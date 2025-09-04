La reunión con Rubio reforzó coordinación: CSP; celebra apoyo contra tráfico de armas

La mandataria federal aseguró que México y Estados Unidos mantendrán intercambio de información en tiempo real para actuar contra el crimen organizado, mientras la oposición buscaba desestimar los acuerdos alcanzados.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó este jueves que la reunión con Marco Rubio, Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU), permitió reforzar la coordinación bilateral en materia de seguridad, el combate al tráfico de armas y la colaboración en temas migratorios.

Durante su conferencia de prensa matutina, destacó que se establecerá un intercambio de información entre ambos países para actuar de manera eficaz dentro de sus respectivos territorios.

“Un objetivo generador de violencia, una persona vinculada con algún grupo delictivo que genera violencia… Nos van a mandar la información para que nosotros podamos actuar. También puede ser al revés: que nosotros tengamos información de qué pasa con la droga después de cruzar la frontera. Esa información se le da a Estados Unidos para que ellos puedan actuar en su territorio”, expuso Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

La titular del Poder Ejecutivo explicó que la colaboración incluye capacitaciones recíprocas de las Fuerzas Armadas: “Estados Unidos puede capacitar en algún tema, y ellos también van a venirse a capacitar, por ejemplo, en el Plan N-III, que lo tiene muy desarrollado la Defensa [Secretaría de la Defensa Nacional], o el Plan Marina, que tiene desarrollado la [Secretaría de] Marina, y que ellos no tienen estas capacitaciones”.

Otro de los puntos abordados fue la coordinación en operaciones espejo en la frontera para detener el tráfico de armas en tiempo real. “Información que se sepa de tráfico de armas que va a venir de Estados Unidos a México. Ellos tienen información, no pudieron detenerlo, nos dan la información para que haya la operación en el instante, en tiempo real. O sea, se pasa información de manera directa, no un grupo de trabajo con alguna investigación, como el Comando Norte le puede dar información a Defensa para decir: 'Sabemos de un cargamento de armas que no pudo ser detenido aquí. Va para allá'. Y entonces se hace una operación de este lado".

La Presidenta Sheinbaum también habló sobre la campaña contra el fentanilo y recordó los cuatro principios que rigen el programa de cooperación: "Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como la confianza mutua”.

En cuanto a la entrega de objetivos prioritarios o posibles extradiciones, la mandataria federal aclaró que las decisiones se toman en México, a través del Consejo Nacional de Seguridad, basadas en análisis y beneficios de colaboración: “Sea por la Ley Nacional de Seguridad o por solicitud de Estados Unidos, la decisión se toma aquí en función de los beneficios, colaboración. A nosotros nos interesan casos muy relevantes para México, en donde se pide deportación o extradición, igual que ellos para allá”.

Sobre la captura de "El Mayo" Zambada, la Presidenta indicó que el tema se planteó durante la reunión, pero no se discutió en detalle: “Sí, hablamos de ese tema porque lo planteó el Secretario de Seguridad, de por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa en particular, por qué aumentaron los delitos. Lo escuchó. Ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó".

Respecto al reconocimiento de Estados Unidos sobre el tráfico de armas hacia México, Sheinbaum celebró la disposición estadounidense. "Pues muy bueno, ¿no? No sé si haya alguien más así que públicamente, además estando en México, lo haya reconocido, de la importancia, y lo planteó en la reunión, de la importancia que tiene que ellos hagan lo que tengan que hacer para que disminuya el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Es muy importante”, presumió la titular del Poder Ejecutivo.

Finalmente, la doctora criticó las declaraciones de políticos de oposición que cuestionaron el acuerdo bilateral y resaltó la cordialidad de la reunión.

En su conferencia de hoy, se refirió a la reciente visita de Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas a Washington, desde donde hizo un llamado a defender a México de la "narcodictadura terrorista y comunista" que, sostuvo, ha instaurado Morena y la llamada Cuarta Transformación (4T).

"Fíjense ayer. 'Alito' otra vez en Washington. Fíjense nada más. Hasta hacen el ridículo, la verdad. O sea, allá, diciendo: 'Es que el Gobierno de México está vinculado con los narcos'. Y aquí Marco Rubio, Secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que hay", resaltó.

La mandataria también mencionó al expresidente panista de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, quien habló mal sobre el Gobierno mexicano.

"Y ahora ¿qué dicen? ‘No, pero no le fue tan bien a la Presidenta, eh’. O sea, lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos a través de la mentira, de la calumnia, pero ayer se les cayó el ‘teatrito’ porque, de verdad. ¿No les parece ridículo?”, cuestionó.

Finalmente, Sheinbaum concluyó que el encuentro fue positivo para México y refrendó la buena disposición de ambos gobiernos para continuar con la colaboración en seguridad, migración y combate al narcotráfico.