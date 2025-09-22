Comisión de ONU acusa a Rusia de crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania

La Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania concluyó que Rusia sigue perpetrando crímenes de guerra y contra la humanidad en su ofensiva militar.

"El conflicto armado en Ucrania sigue teniendo un impacto devastador sobre la población civil", lamentó el responsable de la Comisión de Investigación de la ONU.

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS).- La Comisión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ucrania concluyó en su último informe que Rusia sigue perpetrando crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de su ofensiva militar sobre Ucrania, con abusos constantes que incluyen bombardeos indiscriminados sobre poblaciones civiles o desplazamientos forzosos de población, entre otros.

"El conflicto armado en Ucrania sigue teniendo un impacto devastador sobre la población civil", lamentó el responsable de la Comisión, Erik Mose, en una exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que recordó que las víctimas civiles se dispararon un 40 por ciento en los primeros ocho meses del año en comparación con el mismo periodo de 2024.

Los "incesantes ataques" sobre zonas civiles con armas de largo alcance se intensificaron, pero la Comisión también se mostró también "alarmada" por la creciente utilización de drones de corto alcance en el frente de combate, con el objetivo  de "expandir el terror entre la población" en gran parte de los casos.

La Comisión de Investigación de la ONU concluyó que Rusia sigue perpetrando crímenes de guerra y contra la humanidad en su ofensiva militar sobre Ucrania.
Rusia perpetró crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de su ofensiva militar sobre Ucrania, denunció la ONU. Foto: Peter Druk, Xinhua

Los objetivos no se limitan al ámbito militar, ya que los investigadores constataron bombardeos sobre instalaciones e infraestructuras civiles, como pueden ser los transportes o vehículos y edificios vinculados al sector médico, teóricamente protegido por el Derecho Internacional.

Asimismo, Rusia se sirve de canales propios o afines en redes sociales para difundir mensajes y vídeos en los que anticipan ataques o en los que abiertamente llaman a los ciudadanos a irse, dejando claro que no hay lugar seguro. "Las circunstancias de los ataques demuestran la intención de matar, dañar y destruir", señaló Mose, incidiendo en que hay localidades enteras directamente "inhabitables".

La Comisión, que señaló que no ha podido verificar ataques ucranianos en territorios controlados por Rusia porque no tiene acceso, apeló a la rendición de cuentas, "uno de los medios para cubrir los derechos de las víctimas" incluso en circunstancias como las actuales.

"Evitar la impunidad y juzgar a los responsables", advirtió Mose este lunes ante el Consejo, "es clave para garantizar una paz sostenible".

