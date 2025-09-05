El Gobierno de China rechaza acusaciones de Trump sobre conspiración contra EU

Redacción/SinEmbargo

04/09/2025 - 11:01 pm

China negó este jueves que sus relaciones exteriores estén dirigidas contra terceros, tras las acusaciones de Donald Trump sobre una supuesta conspiración en Pekín.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de China destacó este jueves que el desarrollo de sus relaciones con otros países "no están dirigidas contra terceras partes", después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en un mensaje que los líderes de China, Rusia y Corea del Norte estaban "conspirando" contra Washington en el marco de un desfile militar en Pekín.

"El desarrollo de relaciones diplomáticas por parte de China con cualquier otro país nunca a estado dirigido contra terceras partes", destacó portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, durante su rueda de prensa diaria desde Pekín, según informó el diario chino Global Times.

Así, explicó que China invitó a aliados extranjeros a participar en los actos en Pekín para conmemorar el 80º aniversario del fin de la segunda guerra sino-japonesa y de la Segunda Guerra Mundial para "unirse a países y pueblos amantes de la paz en el recuerdo de la historia, honrar a los que sacrificaron su vida, ensalzar la paz y mirar al futuro".

China espera "independencia" de México respecto a política arancelaria.
Foto: X, @EmbChinaMex

Las palabras de Guo llegaron después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, expresara su "deseo" de que las palabras de Trump "tuvieran un sentido figurado" y "no un sentido literal". "Nadie está planificando conspiración alguna", subrayó, antes de defender que las relaciones entre Moscú y otros países no van en contra de nadie.

Trump publicó el martes un mensaje en su cuenta en Truth Social en el que pidió al presidente chino, Xi Jinping, que traslade su "caluroso saludo" a Putin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, mientras "conspiran contra Estados Unidos", en referencia a su presencia en el citado desfile en
Pekín.

"La gran pregunta que ha de ser respondida es si Xi mencionará o no el masivo apoyo y sangre que Estados Unidos dio a China para ayudarla a su libertad frente a un invasor extranjero muy poco amistoso. Muchos estadounidenses murieron en la lucha de China por la victoria y la gloria. Espero que sean honrados y recordados adecuadamente por su valentía y sacrificio", manifestó, antes de desear a Xi y "el maravilloso pueblo chinos" un "día de celebración grande y duradero".

Asimismo, Trump envió saludos a Xi Jinping, a Putin y a Kim Jong-Un, a quienes acusó de actuar en conjunto contra los intereses de Estados Unidos, al tiempo que deseó una celebración duradera por el aniversario histórico.

"Que el Presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración. Por favor, transmita mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América", manifestó Trump en un mensaje en su red social.

-Con información de Europa Press

