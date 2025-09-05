La tensión en Venezuela escala: EU amenaza con derribar aviones y Maduro responde

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 1:30 pm

Artículos relacionados

Ayer el Departamento de Defensa acusó a Venezuela de sobrevolar dos aviones sobre uno de sus buques instalados en el Caribe.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU) ordenó el despliegue de 10 aviones de combate cazas F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga en el Caribe, reportaron este viernes medios estadounidenses, lo que incrementa la tensión en Venezuela tras el reciente bombardeo de una de una embarcación en la que viajaban supuestos integrantes del Tren de Aragua.

Apenas ayer el Departamento de Defensa de EU informó que dos aviones de combate venezolanos sobrevolaron uno de los buques que el Ejército norteamericano mantiene desplegado en el Caribe y lanzó una advertencia al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para abstenerse de otro esfuerzo para obstruir las operaciones de lucha contra el narcotráfico.

“Hoy dos aviones militares del régimen de (el Presidente venezolano Nicolás) Maduro volaron cerca de un buque de la marina estadounidense en aguas internacionales. Este movimiento altamente provocativo fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narco-terrorismo. El capo que dirige Venezuela está fuertemente exhortado a no realizar ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo llevadas a cabo por los militares de Estados Unidos", dijo el Departamento de Defensa en su cuenta de X, antes Twitter.

Los 10 aviones de combate se sumarían a los cuatro buques y cuatro mil efectivos que el Gobierno de Donald Trump  mantiene en el Caribe.

El Presidente Trump no presentó pruebas de que la embarcación que fue atacada en altamar proviniera de Venezuela, ni que estuviera cargada con drogas, ni tampoco de por qué se señaló a las víctimas como “terroristas”.

Hace tres días, el Ejército estadounidense bombardeó un buque procedente de Venezuela en aguas del Caribe, el cual -afirmó Trump- llevaba un cargamento de drogas y a 11 presuntos integrantes del Tren de Aragua, organización designada como terrorista por la administración del republicano.

"El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en alta mar, en aguas internacionales, transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El operativo resultó en 11 terroristas abatidos en combate. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque", escribió Trump en Truth Social.

El republicano indicó que las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo el ataque cinético contra "narcoterroristas del Tren de Aragua", organización que, asegura, opera bajo el control de Nicolás Maduro.

"El TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos en masa, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental", añadió.

Aunque el Gobierno de EU no ha ofrecido pruebas sobre la identidad de los pasajeros abatidos ni sobre su pertenencia a un grupo delictivo, este jueves en su paso por Ecuador, Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la acción militar y reiteró que Nicolás Maduro es un fugitivo de la Justicia norteamericana.

"Nicolás Maduro no es un Gobierno ni es un régimen político, es una organización terrorista de crimen que se ha apoderado de un territorio nacional”, afirmó Rubio.

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció el lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la presencia de hasta ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca del país latinoamericano.

Además, la semana pasada, el Gobierno de Venezuela anunció el despliegue de drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales: "Vamos a tener un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina", explicó el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Trump amenaza con derribar aviones de Venezuela

El Presidente Donald Trump advirtió este viernes que Estados Unidos derribará cualquier avión del ejército de Venezuela que sea considerado como una amenaza para las tropas estadounidenses desplegadas en el Caribe.

Esta amenaza se da luego de que un par de aviones F-16 realizaron un sobrevuelo cerca de uno de los buques ede Eu que fueron desplegados para realizar la vigilancia contra el tráfico de drogas a través del mar.

En declaraciones hechas desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario señaló que que Pete Hegseth, ahora Secretario de Guerra, y sus capitanes podrán tomar "las decisiones que crean adecuadas" para atacar aeronaves de Venezuela que "vuelen en una posición peligrosa".

Maduro responde a amenazas de Trump

Tras la amenaza de Donald Trump de derribar aviones venezolanos, el Presidente Nicolás Maduro advirtió que en caso de que se registre un ataque estadounidense contra las fuerzas de Venezuela el país entrará en una "etapa de lucha armada".

"Si Venezuela fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional", declaró el mandatario venezolano ante medios.

Además, Maduro le exigió a Trump frenar su plan para apoyar un cambio de régimen violento en Venezuela y otros países de América Latina, al tiempo que le exigió respetar la soberanía, el derecho a la paz y la independencia de países de Latinoamérica.

