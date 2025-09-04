Defensa de EU advierte que operaciones contra cárteles en el Caribe continuarán

Redacción/SinEmbargo

03/09/2025 - 8:51 pm

El Secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, dijo este miércoles que la campaña militar contra los cárteles de la droga en América Latina continuará.

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado los señalamientos contra la Administración de Nicolás Maduro a quien acusa de tener supuestos nexos con el narcotráfico. Ayer, el Gobierno de Trump anunció el ataque contra una embarcación en aguas del Caribe en la que afirmó que "mato a 11 miembros del Tren de Aragua".

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este miércoles que la campaña militar contra los cárteles de la droga en la región latinoamericana continuará. Esto luego de que ayer el Gobierno de EU atacara un buque de Venezuela en el murieron 11 presuntos integrantes del Tren de Aragua.

“Tenemos recursos en el aire, recursos en el agua, recursos en barcos, porque esta es una misión muy seria para nosotros, y no se detendrá con solo este ataque. [...] Cualquier otra persona que traficara en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte”, afirmó Hegseth en entrevista con Fox News.

La operación contra la embarcación, presuntamente proveniente de Venezuela, se da luego del despliegue de al menos cuatro buques y cuatro mil efectivos del Gobierno de Trump en el Caribe. El Presidente Trump no presentó pruebas de que la embarcación proviniera de Venezuela, ni que estuviera cargada de drogas, ni tampoco por qué se señaló a las víctimas como “terroristas”.

El Secretario de Defensa se negó a dar detalles sobre cómo se llevó a cabo la operación, aduciendo que era información clasificada; por lo que se desconoce si el barco fue destruido con un dron, un torpedo o quizás por otros medios. Hegseth afirmó que el ataque contra los 11 presuntos narcotraficantes envía una "señal muy clara" de que EU no va a tolerar estas acciones.

"¿Quieren intentar traficar drogas? Este es un nuevo día. Es un día diferente. Y por eso, esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros, lo que envía una señal muy clara de que ésta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar en nuestro hemisferio", aseveró.

Tras el ataque del martes, Trump sostuvo que las fuerzas armadas de su país habían identificado a la tripulación como miembros de la banda venezolana el Tren de Aragua, que Estados Unidos designó como grupo terrorista en febrero. Sin embargo, el propio Pentágono no ha revelado detalles sobre la tripulación ni por qué decidió matar a los que iban a bordo.

El funcionario encargado de la defensa de los Estados Unidos señaló en la conferencia de prensa los presuntos vínculos entre el Gobierno del Presidente de Venezuela y el narcotráfico. "La única persona que debería estar preocupada es Nicolás Maduro, que es (...) efectivamente un capo de un narcoestado", destacó el funcionario.

En agosto, Estados Unidos duplicó la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales.

Hace un par de semanas, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que EU está preparado para "usar todo su poder" para frenar el narcotráfico procedente de Venezuela después de que el Pentágono desplegara tres buques de guerra con cuatro mil soldados en aguas del Caribe cerca de la zona y Caracas hiciera lo propio desplegando millones de milicianos en el país, alegando un "plan de paz" ante amenazas externas.

 

