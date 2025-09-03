VIDEO: Rubio, Secretario de Estado de EU, llega a México; lo recibe titular de la SRE
02/09/2025 - 6:30 pm
El Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, arribó esta tarde a México a través del AIFA, donde fue recibido por el Canciller Juan Ramón de la Fuente.
Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de los Estados Unidos (EU), Marco Rubio, arribó este martes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en donde fue recibido por el Canciller Juan Ramón de la Fuente. Será mañana cuando el funcionario estadounidense sostenga una reunión bilateral con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
"De camino a la Ciudad de México y Quito. Estamos trabajando para mantener a los estadounidenses seguros al fortalecer la cooperación en materia de inmigración ilegal y combatir el crimen transnacional y el terrorismo en nuestra región", sostuvo Rubio en su cuenta de X, antes de partir.
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que la reunión que sostendrá con Marco Rubio, será una muestra del respeto y la colaboración que existe entre los gobiernos de ambos países.
"La reunión de mañana creo que va a mostrar eso, una relación de respeto y al mismo tiempo de colaboración, en el marco del respeto a nuestras soberanías", dijo la mandataria.
Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo detalló cuál será la agenda del funcionario estadounidense durante su visita a México, en la que se incluye una reunión con Sheinbaum y con el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
La Presidenta Sheinbaum también insistió en que existe una buena relación entre su Administración y la del Presidente estadounidense, Donald Trump, pese a que ambos pueden llegar a tener diferencias en ciertos temas.
"Se ha establecido una buena relación, con todas las dificultades y todos los que no quisieran que hubiera una buena relación entre México y EU. Nosotros siempre tenemos que buscar una buena relación. [...] Habrá momentos de mayor tensión, de menor tensión, de temas en los que no estemos de acuerdo, pero tenemos que buscar una buena relación", expresó.
¿Cuál es la agenda de Marco Rubio durante su visita a México?
El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo pública la agenda que sostendrá Marco Rubio este miércoles en México.
10:00 horas: El Secretario Rubio se reúne con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, México.
11:45 horas: El Secretario Rubio participa en una conferencia de prensa conjunta con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, en la Ciudad de México, México.
(Abierto a prensa registrada).
13:30 horas: El Secretario Rubio sostiene un encuentro con empleados y familias de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, México. (Cobertura de prensa cerrada).
De acuerdo con el Departamento de Estado de EU, la visita de Marco Rubio a México tiene el propósito de abordar temas clave para el Gobierno estadounidense, los cuales incluyen el combate a los cárteles, frenar el tráfico de fentanilo a través de la frontera, detener la migración irregular, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica.