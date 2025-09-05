Marco Rubio no ve necesarios los ataques contra el narco en "países aliados"

Marco Rubio defendió la acción militar de Estados Unidos contra un buque en el mar Caribe y reiteró que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un fugitivo de la Justicia norteamericana.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves desde Ecuador que no cree que "en países amigos" sea necesaria una intervención como la que realizó el Ejército estadounidense en el Caribe el pasado martes, cuando el Gobierno de Trump hizo explotar un buque que supuestamente trasladaba droga, matando a 11 presuntos integrantes del Tren de Aragua.

“Para los gobiernos cooperativos no hay necesidad [de una intervención], porque esos gobiernos nos ayudarán a identificarlos. Nos van a ayudar a identificar a estas personas y hacerlas explotar, si es lo necesario”, afirmó Rubio desde Quito, Ecuador.

En una rueda de prensa con la Ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, Rubio defendió la acción militar y reiteró que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un fugitivo de la Justicia norteamericana.

"En esos países, por ejemplo, posiblemente no sea necesario, porque esos países lo van a hacer, lo van a cooperar con nosotros. Van a cooperar con nosotros en esas acciones. En el caso de Venezuela no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un Gobierno. Vamos a dejarlo claro, Nicolás Maduro no es un Gobierno ni es un régimen político, es una organización terrorista de crimen que se ha apoderado de un territorio nacional", añadió Rubio.

“Maduro está acusado por un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York. Eso significa que el Distrito Sur de Nueva York presentó la evidencia frente a un gran jurado y el gran jurado lo acusó. Y luego salió una acusación adicional que fue revelada hace un año y medio, que especificaba las acciones específicas de Maduro. Nicolás Maduro es un narcotraficante acusado en los Estados Unidos y es un fugitivo de la justicia estadounidense”, remarcó Rubio.

Durante su visita a Ecuador, Rubio anunció que Estados Unidos designó como terroristas a las bandas ecuatorianas a "Los lobos" y "Los Choneros", dos de las bandas criminales más importantes del territorio, y que Washington aportará fondos de 13.5 millones de dólares para su combate.

Ayer, durante su visita a México, Rubio destacó el gran nivel de cooperación que el Gobierno de Donald Trump ha sostenido con su homóloga, Claudia Sheinbaum: "Hemos llegado a un nivel de cooperación histórico, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento".

Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó que con Marco Rubio permitió reforzar la coordinación bilateral en materia de seguridad, el combate al tráfico de armas y la colaboración en temas migratorios.

“Un objetivo generador de violencia, una persona vinculada con algún grupo delictivo que genera violencia… Nos van a mandar la información para que nosotros podamos actuar. También puede ser al revés: que nosotros tengamos información de qué pasa con la droga después de cruzar la frontera. Esa información se le da a Estados Unidos para que ellos puedan actuar en su territorio”, expuso Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

La titular del Poder Ejecutivo explicó que la colaboración incluye capacitaciones recíprocas de las Fuerzas Armadas: “Estados Unidos puede capacitar en algún tema, y ellos también van a venirse a capacitar, por ejemplo, en el Plan N-III, que lo tiene muy desarrollado la Defensa [Secretaría de la Defensa Nacional], o el Plan Marina, que tiene desarrollado la [Secretaría de] Marina, y que ellos no tienen estas capacitaciones”.