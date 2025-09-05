Marco Rubio no ve necesarios los ataques contra el narco en "países aliados"

Redacción/SinEmbargo

04/09/2025 - 7:27 pm

Marco Rubio no ve necesarios los ataques contra el narco en "países cooperativos".

Artículos relacionados

Marco Rubio defendió la acción militar de Estados Unidos contra un buque en el mar Caribe y reiteró que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un fugitivo de la Justicia norteamericana.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves desde Ecuador que no cree que "en países amigos" sea necesaria una intervención como la que realizó el Ejército estadounidense en el Caribe el pasado martes, cuando el Gobierno de Trump hizo explotar un buque que supuestamente trasladaba droga, matando a 11 presuntos integrantes del Tren de Aragua.

“Para los gobiernos cooperativos no hay necesidad [de una intervención], porque esos gobiernos nos ayudarán a identificarlos. Nos van a ayudar a identificar a estas personas y hacerlas explotar, si es lo necesario”, afirmó Rubio desde Quito, Ecuador.

En una rueda de prensa con la Ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, Rubio defendió la acción militar y reiteró que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un fugitivo de la Justicia norteamericana.

"En esos países, por ejemplo, posiblemente no sea necesario, porque esos países lo van a hacer, lo van a cooperar con nosotros. Van a cooperar con nosotros en esas acciones. En el caso de Venezuela no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un Gobierno. Vamos a dejarlo claro, Nicolás Maduro no es un Gobierno ni es un régimen político, es una organización terrorista de crimen que se ha apoderado de un territorio nacional", añadió Rubio.

“Maduro está acusado por un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York. Eso significa que el Distrito Sur de Nueva York presentó la evidencia frente a un gran jurado y el gran jurado lo acusó. Y luego salió una acusación adicional que fue revelada hace un año y medio, que especificaba las acciones específicas de Maduro. Nicolás Maduro es un narcotraficante acusado en los Estados Unidos y es un fugitivo de la justicia estadounidense”, remarcó Rubio.

Durante su visita a Ecuador, Rubio anunció que Estados Unidos designó como terroristas a las bandas ecuatorianas a "Los lobos" y "Los Choneros", dos de las bandas criminales más importantes del territorio, y que Washington aportará fondos de 13.5 millones de dólares para su combate.

Ayer, durante su visita a México, Rubio destacó el gran nivel de cooperación que el Gobierno de Donald Trump ha sostenido con su homóloga, Claudia Sheinbaum: "Hemos llegado a un nivel de cooperación histórico, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento".

Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó que con Marco Rubio permitió reforzar la coordinación bilateral en materia de seguridad, el combate al tráfico de armas y la colaboración en temas migratorios.

“Un objetivo generador de violencia, una persona vinculada con algún grupo delictivo que genera violencia… Nos van a mandar la información para que nosotros podamos actuar. También puede ser al revés: que nosotros tengamos información de qué pasa con la droga después de cruzar la frontera. Esa información se le da a Estados Unidos para que ellos puedan actuar en su territorio”, expuso Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

La titular del Poder Ejecutivo explicó que la colaboración incluye capacitaciones recíprocas de las Fuerzas Armadas: “Estados Unidos puede capacitar en algún tema, y ellos también van a venirse a capacitar, por ejemplo, en el Plan N-III, que lo tiene muy desarrollado la Defensa [Secretaría de la Defensa Nacional], o el Plan Marina, que tiene desarrollado la [Secretaría de] Marina, y que ellos no tienen estas capacitaciones”.

Agregó Estados Unidos respeta la plataforma continental y la zona económica exclusiva de México, y que nunca se ha planteado un escenario como el que sucedió.

