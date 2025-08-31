El Sur Global retumba: China forma poderoso frente con Rusia, India y 18 países más

Redacción/SinEmbargo

31/08/2025 - 1:46 pm

Países consolidan alianza del Sur Global en cumbre de la OCS.

Artículos relacionados

China y Rusia aprovecharon la Cumbre de la OCS para mostrarse como un bloque alternativo a la OTAN, así como para ganar influencia frente a EU y Europa.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de China, Xi Jinping, encabezó este domingo en Tianjin la Cumbre 2025 de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), con la participación de líderes de 20 países, incluidos Rusia, India, Irán, Pakistán y Turquía.

El foro global tiene como objetivo fortalecer la cooperación euroasiática y promover un "orden mundial multipolar", en medio de tensiones crecientes con Estados Unidos (EU) y Europa.

Xi hizo estas declaraciones durante un banquete de bienvenida a los invitados internacionales que se encuentran en la ciudad portuaria para asistir a la Cumbre anual, que se celebra desde este domingo hasta el lunes 1 de septiembre.

Durante su discurso inaugural, el mandatario chino destacó que “la OCS está asumiendo mayores responsabilidades para salvaguardar la paz y la estabilidad regionales, y para impulsar el desarrollo de varios países en un mundo de creciente incertidumbre y cambios acelerados”, según reportó Europa Press.

Asimismo, expresó su confianza en que la Cumbre sería un éxito gracias a los esfuerzos conjuntos de todos los participantes, y aseguró que la organización consolidaría la unidad y cooperación entre los Estados miembros, uniendo las fuerzas del Sur Global.

Xi Jinping también celebró una serie de reuniones bilaterales con líderes de Maldivas, Azerbaiyán, Kirguistán y con uno de los principales aliados del mandatario ruso Vladímir Putin, el Presidente bielorruso Alexander Lukashenko.

Además, se reunió con el Primer Ministro indio, Narendra Modi, quien viajó a China por primera vez desde 2018. En su encuentro, Modi subrayó que India estaba comprometida a “avanzar en nuestras relaciones sobre la base de la confianza mutua, la dignidad y la sensibilidad”, según un mensaje que él mismo difundió en redes sociales.

El Presidente ruso, Vladímir Putin, llegó con una comitiva de alto nivel y señaló que la Cumbre ayudará a consolidar la unidad euroasiática frente a los desafíos globales.

En una entrevista publicada por Radio Francia Internacional (RFI), Putin destacó que la Cumbre reforzaría la capacidad de la OCS para enfrentar desafíos contemporáneos y consolidar la solidaridad euroasiática: “Todo ello contribuirá a configurar un orden mundial multipolar más justo”.

De acuerdo con expertos que mencionan las agencias France 24 y RFI, China y Rusia utilizan la OCS como plataforma para ganar influencia internacional frente a Estados Unidos y Europa, especialmente en el marco de la reivindicación china sobre Taiwán y la invasión rusa de Ucrania.

"La imagen de una China sólida y con socios importantes que representen gran potencia internacional es la que el Presidente Xi Jinping busca mostrar en su pulso particular con el Presidente Trump en la guerra comercial", se lee en una publicación de RFI.

La Cumbre coincidió con los preparativos de un desfile militar en Pekín por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, al que asistirá Kim Jong Un, líder de Corea del Norte.

Ambas agencias también detallan que, el bloque, presentado a menudo como un contrapeso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), representa a casi la mitad de la población mundial y una parte importante del Producto Interno Bruto (PIB) global.

La OCS, fundada en 2001, está integrada por China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, con otros 16 países afiliados como observadores o socios de diálogo.

