5

RADICALES ¬ La Suprema Corte de las élites se consume. ¿Cuál es la herencia que deja?

Julio César Chávez Jr. rodeado de agentes del ICE.
6

Chávez Jr. llega a penal de Hermosillo. Embajador de EU comparte FOTO del boxeador

Zelenski ofrece a Trump acuerdo de 77.000 millones de euros en armas por seguridad
7

Zelenski ofrece a EU comprar armas por 90 mil mdd a cambio de garantías de seguridad

Vagón del Tren Maya se descarrila en Izamal; pasajeros son evacuados
8

VIDEO ¬ Un vagón del Tren Maya se descarrila en Izamal, Yucatán; no hay lesionados

Siguen las redadas de ICE en Los Ángeles.
9

Redadas del ICE en Los Ángeles azotan a la comunidad migrante sin trabajo y con miedo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió hace unos días a la población sobre intentos de fraude relacionados con la Pensión Mujeres Bienestar.
10

¡Cuidado con fraude ligado a Pensión Mujeres Bienestar! Alertan sobre un bono falso

La Casa Blanca amenazó con usar "todos" sus recursos para "enfrentar al narco" en Venezuela.
11

EU despliega buques militares cerca de Venezuela y amenaza con "usar todo su poder"

CIBanco demandó al Departamento del Tesoro de EU, argumentando que su decisión de expulsarlo de su sistema financiero sería una "sentencia de muerte".
12

CIBanco demanda al Tesoro de EU; expulsión de sistema sería sentencia de muerte, dice