"Ellos respetan tanto la plataforma continental como la zona económica de México. Ahí se acordó trabajo conjunto en la mar. Nosotros vigilamos y cuando hay información, si ellos tienen información de que hay un cargamento de droga que va a entrar a nuestro territorio, en altamar, pasa la información y nosotros cooperamos de una manera, con respsto a los tratados internacionales y a las leyes de nuestro país", declaró la Presidenta.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

El argumento

"El argumento que la izquierda esgrimió como un reclamo popular contra los excesos de los gobernantes del...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La pluralidad a conveniencia en el totalitarismo

"Así inició un nuevo periodo para México, con una Corte a modo de la Presidencia de la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
En Zacatecas, Saúl Monreal quiere gobernar después de su hermano; y en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino a su esposa.
1

Saúl Monreal, en Zacatecas, y Gallardo, en SLP, entran en rebeldía contra Sheinbaum

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
2

Kim Jong Un se cuida de no dejar ningún tipo de rastro biológico en su visita a China

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
3

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

4

Ni comunismo ni capitalismo: China crea nuevo orden mundial donde el comercio es rey

VIDEO ¬ Dos hombres asaltan a cuatro en la colonia Del Valle; la SSC detiene a uno.
5

VIDEO ¬ Sujetos asaltan a cuatro hombres en la colonia Del Valle; SSC detiene a uno

Gran controversia generó el video de un joven estudiante que fue captado en video mientras viajaba entre dos vagones del Metro de la capital del país.
6

VIDEO ¬ Un joven viaja entre vagones del Metro de la CdMx y desata polémica en redes

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
7

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

La SCJN ya tiene nuevo reglamento para sus sesiones.
8

La SCJN cambia reglas: Visitar comunidades y agilizar el debate marcarán su nueva era

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
9

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

La FGJEM anunció la captura de dos personas presuntamente ligadas a la muerte de 13 bebés, provocada por la administración de suplemento con Klebsiella oxytoca.
10

La FGJEM captura a 2 por muerte de 13 bebés por Klebsiella oxytoca; van 5 detenidos

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx
11

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx

Protección Civil activa alerta amarilla por lluvias fuertes en 6 alcaldías de la CdMx
12

Protección Civil activa Alerta Amarilla por lluvias fuertes en 6 alcaldías de la CdMx

Consejaras y consejeros del IECM ganan más que la Jefa de Gobierno Clara Brugada en 2025.
13

Consejeros locales ganan como reyes. En cuatro estados sus "INES" están por quebrar

Saúl Monreal se aferra a candidatura.
14

Saúl Monreal acusa campaña de Morena en su contra; no descarta buscar gubernatura

15

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Marco Rubio no ve necesarios los ataques contra el narco en "países cooperativos".
1

Marco Rubio no ve necesarios los ataques contra el narco en "países aliados"

Donald Trump firmará este viernes una orden ejecutiva para renombrar al Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra”
2

Trump vuelve al pasado: cambia el nombre al Departamento de Defensa por el de Guerra

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx
3

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx

La SCJN ya tiene nuevo reglamento para sus sesiones.
4

La SCJN cambia reglas: Visitar comunidades y agilizar el debate marcarán su nueva era

5

Ni comunismo ni capitalismo: China crea nuevo orden mundial donde el comercio es rey

Protección Civil activa alerta amarilla por lluvias fuertes en 6 alcaldías de la CdMx
6

Protección Civil activa Alerta Amarilla por lluvias fuertes en 6 alcaldías de la CdMx

México aumentó sus exportaciones a EU tanto de forma mensual como anual; se consolidó como el principal socio de su vecino, cada vez más que Canadá y China.
7

México es el principal socio comercial de EU: exportaciones suben 8.2% anual en julio

VIDEO ¬ Dos hombres asaltan a cuatro en la colonia Del Valle; la SSC detiene a uno.
8

VIDEO ¬ Sujetos asaltan a cuatro hombres en la colonia Del Valle; SSC detiene a uno

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
9

Kim Jong Un se cuida de no dejar ningún tipo de rastro biológico en su visita a China

La tormenta tropical "Lorena" se debilitó frente a la costa de Baja California Sur, pero continúa provocando lluvias y vientos fuertes en la región.
10

“Lorena” pierde fuerza: ahora es tormenta tropical; mantiene lluvias en el noroeste

El ejército israelí afirmó que controla 40% de la ciudad de Gaza en medio de sus operaciones para ocupar la zona, considerada por Israel como bastión de Hamás.
11

"Las operaciones continuarán": Israel afirma que ya controla 40% de la ciudad de Gaza

Gran controversia generó el video de un joven estudiante que fue captado en video mientras viajaba entre dos vagones del Metro de la capital del país.
12

VIDEO ¬ Un joven viaja entre vagones del Metro de la CdMx y desata polémica en redes