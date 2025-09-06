Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EU en riesgo.

Trump autorizó a su Secretario de Guerra que si los aviones vuelven en una posición peligrosa él o sus capitanes "pueden decidir qué hacer".

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con derribar aquellas aeronaves militares de Venezuela que pongan a Estados Unidos en una "posición peligrosa", en una rápida escalada de tensiones con el país sudamericano. La advertencia ocurre un día después de que el Departamento de Seguridad denunciara que aviones cazas habían sobrevolado un buque de la Armada en el Caribe, donde Washington ha iniciado un despliegue militar.

"Van a tener problemas y se los haremos saber [...] Si nos ponen en una posición peligrosa, los derribaremos", dijo desde el Despacho Oval, donde ayer firmó el decreto para hacer oficial el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.

Trump le dijo al Jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien lo acompañaba, que si los aviones vuelven en una posición peligrosa él o sus capitanes "pueden decidir qué hacer". Sin embargo, al ser cuestionado por la prensa sobre el sobrevuelo de aviones venezolanos, aclaró que "realmente no estuvieron encima, no como lo describieron".

Durante la jornada del jueves, el Departamento de Defensa afirmó que dos aviones militares "del régimen" de Nicolás Maduro volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales, una acción que describieron como "altamente provocadora" y un intento de Venezuela por "interferir" en sus "operaciones contra el narcotráfico".

Esta acusación llega luego de que a inicios de esta semana las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bombardearan una embarcación en aguas del Caribe, supuestamente procedente de Venezuela que llevaba un cargamento de drogas, matando a once "narcoterroristas del Tren de Aragua" que estaban a bordo, en lo que las autoridades venezolanas calificaron como "ejecuciones extrajudiciales".

Trump, acusó a Venezuela, que hasta el momento no ha hecho comentarios sobre la denuncia del Pentágono, de enviar narcotraficantes a Estados Unidos, mientras que su homólogo venezolano atribuyó estas hostilidades a que Washington quiere "el petróleo venezolano" y sus riquezas energéticas "gratis".