- Con información de Europa Press, RFI y Xinhua

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Un año de Sheinbaum

"Sin declaraciones públicas de por medio, es evidente que Sheinbaum modificó la política de seguridad de López...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Golpes en el Senado

"Si la cereza del pastel fue una pelea física no fue porque se defendieran posturas contradictorias respecto...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Actos humanos, un requiem por la humanidad

"Como el de W. A. Mozart, el de Gabriel Fauré o el de Benjamin Britten, esta novela...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La IA, sin derechos de autor en México

"Expertos coinciden en que, si bien la IA puede simular creatividad, carece de subjetividad y experiencia vivida,...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Zebadúa González
1

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

2

ANÁLISIS ¬ El PRI que “Alito” tanto presume marcó un siglo por autoritario y represor

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
3

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

La Jefa del GCDMX, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy las actividades para conmemorar el 40 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 1985.
4

Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura de EU de no negociar con terroristas por buscar un acuerdo de colaboración con "El Mayo" Zambada.
5

#PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum fortalece seguridad y rectoría del Estado

6

#GenteAsí ¬ El "indiecito" de la Corte, le llama analista de Televisa a Hugo Aguilar

7

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" fue el martes. De acuerdo con medios locales, sería familiar de personajes recurrentes en videos de "Los Toys".
8

Ahora una mujer ligada a la familia de influencers "Los Toys" es asesinada en Sinaloa

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
9

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
10

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

Detienen a Miss Guerrero 2024.
11

Guardia Nacional detiene a Miss Guerrero 2024 con un arma exclusiva del Ejército

Serpentikah
12

¿Dónde celebrar el Día Internacional de la Montaña Rusa en la CdMx?

13

La bomba del Dr. Keesler

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de Nación pueden rechazar las listas de candidatos, pero no esto no impedirá que la elección se realice.
14

ENTREVISTA ¬ A Morena le urge foro interno de debate para atajar la intriga: Noroña

Atardeceres en Yucatán
15

Seis lugares para contemplar los mejores atardeceres de Yucatán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Países consolidan alianza del Sur Global en cumbre de la OCS.
1

El Sur Global retumba: China forma poderoso frente con Rusia, India y 18 países más

Donald Trump destrozó en semanas la relación histórica entre Estados Unidos (EU) e India. Y ahora golpea hacia México intensificando su campaña de presión.
2

Trump destrozó en semanas la relación histórica EU-India. Y ahora golpea hacia México

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) dio este domingo un golpe al Mundial de Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de los Países Bajos.
3

Piastri triunfa en GP de los Países Bajos; Verstappen y Hadjar también suben al podio

La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, adelantó que la reforma a la Ley Aduanera causará “escozor” y que habrá ajustes a las refresqueras.
4

Godoy: CSP va contra refresqueras en Paquete Económico; Ley Aduanera causará escozor

El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi, fue asesinado en Leópolis, según informó el sábado el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
5

Andri Parubi, expresidente del Parlamento de Ucrania, es asesinado en Leópolis

Greta Thunberg afirmó que "cada día más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel", poco antes de la partida de la Global Sumud Flotilla a Gaza.
6

Cada día más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel, dice Greta Thunberg

Censura electoral
7

Magistrada y el INE de Taddei censuraron a periodistas de SinEmbargo. TEPJF los frena

La Profeco hizo un llamado a revisión para casi 500 motocicletas Harley Davidson de distintos modelos y años para reparar una falla.
8

La Profeco alerta por fallo en motos Harley Davidson. Estos son los modelos afectados

Guillermo del Toro cumplió este sábado en el Festival Internacional de Cine de Venecia uno de los sueños más antiguos de su vida: llevar al cine Frankenstein.
9

Guillermo del Toro es ovacionado en Venecia tras presentación de Frankenstein

10

El PAN acusa a la 4T de “narcogobierno” y busca olvidar su experiencia en la materia

El movimiento hutí de Yemen confirmó la muerte de su Primer Ministro "de facto" Ahmed Ghaleb al Rahwi en el ataque aéreo efectuado el pasado jueves por Israel.
11

El Primer Ministro hutí es asesinado en ataque de Israel; el grupo promete "venganza"

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que "la austeridad no es un eslogan sino un principio rector de nuestro gobierno y movimiento".
12

Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas ejercer la austeridad; "no es eslogan", dice