Venezuela anuncia patrullaje con buques y tras despliegue militar de EU en el Caribe

El pasado 7 de agosto, la Casa Blanca ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que ayude al arresto de Nicolás Maduro. Estados Unidos ha desplegado destructores lanzamisiles cerca de Venezuela.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de Venezuela anunció este martes el despliegue de drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales mientras incrementa las tensiones del país con Estados Unidos, que ha acusado de terrorista al Presidente Nicolás Maduro y ha desplegado tres destructores lanzamisiles y cuatro mil marines cerca del límite con Venezuela.

"Vamos a tener un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina", explicó el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Ayer, el país ya había anunciado la movilización de 15 mil elementos de sus fuerzas armadas en la frontera con Colombia, asegurando que se trata de operaciones antidrogas.

Por su parte, el mandatario venezolano afirmó que a su país "no lo toca nadie", y aseguró que fueron activadas todas "las fuerzas y el poder nacional" para defender a Venezuela de las amenazas "ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos".

El Gobierno de Venezuela también solicitó este martes el apoyo del Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, por su preocupación a causa del "despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares" del país norteamericano en el Caribe.

Guterres llamó el pasado jueves a Estados Unidos y Venezuela a "resolver sus diferencias por medios pacíficos".

A inicios de agosto, la Casa Blanca ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que ayude al arresto de Maduro, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) como un "narcoterrorista".

Por su parte, Nicolás Maduro acusó al Gobierno de Donald Trump de financiar una "conspiración fascista" contra Venezuela, por lo que las autoridades civiles y militares de su país reforzarán los planes de "seguridad y de protección de la paz" Nacional.

Maduro logró la reelección para un tercer período de Gobierno (2025-2031) frente a Venezuela el 29 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró al venezolano ganador de los comicios presidenciales por sobre el opositor Edmundo González, que logró unificar a la oposición de la mano de María Corina Machado.