Putin confía en el acuerdo con Trump en Alaska para avanzar hacia la paz en Ucrania

El mandatario ruso reiteró que Moscú no fue responsable del conflicto, sino que éste surgió por el intento de incorporar a Ucrania a la OTAN.

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS).- El Presidente ruso, Vladímir Putin, señaló desde la ciudad china de Tianjín, donde comenzó este domingo la Cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS), que esperaba que los "acuerdos alcanzados" durante la reunión bilateral celebrada a mediados de agosto con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Alaska "abrieran el camino hacia la paz en Ucrania".

"Espero que los acuerdos alcanzados en la reciente cumbre ruso-estadounidense celebrada en Alaska también avanzaran en esta dirección, allanando el camino hacia la paz en Ucrania", aseguró durante una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias rusa TASS.

China y Rusia promueven un orden multilateral en una cumbre que llaman "alternativa a la OTAN" El primer ministro indio, Narendra Modi, presente en la reunión, llegó caminando de la mano con Vladímir Putin. La cumbre cuenta con la presencia de más de 20 países. Moscú y Pekín lo… pic.twitter.com/eiZY4aJVfx — DW Español (@dw_espanol) September 1, 2025

El mandatario ruso agradeció además a los gobiernos de Pekín y Nueva Delhi sus aportaciones en la búsqueda de una solución para el conflicto: "Valoramos mucho los esfuerzos y las propuestas de China, India y nuestros otros socios estratégicos, que buscan facilitar la resolución de la crisis ucraniana".

Con todo, Putin volvió a negar la responsabilidad de Moscú en el conflicto en su país vecino, que calificó de "crisis", y en su lugar lo atribuyó a los "constantes intentos de Occidente de incorporar Ucrania a la OTAN, lo que, como hemos subrayado y dicho repetidamente durante muchos años, suponía una amenaza directa para la seguridad de Rusia".

Always a delight to meet President Putin! pic.twitter.com/XtDSyWEmtw — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

"La crisis no surgió como resultado del ataque de Rusia a Ucrania, sino como resultado de un golpe de Estado en Ucrania, que fue apoyado y provocado por Occidente", reiteró, antes de asegurar que el ejército ucraniano "intentó reprimir la resistencia de aquellas regiones y personas en Ucrania que no apoyaban este golpe".

El Presidente ruso comenzó este domingo una visita oficial de cuatro días al gigante asiático que ofrecía la oportunidad de hablar directamente con su homólogo chino, Xi Jinping, e indio, Narendra Modi, debido a la Cumbre de la OCS, sobre el resultado de su reunión en Alaska con el Presidente estadounidense, Donald Trump, y la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, y en un momento en que India y China buscaban una cooperación más profunda para afrontar las consecuencias económicas de la guerra comercial con el EU.