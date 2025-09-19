Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es condenado a 7 años por falsificación

Sandoval Castañeda utilizó un documento apócrifo para apropiarse ilegalmente de un inmueble de 58 hectáreas, determinó un Juez.

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2025. – Un Juez de primera instancia en Nayarit dictó ayer una sentencia condenatoria de siete años de prisión en contra del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, tras encontrarlo culpable del delito de falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso de documento falso.

“De acuerdo con las investigaciones, el sentenciado utilizó un documento apócrifo con el propósito de apropiarse de un inmueble en San Blas, afectando el patrimonio de las víctimas y atentando contra la legalidad”, detalló la FGE en un comunicado.

Las investigaciones, acreditadas en el proceso penal (causa 850/2020), demostraron que Sandoval Castañeda utilizó un documento apócrifo para apropiarse ilegalmente de un inmueble de 58 hectáreas con vocación agrícola y ganadera en Aután, municipio de San Blas.

SENTENCIAN A EXGOBERNADOR DE NAYARIT • Es de precisar que siguen su curso dos procesos penales en el fuero común: delitos electorales por el caso PROSA y ejercicio indebido de funciones por FIRCAES. pic.twitter.com/V7avLn0lcH — Fiscalía de Nayarit (@NayaritFiscalia) September 19, 2025

El registro del terreno, que data de 2012, se realizó mediante la presunta falsificación de la firma del propietario original, Rubén “N”.

Además de la pena privativa de libertad, el exmandatario —quien gobernó Nayarit de 2011 a 2017— fue sentenciado al pago de una multa de 70 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y a la reparación del daño, cuyo monto exacto se determinará en la etapa de ejecución de sentencia.

Cabe destacar que este es el primer juicio oral aplicado en contra de un exgobernador en México. Sin embargo, al tratarse de un fallo de primera instancia, Sandoval Castañeda aún cuenta con la posibilidad de apelar la resolución.

Permanecerá en prisión por otros procesos

Sandoval se encuentra privado de la libertad desde junio de 2021, cuando fue detenido junto a su hija en Linares, Nuevo León, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A pesar de la posibilidad de apelar, el exgobernador permanecerá en prisión debido a que enfrenta otros procesos penales, por el caso Programa de Seguro Alimentario (PROSA) y ejercicio indebido de funciones por el caso del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo a Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES).