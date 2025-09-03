"¿Cuáles presiones de EU?", responde Sheinbaum al NYT. "Es una relación de iguales"

Sugeyry Romina Gándara

03/09/2025 - 10:59 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existen "presiones" en las negociaciones con Estados Unidos (EU), como dio a conocer NYT el fin de semana.

Sheinbaum aseguró que las "presiones" en las negociaciones con Estados Unidos sobre el tema de migración y tráfico de drogas no son tales, y que ambos países trabajan en condiciones "de igual a igual" y con soberanía.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró esta mañana que no existen "presiones" en las negociaciones con Estados Unidos (EU) que durante el fin de semana dio a conocer The New York Times, esto en el marco de la visita de Marco Rubio al país, y añadió que se trabaja en condiciones de igual a igual con el vecino del norte, y siempre con soberanía.

"Lo dice el New York Times, no lo dice el Gobierno de Estados Unidos", respondió Sheinbaum a pregunta expresa de SinEmbargo en su conferencia matutina en Palacio Nacional este miércoles. "¿Cuáles presiones? Hoy viene el Secretario del Departamento de Estado a ponernos de acuerdo, a acordar de manera definitiva el 'Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley'", agregó.

"Y, como lo dije el otro día, México si no es el país, somos uno de los que menos aranceles tenemos. Y tenemos una relación de respeto. El Gobierno de Estados Unidos nos respeta y nosotros los respetamos, en el marco de la colaboración bilateral. Las conversaciones que tenemos con el Presidente Trump, a veces llegamos a acuerdos, a veces no, pero es en un marco de respeto. Entonces, que nosotros nos sintamos presionados, no… México es un país muy importante. Además, vivimos un momento histórico, estelar, reconocido por el mundo entero. México es respetado en el mundo entero", comentó la mandataria.

Sheinbaum Pardo señaló que si los gobernantes se sienten presionados, "es porque no reconocen el valor de México". "A lo mejor así fue [Ernesto] Zedillo cuando aceptó el préstamo de Estados Unidos a cambio de entregarle el Gobierno al PAN. O el Gobierno de [Felipe] Calderón, que tenía poca legitimidad, y buscó legitimarse con la ‘guerra contra el narco’, y el mayor injerencismo de las agencias estadounidenses en México", detalló la Presidenta.

Claudia Sheinbaum Pardo compartió que acudirá con buen ánimo a la reunión de hoy con Marco Rubio, en la que se oficializará un entendimiento de colaboración.
El Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, arribó ayer al AIFA. Foto: Edgar Negrete, Cuartoscuro

En un artículo publicado el fin de semana, el Times indicó que "en los últimos meses, Trump ha intensificado su campaña de presión a México con una ofensiva en varios frentes que ha limitado a Sheinbaum, la ha puesto a la defensiva y la ha dejado con pocas buenas alternativas con las cuales responder".

El diario estadounidense aseguró también que "Sheinbaum está exasperada", y citó a "cuatro personas cercanas al Gobierno que hablaron bajo condición de anonimato para hablar de sus conversaciones privadas". "La Presidenta y su Gabinete, según estas personas, se sienten frustrados porque ha dedicado mucho tiempo y atención a satisfacer lo que consideran unas exigencias complejas de Washington y, sin embargo, nunca parece ser suficiente", resaltó el NYT.

Pero ella descartó que sea así en su Administración. "No. Nosotros hablamos como iguales. No es un asunto de la Presidenta, es un asunto del país, de la Nación que representamos. A veces estaremos de acuerdo, y veces que no. Pero por más que Estados Unidos sea una potencia económica, nosotros somos una potencia cultural. La relación es de iguales, entre dos naciones vecinas", reiteró.

"Hoy se cierra este programa, muy importante, porque es en el marco del respeto de nuestras soberanías. Sí hay gente, que son los que escriben estos artículos en el New York Times o en medios mexicanos, y dicen: ‘Recibe la Presidenta en un momento muy difícil en la relación, está acorralada’. Es lo que quisieran, pero no, tenemos un apoyo popular enorme, y es porque somos un Gobierno del pueblo, que nunca lo vamos a traicionar", subrayó.

Sheinbaum descartó "presiones" en las negociaciones con EU, como afirma el NYT.
Sheinbaum descartó "presiones" en las negociaciones con EU, como afirma el NYT. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Trump elogia a Claudia, pero insiste en que mandan los narcos

Apenas este martes, el Presidente de EU, Donald Trump, elogió nuevamente a Sheinbaum, aunque insistió en que México está dirigido por los cárteles del narcotráfico. Las declaraciones se dieron a conocer justo antes de la visita de Marco Rubio a México y Ecuador, enfocada tratar en medidas contra los cárteles y asuntos migratorios.

En entrevista con Reagan Reese, corresponsal de la Casa Blanca para el Daily Caller, Trump destacó su gestión en la frontera y la autodeportación de migrantes. “Estamos haciendo muchas. Ya sabes, estamos realizando muchas autodeportaciones. Millones están saliendo. Eso no es gran cosa, pero una gran noticia es la autodeportación. Ya sabes, les damos un incentivo para salir, lo que significa que pueden regresar algún día. Si no sales, nunca podrás regresar”.

Al ser cuestionado sobre la seguridad en México, Trump alabó a Sheinbaum, pero reiteró su crítica al Gobierno: “Me cae muy bien la Presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante, hermosa. Pero México está dirigido por los cárteles. Está dirigido por los cárteles".

Además, el mandatario estadounidense habló sobre la intervención militar que ofreció a México y la Presidenta Sheinbaum rechazó. “He ofrecido enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos”, recordó Trump. "¿Por qué?”, preguntó la periodista. “Porque tiene miedo. Tiene mucho miedo”, respondió el republicano.

Ya el mismo martes la Presidenta Sheinbaum había afirmado en su conferencia matutina que existe “un entendimiento” con Estados Unidos para colaborar en materia de seguridad, pero reiteró que México no aceptará subordinación ni violaciones a su territorio.

Rubio se reúne este miércoles a las 10:00 horas con Sheinbaum y otros funcionarios importantes en Palacio Nacional, de acuerdo con la agenda oficial. Alrededor del mediodía (tiempo del centro de México), tanto el Secretario de Estado como el Canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, tendrán una conferencia de prensa conjunta donde darán a conocer los detalles del encuentro.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

