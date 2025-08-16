Trump embarca a 4 mil marines. Van "contra el narco" en los mares de AL y el Caribe

El Gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de cuatro mil elementos de marina en aguas de América Latina y el Caribe, reportó CNN. El objetivo de dicha operación sería el combate al narcotráfico; sin embargo, las ambiciones intervencionistas del republicano generan dudas sobre el motivo real.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump ordenó el despliegue de cuatro mil marines en aguas de América Latina (AL) y el Caribe, de acuerdo con información de CNN. La acción, presuntamente, estaría relacionada con su plan para combatir el narcotráfico y evitar el ingreso de drogas a Estados Unidos; sin embargo, no se descarta un motivo adyacente.

En las últimas semanas, el Gobierno estadounidense ha emprendido una campaña en contra del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre quien se ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares (mdd) por información que contribuya a su arresto al considerarlo un "narcoterrorista". Asimismo, se le confiscaron más de 700 mdd en inmuebles. Con dichos antecedentes, el despliegue de fuerzas de marina estadounidenses en aguas de AL y el Caribe podría interpretarse como una estrategia de Trump para llevar a cabo un operativo en territorio venezolano que lleve al derrocamiento de Maduro.

La mañana de este viernes 15 de agosto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada acerca del presunto despliegue de tropas ordenado por Estados Unidos, ante lo cual refrendó la postura de México sobre el respeto a la soberanía de todos los países. "Nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, no solo en el caso de México, sino en todos los países de América Latina y el Caribe", comentó la mandataria federal.

Según lo señalado por CNN, las fuerzas armadas de EU tienen planeado enviar a infantes de Marina y marineros a los mares de AL y el Caribe, información que habría sido revelada por dos funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos, cuya identidad no fue revelada.

El medio indicó en su publicación que, de acuerdo con lo revelado por uno de los funcionarios, la estrategia incluiría el despliegue del barco Iwo Jima Amphibious Ready Group, la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines, un submarino de ataque de propulsión nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, destructores y un crucero lanzamisiles guiados", unidades que se sumarían al Comando Sur de EU.

En su texto, CNN indicó que la propia Marina de Estados Unidos dio a conocer información sobre el despliegue de sus unidades, pero no reveló el destino de éstas.

Las unidades de marina tendrían como objetivo principal "hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región", según declaraciones de una tercera persona citada por CNN.

Otro de los funcionarios destacó que esta acción por parte del Gobierno estadounidense tendría, inicialmente, el propósito de hacer una demostración del poderío militar de dicho país y enviar un mensaje; no obstante, no se descarta la realización de acciones militares en caso de que Trump así lo ordene.

La expedición "está lista para ejecutar órdenes legales y apoyar a los comandantes combatientes en las necesidades que se les soliciten", declaró uno de los funcionarios del Departamento de Estado de EU al medio de comunicación, que también indicó la existencia de preocupación entre algunos funcionarios de defensa por este despliegue.

CNN reportó en su publicación que la inquietud de los funcionarios se debería a que, a su parecer, los elementos de Marina desplegados podrían no estar capacitados para concretar operaciones relacionadas a la intercepción de drogas ni probables enfrentamientos con integrantes del crimen organizado.

La amenaza latente de una intervención ordenada por Trump

El despliegue de cuatro mil elementos de marina por parte del Gobierno estadounidense se da unas semanas después de que el New York Times publicara información sobre una orden firmada en secreto por Donald Trump para usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos.

“La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles. Demuestra la continua disposición de Trump a emplear las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales. La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”, dice el texto firmado por Helene Cooper, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt.

Ambas acciones forman parte de una larga historia de amagues y amenazas contra México, entre otros, de usar al ejército estadounidense para combatir a estas organizaciones, ya sea con ataques al sur de la frontera e incluso con una "invasión" del territorio.

En 2024, por ejemplo, durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, el entonces candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que uno de los problemas de México son los cárteles que controlan al país. “El problema es que México está petrificado ante los cárteles porque ellos podrían quitar al Presidente en dos minutos. Están petrificados ante los cárteles. Los cárteles están al mando de México”, sostuvo.

Años antes, en 2020, en el último año de su primer mandato en la Casa Blanca, Trump preguntó al menos dos veces si el ejército de su país "podía lanzar misiles a México para destruir laboratorios de drogas" de forma "discreta" y para "borrar a los cárteles", de acuerdo con las memorias que publicó su entonces Secretario de Defensa, Mark Esper.