El Departamento de Guerra vuelve; Trump firma orden para renombrar a dependencia

Los acontecimientos que tienen lugar en el mundo contemporáneo han llevado al liderazgo estadounidense a posicionarse ofensivamente ante el resto de naciones; ahora será el Departamento de Guerra el encargado de administrar los intereses vitales de la superpotencia.

Por Jesús García

Los Ángeles, 05 de septiembre (La Opinión).- El Presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.

Trump justificó que después de la Segunda Guerra Mundial se cambió el nombre del Departamento de Guerra al Departamento de Defensa, pero ahora quiere revertir esa decisión.

“Decidimos cambiar el nombre a Departamento de Defensa. Así que ahora nos llamamos Departamento de Guerra”, dijo otorgándole la palabra a Pete Hegseth, quien lidera esa dependencia.

Hegseth dijo que este no es solamente un cambio de nombre, sino de dirección.

“No pretendo menospreciar a nuestros combatientes, ya sea la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam o nuestra generación en Irak y Afganistán”, dijo Hegseth. “Es [necesario] reconocer que este cambio de nombre no se trata sólo de un cambio de nombre. Se trata de restaurar, como usted sabe, el espíritu guerrero, la victoria y la claridad como fin último, la intencionalidad en el uso de la fuerza”.

JUST IN: Donald Trump will sign an executive order Friday to rename the Department of Defense as the Department of War, Fox News reports. We are living in the dumbest of times. pic.twitter.com/qlD8FCMqxB — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 4, 2025

El Presidente defendió el poder militar de EU, a pocos días de que China realizara un desfile militar con la presencia de su líder, Xi Jinping y del mandatario ruso Vladimir Putin.

Trump mencionó que la decisión también tiene que ver con “la situación actual del mundo”.

“Tenemos el ejército más fuerte del mundo. Contamos con el mejor equipo del mundo. Contamos con los mejores fabricantes de equipo. De lejos, nadie puede competir con ustedes”, añadió dirigiéndose al Secretario Hegseth.

El republicano afirmó que su Gobierno ha “resuelto” siete guerras, pero reconoció una mayor dificultad con la invasión de Rusia en Ucrania.

“Saben, hemos resuelto siete guerras. Tenemos una que pensé que sería probablemente una de las más fáciles, la del Presidente Putin en Ucrania, y resultó ser un poco más difícil”, dijo.

The motto of my first infantry platoon was: “Those who long for peace, must prepare for war.” The War Department will be prepared — every day & in every way — to ensure our citizens live in peace. Peace through strength.https://t.co/uJw4ZGhw2c — Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 5, 2025

“Un mensaje de victoria”

Trump afirmó que el mensaje que manda su Gobierno al renombrar el Departamento de Defensa es un “mensaje de victoria”.

“Creo que hoy transmite un mensaje de fuerza, muy fuerte, mucho más fuerte de lo que cualquiera podría entender. Y, de nuevo, con el gran equipo que tenemos, es muchísimo mejor”, dijo. “Si nos fijamos en todo esto, como los submarinos, por ejemplo, llevamos 20 años de ventaja. Nadie se compara”.

Criticó la forma en que el ejército de EU dejó Afganistán, aunque no mencionó que él firmó el acuerdo para que se hiciera en 2021.

“Creo que es el momento más vergonzoso de la historia de nuestro país, francamente, durante la administración [de Joe] Biden. Fue terrible, e íbamos a irnos creyendo con fuerza y ​​dignidad. Íbamos a conservar Bagram, porque Bagram está a una hora de donde China fabrica sus armas nucleares, y tenerlo todo para nosotros, un lugar grande y hermoso construido hace muchos años con dinero que hoy equivaldría a muchos, muchos miles de millones de dólares”, expuso. “Así que creo que el Departamento de Guerra envía una señal: sí, por favor. Un buen reflejo de la situación actual del mundo”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.