"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 3:41 pm

La declaración de Trump sucede luego de que acusara al líder chino, Xi Jinping, de "conspirar" contra Estados Unidos de la mano de Putin y del dirigente norcoreano, Kim Jong Un.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que India y Rusia están ya "perdidas" en manos de China, pero dijo que confía en que al menos puedan tener "un futuro próspero" en común.

La declaración ocurre dos días después de que los principales líderes políticos de esos tres países coincidieran en una cumbre celebrada en Pekín, con motivo del 80º aniversario del fin de la segunda guerra sino-japonesa y de la Segunda Guerra Mundial.

"Parece que hemos perdido a India y a Rusia ante una China más profunda y oscura. ¡Qué tengan un futuro largo y próspero juntos!", expresó Trump en un breve mensaje difundido este viernes en la red Truth Social, en una alusión al reciente viaje del Presidente ruso, Vladimir Putin, y del Primer Ministro indio, Narendra Modi.

El republicano ya se había pronunciado en los últimos días sobre la presencia de líderes de distintos países en el desfile militar organizado en Pekín por el octogésimo aniversario de la victoria sobre Japón en la II Guerra Mundial. El magnate republicano acusó al líder chino, Xi Jinping, de "conspirar" contra Estados Unidos de la mano de Putin y del dirigente norcoreano, Kim Jong Un.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que India y Rusia están ya "perdidas" en manos de China. Foto: captura de pantalla

Ayer, el Gobierno de China rechazó tal sugerencia, al afirmar que el desarrollo de sus relaciones con otros países "no están dirigidas contra terceras partes".

"El desarrollo de relaciones diplomáticas por parte de China con cualquier otro país nunca a estado dirigido contra terceras partes", destacó portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, durante su rueda de prensa diaria desde Pekín, según informó el diario chino Global Times.

Así, explicó que China invitó a aliados extranjeros a participar en los actos en Pekín para conmemorar el 80º aniversario del fin de la segunda guerra sino-japonesa y de la Segunda Guerra Mundial para "unirse a países y pueblos amantes de la paz en el recuerdo de la historia, honrar a los que sacrificaron su vida, ensalzar la paz y mirar al futuro".

El martes, 26 jefes de Estado y de Gobierno procedentes de Asia, Oriente Medio, África y América Latina presenciaron el desfile militar de 12 mil soldados dirigidos por el el Presidente, Xi Jinping. Las imágenes del poderío del gigante asiático dieron al vuelta al mundo.

-Con información de Europa Press.

