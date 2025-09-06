El Departamento de Guerra vuelve; Trump firma orden para renombrar a dependencia

La Opinión

05/09/2025 - 8:38 pm

El Presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.

Artículos relacionados

Los acontecimientos que tienen lugar en el mundo contemporáneo han llevado al liderazgo estadounidense a posicionarse ofensivamente ante el resto de naciones; ahora será el Departamento de Guerra el encargado de administrar los intereses vitales de la superpotencia. 

Por Jesús García

Los Ángeles, 05 de septiembre (La Opinión).- El Presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.

Trump justificó que después de la Segunda Guerra Mundial se cambió el nombre del Departamento de Guerra al Departamento de Defensa, pero ahora quiere revertir esa decisión.

“Decidimos cambiar el nombre a Departamento de Defensa. Así que ahora nos llamamos Departamento de Guerra”, dijo otorgándole la palabra a Pete Hegseth, quien lidera esa dependencia.

Hegseth dijo que este no es solamente un cambio de nombre, sino de dirección.

“No pretendo menospreciar a nuestros combatientes, ya sea la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam o nuestra generación en Irak y Afganistán”, dijo Hegseth. “Es [necesario] reconocer que este cambio de nombre no se trata sólo de un cambio de nombre. Se trata de restaurar, como usted sabe, el espíritu guerrero, la victoria y la claridad como fin último, la intencionalidad en el uso de la fuerza”.

El Presidente defendió el poder militar de EU, a pocos días de que China realizara un desfile militar con la presencia de su líder, Xi Jinping y del mandatario ruso Vladimir Putin.

Trump mencionó que la decisión también tiene que ver con “la situación actual del mundo”.

“Tenemos el ejército más fuerte del mundo. Contamos con el mejor equipo del mundo. Contamos con los mejores fabricantes de equipo. De lejos, nadie puede competir con ustedes”, añadió dirigiéndose al Secretario Hegseth.

El republicano afirmó que su Gobierno ha “resuelto” siete guerras, pero reconoció una mayor dificultad con la invasión de Rusia en Ucrania.

“Saben, hemos resuelto siete guerras. Tenemos una que pensé que sería probablemente una de las más fáciles, la del Presidente Putin en Ucrania, y resultó ser un poco más difícil”, dijo.

“Un mensaje de victoria”

Trump afirmó que el mensaje que manda su Gobierno al renombrar el Departamento de Defensa es un “mensaje de victoria”.

“Creo que hoy transmite un mensaje de fuerza, muy fuerte, mucho más fuerte de lo que cualquiera podría entender. Y, de nuevo, con el gran equipo que tenemos, es muchísimo mejor”, dijo. “Si nos fijamos en todo esto, como los submarinos, por ejemplo, llevamos 20 años de ventaja. Nadie se compara”.

Criticó la forma en que el ejército de EU dejó Afganistán, aunque no mencionó que él firmó el acuerdo para que se hiciera en 2021.

“Creo que es el momento más vergonzoso de la historia de nuestro país, francamente, durante la administración [de Joe] Biden. Fue terrible, e íbamos a irnos creyendo con fuerza y ​​dignidad. Íbamos a conservar Bagram, porque Bagram está a una hora de donde China fabrica sus armas nucleares, y tenerlo todo para nosotros, un lugar grande y hermoso construido hace muchos años con dinero que hoy equivaldría a muchos, muchos miles de millones de dólares”, expuso. “Así que creo que el Departamento de Guerra envía una señal: sí, por favor. Un buen reflejo de la situación actual del mundo”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Nepotismo morenista vs carroña verde

"El problema para la Presidenta es que quienes deberían de operar políticamente el tema, la Secretaria de...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Las ausencias del Informe

"El Informe era la oportunidad para reconocer que el Estado ha fallado y que se necesita un...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
José Fabián Ramírez, colaborador de la titular de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, falleció la mañana de este viernes en un accidente automovilístico.
1

Un colaborador de Alicia Bárcena muere en accidente; hay otros tres heridos graves

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
2

"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad
3

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá.
4

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá

5

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
6

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
7

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

8

Los bancos deducen lo poco que dan para pagar SU DEUDA al Fobaproa. No más: Sheinbaum

Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
9

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

Playas de Nayarit
10

Sol, arena y mar: Cuatro playas de Nayarit que son la respuesta a tus deseos

Musk sube el tono contra Trump y califica su plan fiscal de "abominación repugnante”
11

Tesla arma un plan para convertir a Elon Musk en el primer billonario del mundo

Fernández Noroña confirmó que la FGR le asignó protección de la GN tras presentar una denuncia contra "Alito" Moreno e informó que rechazará custodia.
12

La FGR asigna protección a Noroña tras denunciar a "Alito"; Senador rechaza escolta

13

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

14

"Alito" acusa a Morena de narcopartido y estalla un grito: "¡desafuero, desafuero!"

15

Pobladores amarran a un poste a trabajador de CFE por apagones en Dzemul, Yucatán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Carlos Slim Domit, presidente de Grupo Carso y de América Móvil, señaló el compromiso de continuar invirtiendo en el país y contribuir con el Plan México.
1

Carlos Slim Domit expresa confianza en Plan México; prevé desarrollo y mayor empleo

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
2

ENTREVISTA ¬ La izquierda no puede errar, debe servir de contrapeso a Trump: Monedero

El Presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.
3

El Departamento de Guerra vuelve; Trump firma orden para renombrar a dependencia

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
4

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

La SSC emitió una alerta para advertir a los usuarios de internet de una emergente modalidad de fraude denominado "Novias Virtuales" para evitar extorsión.
5

¡Cuidado con las "Novias Virtuales"! La SSC-CdMx alerta por este modo de ciberfraude

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
6

"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"

José Fabián Ramírez, colaborador de la titular de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, falleció la mañana de este viernes en un accidente automovilístico.
7

Un colaborador de Alicia Bárcena muere en accidente; hay otros tres heridos graves

Fernández Noroña confirmó que la FGR le asignó protección de la GN tras presentar una denuncia contra "Alito" Moreno e informó que rechazará custodia.
8

La FGR asigna protección a Noroña tras denunciar a "Alito"; Senador rechaza escolta

Claudia Sheinbaum informó el día de hoy que le pidió al Secretario de Estado, Marco Rubio, que reconozca a las y los mexicanos que laboran en su país.
9

Sheinbaum revela que pidió a Marco Rubio reconocer la labor de los paisanos en EU

Musk sube el tono contra Trump y califica su plan fiscal de "abominación repugnante”
10

Tesla arma un plan para convertir a Elon Musk en el primer billonario del mundo

La FGE de Chihuahua informó que fueron identificados 65 cuerpos encontrados en el crematorio "Plenitud", de los cuales, 53 se entregaron a familiares.
11

FGE de Chihuahua identifica 65 cuerpos en crematorio "Plenitud"; ya se entregaron 53

12

#GenteAsí ¬ Artesanas acusan a funcionaria de robarles artesanías, en Morelos