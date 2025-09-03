Si aspira a cargo de elección que pague sus impuestos, dice Claudia de Salinas Pliego

Redacción/SinEmbargo

03/09/2025 - 1:19 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.

Artículos relacionados

La titular del Poder Ejecutivo consideró que no se puede hablar de aspiraciones a algún cargo de elección mientras hayan litigios por adeudos fiscales.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada este miércoles sobre el reciente posicionamiento mediático del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora TV Azteca y Grupo Salinas, como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.

La pregunta aludió a encuestas recientes que han sido difundidas en redes sociales, las cuales lo colocan como una figura competitiva, así como a columnas de opinión que lo perfilan como una opción de la oposición, en particular la publicada por el periodista Leonardo Curzio.

El cuestionamiento también hizo referencia a los adeudos fiscales que el empresario mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En respuesta, la mandataria federal evitó emitir juicios personales o descalificaciones directas, pero sostuvo que cualquier persona interesada en postularse a un cargo de elección popular debe cumplir primero con sus obligaciones como ciudadano.

“Yo creo que cualquiera que quiera postularse a un cargo de elección popular debe cumplir con sus obligaciones como ciudadano, ¿no? Para presentarse ante la gente. Y ¿cuál es una de las obligaciones como ciudadano? Pues pagar impuestos, ¿no? La gente que lo juzgue”, expresó.

Sheinbaum Pardo añadió que presentarse ante la ciudadanía implica asumir responsabilidades básicas, entre ellas el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y que este principio debe aplicarse de manera equitativa a todas y todos los mexicanos.

Asimismo, reiteró que corresponde a la ciudadanía juzgar a quienes aspiran a cargos públicos, pero insistió en que el pago de impuestos es un requisito elemental para quienes buscan representar al país.

“Y el pago de impuestos, pues que pague sus impuestos. Es tan sencillo como eso. Que pague los impuestos que tiene que pagar como todos los mexicanos y mexicanas”, concluyó Sheinbaum.

Hace unos días, Ricardo Salinas Pliego afirmó que, de ser necesario, buscará ser candidato a la Presidencia de México en 2030 para recuperar el rumbo del país, que considera perdido.

En la segunda parte de una entrevista con el periodista Ramón Alberto Garza, en el canal "Código Magenta", el dueño de Grupo Salinas declaró: "No es algo que yo esté buscando activamente [ser candidato a la Presidencia] porque mi vocación es distinta, pero también al mismo tiempo digo: 'Si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos nos van a reclamar […]'. Y si es necesario, pues haré lo que sea necesario”.

Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil millones de pesos de impuestos que litiga desde 2008 para no pagar, cuya nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

La pluralidad a conveniencia en el totalitarismo

"Así inició un nuevo periodo para México, con una Corte a modo de la Presidencia de la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Liderazgos femeninos frente a la violencia

"Más allá de los números, la coyuntura de los informes de la Presidenta Sheinbaum y Brugada permiten...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La lucha libre de la política mexicana

"El espectáculo de la lucha libre sigue siendo el mismo; cambian los vestuarios y personajes, pero la...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Rubio presumió una cooperación inédita entre México y EU, pero con soberanía.
1

Jamás en la historia hubo esta cooperación, con respeto a la soberanía: Marco Rubio

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
2

La nueva Corte va por pensiones doradas de 30 ministros. ¿Quiénes son, cuánto cobran?

3

Los ministros niegan festejo en Au Pied de Cochon. Desmienten a Reforma oootra vez

Suprema Corte
4

La SCJN se inaugura con mandato: apurar los casos Salinas Pliego y de otros deudores

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existen "presiones" en las negociaciones con Estados Unidos (EU), como dio a conocer NYT el fin de semana.
5

"¿Cuáles presiones de EU?", responde Sheinbaum al NYT. "Es una relación de iguales"

Policía agredida por Lady Alcoholímetro presenta denuncia ante la FGJ-Cdmx y Copred.
6

#LadyAlcoholímetro, mujer que insultó a agente de CdMx, es denunciada ante Fiscalía

El huracán "Lorena" alcanzó durante las primeras horas de este miércoles la categoría 1; podría llegar hasta la 2 entre hoy y la madrugada del jueves.
7

"Lorena" se convierte en huracán; podría alcanzar categoría 2. ¿Dónde dejará lluvias?

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
8

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
9

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
10

Kim Jong-un lleva a su hija de 12 años a cumbre de líderes en China. ¿Es su sucesora?

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, justificó este lunes las agresiones propinadas al expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
11

El Gobernador de Coahuila justifica agresión contra Noroña; "se lo merecía", dice

Playas de Nayarit
12

Sol, arena y mar: Cuatro playas de Nayarit que son la respuesta a tus deseos

Un grupo de manifestantes prendió fuego a varios vehículos y contenedores cerca de la residencia en Jerusalén del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
13

Manifestantes incendian varios vehículos junto a residencia de Netanyahu en Jerusalén

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
14

Si aspira a cargo de elección que pague sus impuestos, dice Claudia de Salinas Pliego

VIDEO: Trump confirma que ataque a buque de Venezuela “mató a 11 del Tren de Aragua”
15

VIDEO: Trump confirma que ataque a buque de Venezuela “mató a 11 del Tren de Aragua”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Las autoridades de Ucrania han acusado este miércoles a Rusia de lanzar "un ataque combinado" con más de 500 drones y alrededor de 25 misiles contra el país.
1

Ucrania denuncia ataque masivo de Rusia con más de 500 drones y 25 misiles de crucero

El Gobierno de México anunció la prohibición de 35 moléculas de plaguicidas peligrosos, la cual será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
2

El Gobierno de México anuncia decreto que prohíbe 35 plaguicidas altamente peligrosos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
3

Si aspira a cargo de elección que pague sus impuestos, dice Claudia de Salinas Pliego

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
4

Kim Jong-un lleva a su hija de 12 años a cumbre de líderes en China. ¿Es su sucesora?

Rubio presumió una cooperación inédita entre México y EU, pero con soberanía.
5

Jamás en la historia hubo esta cooperación, con respeto a la soberanía: Marco Rubio

El huracán "Lorena" alcanzó durante las primeras horas de este miércoles la categoría 1; podría llegar hasta la 2 entre hoy y la madrugada del jueves.
6

"Lorena" se convierte en huracán; podría alcanzar categoría 2. ¿Dónde dejará lluvias?

Tres hombres fueron asesinados en un anexo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde autoridades estatales desplegaron un operativo para ubicar a los agresores.
7

Tres hombres son asesinados durante ataque a un anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existen "presiones" en las negociaciones con Estados Unidos (EU), como dio a conocer NYT el fin de semana.
8

"¿Cuáles presiones de EU?", responde Sheinbaum al NYT. "Es una relación de iguales"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la oposición en México no tiene nada qué ofrecer y que mantiene una visión “muy trastocada” de la realidad.
9

La oposición tiene una visión "muy trastocada" de la realidad, asegura la Presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo compartió que acudirá con buen ánimo a la reunión de hoy con Marco Rubio, en la que se oficializará un entendimiento de colaboración.
10

La reunión con Rubio será "cordial": Sheinbaum; oficializarán programa de cooperación

Un grupo de manifestantes prendió fuego a varios vehículos y contenedores cerca de la residencia en Jerusalén del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
11

Manifestantes incendian varios vehículos junto a residencia de Netanyahu en Jerusalén

Suprema Corte
12

La SCJN se inaugura con mandato: apurar los casos Salinas Pliego y de otros deudores