En medio de la creciente tensión por el despliegue de fuerzas de Estados Unidos para en el Caribe, en Venezuela se anunció la activación de la Milicia Bolivariana, por lo que millones de civiles iniciaron este viernes su entrenamiento para reforzar al ejército venezolano.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Nepotismo morenista vs carroña verde

"El problema para la Presidenta es que quienes deberían de operar políticamente el tema, la Secretaria de...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Las ausencias del Informe

"El Informe era la oportunidad para reconocer que el Estado ha fallado y que se necesita un...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
1

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad
2

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad

3

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
4

"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"

José Fabián Ramírez, colaborador de la titular de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, falleció la mañana de este viernes en un accidente automovilístico.
5

Un colaborador de Alicia Bárcena muere en accidente; hay otros tres heridos graves

6

Los bancos deducen lo poco que dan para pagar SU DEUDA al Fobaproa. No más: Sheinbaum

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
7

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá.
8

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá

9

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
10

ENTREVISTA ¬ La izquierda no puede errar, debe servir de contrapeso a Trump: Monedero

El Presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.
11

El Departamento de Guerra vuelve; Trump firma orden para renombrar a dependencia

La SSC emitió una alerta para advertir a los usuarios de internet de una emergente modalidad de fraude denominado "Novias Virtuales" para evitar extorsión.
12

¡Cuidado con las "Novias Virtuales"! La SSC-CdMx alerta por este modo de ciberfraude

Playas de Nayarit
13

Sol, arena y mar: Cuatro playas de Nayarit que son la respuesta a tus deseos

Fernández Noroña confirmó que la FGR le asignó protección de la GN tras presentar una denuncia contra "Alito" Moreno e informó que rechazará custodia.
14

La FGR asigna protección a Noroña tras denunciar a "Alito"; Senador rechaza escolta

- Irving Espinosa Betanzo, Ministro de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tomo posesión el pasado 1 de septiembre, afirmó que a tan solo unos días de haber asumido su cargo han descubierto parte de la opacidad y los excesos con los que se manejaba la Corte que encabezaba Norma Lucía Piña Hernández.
15

ENTREVISTA ¬ Descubrimos una Corte de opacidad y excesos: Ministro Espinosa Betanzo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump, amenazó a la Unión Europea con represalias económicas por imponer una multa millonaria a Google por prácticas monopólicas.
1

Trump amenaza a la UE con represalias económicas por multa multimillonaria a Google

La BMV cerró esta semana con cifras positivas al conseguir un ascenso de tres por ciento sus activos en bolsa, anotando un máximo histórico para la economía.
2

La BMV inicia septiembre con ganancia semanal de 3.02% y alcanza un récord histórico

Si vives en la CdMx ya no tendrás que viajar muy lejos para realizar trámites en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, gracias al Tesomóvil.
3

Tesomóvil CdMx: ¿Qué es, cómo ubicar la oficina y cuáles trámites se pueden hacer?

Carlos Slim Domit, presidente de Grupo Carso y de América Móvil, señaló el compromiso de continuar invirtiendo en el país y contribuir con el Plan México.
4

Carlos Slim Domit expresa confianza en Plan México; prevé desarrollo y mayor empleo

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
5

ENTREVISTA ¬ La izquierda no puede errar, debe servir de contrapeso a Trump: Monedero

El Presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.
6

El Departamento de Guerra vuelve; Trump firma orden para renombrar a dependencia

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
7

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

La SSC emitió una alerta para advertir a los usuarios de internet de una emergente modalidad de fraude denominado "Novias Virtuales" para evitar extorsión.
8

¡Cuidado con las "Novias Virtuales"! La SSC-CdMx alerta por este modo de ciberfraude

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
9

"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"

José Fabián Ramírez, colaborador de la titular de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, falleció la mañana de este viernes en un accidente automovilístico.
10

Un colaborador de Alicia Bárcena muere en accidente; hay otros tres heridos graves

Fernández Noroña confirmó que la FGR le asignó protección de la GN tras presentar una denuncia contra "Alito" Moreno e informó que rechazará custodia.
11

La FGR asigna protección a Noroña tras denunciar a "Alito"; Senador rechaza escolta

Claudia Sheinbaum informó el día de hoy que le pidió al Secretario de Estado, Marco Rubio, que reconozca a las y los mexicanos que laboran en su país.
12

Sheinbaum revela que pidió a Marco Rubio reconocer la labor de los paisanos en EU