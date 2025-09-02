Maduro amenaza con declarar a Venezuela en "lucha armada" si EU actúa militarmente

Redacción/SinEmbargo

01/09/2025 - 10:39 pm

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, advirtió al Gobierno de Trump que declararía a su patria en "lucha armada".

Las crecientes amenazas de una intervención militar en Venezuela son alimentadas por una retórica usual de los Estados Unidos que acusa al Gobierno venezolano de formar parte del narcotráfico en la región. 

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, advirtió al Gobierno de Trump que declararía a su patria en "lucha armada y República en armas" en caso de que el Gobierno norteamericano decidiera emprender una agresión militar contra el pueblo venezolano.

El Gobierno Bolivariano ha desplegado tropas en la frontera con Colombia y ha lanzado un llamamiento al alistamiento de milicianos y al pueblo en general a enfrentar con decisión la posibilidad de una incursión militar de la superpotencia del norte.

Así ha respondido Maduro ante las crecientes amenazas del Gobierno de Trump tras el despliegue de buques de la Armada estadounidense compuesta por contingentes militares y cargada con misiles. La movilización militar que ha desplegado Estados Unidos (EU) en el Caribe y muy cerca de las costas venezolanas, tensa aún más la geopolítica regional al contar también, como parte de esta amenaza, con un submarino nuclear.

Estos movimientos agresivos de los EU tienen como trasfondo una supuesta lucha contra el narcotráfico y cárteles de la droga en la región latinoamericana, a los que ha relacionado con miembros del alto Gobierno en Venezuela, incluido el Presidente Maduro, por quien ya ofreció una recompensa de 50 millones de dólares. Según las declaraciones de la Administración de Trump, Maduro pertenece a un cártel del narcotráfico denominado "Cártel de los Soles".

Los Buques de guerra de EU se ciernen sobre las costas de Venezuela. Foto: X @USNavy

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en 100 años”, dijo el jefe de Estado. “Son ocho barcos de guerra, con mil 200 misiles y un submarino nuclear que apunta a Venezuela. Es una amenaza extravagante, inmoral y sangrienta. Ellos han querido avanzar a la máxima presión militar, y nosotros hemos declarado la máxima preparación en Venezuela”.

“Si están buscando a un mafioso, búsquenlo en otro lado. Aquí pueden buscar a un revolucionario que tiene un pueblo y una Fuerza Armada que lo respaldan. No soy magnate, no tengo negocio ni riqueza, soy un obrero, un combatiente, el primer Presidente chavista de la historia", respondió Maduro este lunes en conferencia de prensa con medios internacionales.

"No soy un bravucón, sé de política, de estrategia política y ahora de estrategia militar, resteado con defender esta patria. He aprendido mucho en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es una fuerza súperpreparada", advirtió el mandatario.

Las tensiones políticas entre la superpotencia del norte y el país sudamericano se han agravado en los últimos meses debido a la guerra declarativa que Washington libra contra la Revolución Bolivariana.

“No vamos a ceder a chantajes ni amenazas de ningún signo. Lo que se ha montado contra Venezuela es un bodrio contra un país entero, habiendo fallado todas las formas de guerra hibrida y la máxima presión, solo comparable con la crisis de los misiles de octubre de 1962 contra Cuba. No se conoce una situación de esta característica en nuestro continente. No se había visto. Estamos viendo cómo la mafia de Miami ha tomado el poder político de la Casa Blanca y el Departamento de Estado”, sentenció Maduro.

No obstante, el Jefe de Estado venezolano se muestra abierto al diálogo y a no romper los canales de comunicación con el Gobierno de Trump, a quien considera un hombre audaz pero a quien su Secretario de Estado, Marco Rubio, "quiere mancharle las manos de sangre". “Con la palabra y el respeto todo es posible. Ante la máxima presión, máxima preparación y rebeldía”, espetó el líder de los venezolanos.

Maduro aseguró que los canales de comunicación Estados Unidos están “maltrechos”, pero no cortados, en particular con el encargado de Negocios John McNamara y el enviado especial Richard Grennel, con el que se ha negociado el intercambio de prisioneros estadounidenses por migrantes venezolanos deportados.

En el contexto de una reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad Económica Latinoamericana y del Caribe (Celac), el mandatario hizo un llamamiento al retiro de la presencia militar de Estados Unidos de los mares de la región. La presión diplomática se suma a las peticiones de Maduro al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de intervenir para disipar las tensiones en la región.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

