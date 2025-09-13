Venezuela denuncia asalto a barco pesquero por parte de destructor de la armada de EU

Un buque estadounidense, equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados, secuestró por ocho horas a un barco de pescadores venezolanos, denunció el Gobierno de Nicolás Maduro.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Venezuela denunció este sábado que una embarcación de Estados Unidos retuvo por ocho horas a un barco pesquero que navegaba en sus aguas territoriales, un hecho que eleva la tensión entre ambas naciones luego de que el pasado 2 de septiembre el Gobierno de Donald Trump bombardeara una lancha, matando a 11 personas, presuntamente integrantes del Cártel del Tren de Aragua.

"El buque venezolano Carmen Rosa, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros (...) fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de Estados Unidos, el USS Jason Dunham", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades del país gobernado por Nicolás Maduro, la embarcación navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, en aguas que corresponden la Zona Económica Exclusiva venezolana.

Detalló que el buque estadounidense estaba equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados.

"El navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas", sostuvo el comunicado, que consideró que el episodio "constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares".

Sería la primera vez, en la reciente escalada del conflicto, que Estados Unidos atraviesa la frontera marítima de Venezuela, pues la operación militar a inicios del mes habría ocurrido en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por su nombre en inglés), en aguas internacionales.

Ese día, Trump expresó que el ataque al buque se trataba de una advertencia. "Tomen esto como advertencia para cualquiera que siquiera piense en introducir drogas en Estados Unidos de América", dijo.

Ayer, Maduro, convocó a reservistas, milicianos y jóvenes que se alistaron a presentarse el fin de semana en los cuarteles para recibir entrenamiento militar y aprender "a disparar" para defender al país ante lo que califica como una amenaza de Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro como Presidente de Venezuela, lo acusa de encabezar el grupo criminal narcotraficante cartel de los Soles y ofrece 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha desplegado ocho buques en el Caribe sur para llevar a cabo supuestas operaciones contra el narcotráfico internacional. Venezuela ha reforzado su seguridad, denunciando la amenaza de intervención del país norteamericano.

-Con información de DW.