Xi y Putin destacan su relación bilateral "sin precedentes"; apuestan por cooperación.

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS).- Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente, destacaron este martes la relación bilateral entre los dos países, la cual han descrito como "sin precedentes", al tiempo que han apostado por una mayor cooperación para incrementar su desarrollo y defender sus intereses mutuos.

Durante un encuentro en Pekín tras asistir los días previos a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se ha celebrado en la ciudad de Tianjín, los dos líderes han hecho gala de su "entendimiento" en pleno aumento de la tensión con Estados Unidos y otros países occidentales.

Así, alabaron la "colaboración estratégica y exhaustiva" que comparten y su "disposición a seguir avanzando para lograr un sistema de gobernanza global cada vez más razonable", según indicó el Ministerio de Exteriores de China en un comunicado. "Las relaciones entre China y Rusia han aguantado todos los cambios a nivel internacional que se han venido dando", indicó.

President Xi Jinping held talks with Russian President Vladimir Putin in Beijing. The China-Russia relationship, having stood the test of changes in the world, has become a prime example of relations between two major countries featuring everlasting good-neighborliness

El Presidente chino aprovechó la ocasión para reafirmar la "buena vecindad" existente y expresar disposición a ofrecer apoyo a Rusia en materia de desarrollo y "revitalización". "Podemos coordinar posturas en relación con asuntos de principal interés para los dos países", ha añadido.

Putin, por su parte, aclaró que las comunicaciones entre las partes "muestran la naturaleza estratégica de los lazos entre Rusia y China, que se están desarrollando a un nivel sin precedentes". "Haber venido hasta aquí muestra los logros de nuestros pueblos y confirma el papel vital de nuestros países para lograr victorias", señaló.

"Tanto yo como la delegación rusa al completo estamos deseando volver a reunirnos con nuestros colegas y amigos chinos. Gracias por esta gran acogida", ha aseverado Putin, según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores ruso.

En este sentido, ha recordado que los "ancestros" de los ciudadanos de ambos países "pagaron un alto precio por la paz y la libertad". "No debemos olvidar esto, debemos recordarlo. Esta es la base de los logros de hoy y de los que vendrán en el futuro", apuntó.