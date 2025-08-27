Rusia denuncia que Ucrania y "patrocinadores europeos" quieren anular acuerdos con EU

Europa Press

26/08/2025 - 7:25 pm

El Gobierno de Rusia destacó que sus sistemas de defensa aérea han derribado durante el último día más de 190 drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra su territorio.

MADRID, 26 de junio (Europa Press).- Las autoridades rusas han denunciado que Ucrania y sus "patrocinadores europeos" quieren anular los acuerdos que alcanzaron los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, durante su encuentro hace una semana en Anchorage, en el estado de Alaska.

Así se lo ha transmitido el Viceministro de Asuntos Exteriores, Mijail Galuzin, al Embajador de Turquía en Moscú, Tanju Bilgic, en un encuentro que han mantenido este martes en la sede del ministerio para dar una nueva actualización de aquel encuentro a las autoridades de Ankara.

Galuzin ha destacado durante la reunión la "línea poco constructiva" de Ucrania y sus socios europeos, quienes pretenden "anular los acuerdos alcanzados en la reunión de Anchorage para revisarlos posteriormente", reza una nota de Exteriores.

Putin apoya alto al fuego en Ucrania, pero insiste en que debe abordar "las raíces"
El Presidente ruso, Vladímir Putin, escucha la pregunta de un periodista durante su conferencia de prensa anual en Moscú. Foto: Bai Xueqi, Xinhua

El pasado 15 de agosto, la base militar Elmendorf-Richardson, en Alaska, fue escenario de un momento hasta ahora inaudito en esta fase de la guerra, con un encuentro al más alto nivel entre Putin y Trump, que dejó ningún acuerdo sobre la mesa, pero sí supuestos avances que siguen sin concretarse en el frente.

Rusia afirma que derribó más de 190 drones lanzados por Ucrania

El Gobierno de Rusia ha asegurado este martes que sus sistemas de defensa aérea han derribado durante el último día más de 190 drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra su territorio y la península de Crimea, anexionada en 2014 por Moscú, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que durante las últimas 24 horas han sido destruidos 191 aparatos aéreos no tripulados, así como seis bombas guiadas y un misil de largo alcance Neptune, sin dar más detalles sobre los lugares de las interceptaciones o sobre posibles víctimas por estos ataques.

Apenas unas horas antes, había especificado que durante la madrugada habían sido derribados unos 50 drones ucranianos, incluidos seis sobre la península de Crimea, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión de Ucrania firmada por el presidente ruso, Vladímir Putin, sin que los esfuerzos internacionales hayan llevado a las partes a firmar un acuerdo de paz.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha apuntado en su cuenta en la red social Facebook que entre la noche del lunes y la madrugada del martes han sido destruidos 47 drones lanzados por las tropas ucranianas.

"Según datos preliminares, 47 aparatos aéreos no tripulados enemigos de tipo 'Shahed' y drones señuelo de diferentes tipos fueron derribados por la defensa antiaérea en el norte y el este del país", ha destacado.

