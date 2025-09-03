Si aspira a cargo de elección que pague sus impuestos, dice Claudia de Salinas Pliego

La titular del Poder Ejecutivo consideró que no se puede hablar de aspiraciones a algún cargo de elección mientras hayan litigios por adeudos fiscales.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada este miércoles sobre el reciente posicionamiento mediático del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora TV Azteca y Grupo Salinas, como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.

La pregunta aludió a encuestas recientes que han sido difundidas en redes sociales, las cuales lo colocan como una figura competitiva, así como a columnas de opinión que lo perfilan como una opción de la oposición, en particular la publicada por el periodista Leonardo Curzio.

El cuestionamiento también hizo referencia a los adeudos fiscales que el empresario mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

#Pr1merInforme | Mientras se desmantela La República: El 71,2% de los mexas daría su voto al empresario Ricardo Salinas Pliego, para dirigir #México después del desastre que está dejando Claudia Sheinbaum. Ante la opoficción y la nueva SCJN, los buenos somos más. pic.twitter.com/zv76XDvOMl — Daniel Echeverría - Alemán. (@DaEcheverriaMX) September 2, 2025

En respuesta, la mandataria federal evitó emitir juicios personales o descalificaciones directas, pero sostuvo que cualquier persona interesada en postularse a un cargo de elección popular debe cumplir primero con sus obligaciones como ciudadano.

“Yo creo que cualquiera que quiera postularse a un cargo de elección popular debe cumplir con sus obligaciones como ciudadano, ¿no? Para presentarse ante la gente. Y ¿cuál es una de las obligaciones como ciudadano? Pues pagar impuestos, ¿no? La gente que lo juzgue”, expresó.

Sheinbaum Pardo añadió que presentarse ante la ciudadanía implica asumir responsabilidades básicas, entre ellas el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y que este principio debe aplicarse de manera equitativa a todas y todos los mexicanos.

Asimismo, reiteró que corresponde a la ciudadanía juzgar a quienes aspiran a cargos públicos, pero insistió en que el pago de impuestos es un requisito elemental para quienes buscan representar al país.

“Y el pago de impuestos, pues que pague sus impuestos. Es tan sencillo como eso. Que pague los impuestos que tiene que pagar como todos los mexicanos y mexicanas”, concluyó Sheinbaum.

Hace unos días, Ricardo Salinas Pliego afirmó que, de ser necesario, buscará ser candidato a la Presidencia de México en 2030 para recuperar el rumbo del país, que considera perdido.

En la segunda parte de una entrevista con el periodista Ramón Alberto Garza, en el canal "Código Magenta", el dueño de Grupo Salinas declaró: "No es algo que yo esté buscando activamente [ser candidato a la Presidencia] porque mi vocación es distinta, pero también al mismo tiempo digo: 'Si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos nos van a reclamar […]'. Y si es necesario, pues haré lo que sea necesario”.

Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil millones de pesos de impuestos que litiga desde 2008 para no pagar, cuya nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva.