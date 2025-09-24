Un francotirador abre fuego contra ICE en Dallas; mata a 2 migrantes y hiere a otro

La Opinión

24/09/2025 - 12:01 pm

Las víctimas del ataque de un francotirador contra una instalación del ICE en Dallas son migrantes detenidos por la agencia; el sospechoso se habría disparado.

Las víctimas del ataque de un francotirador contra una instalación del ICE son migrantes detenidos por la agencia; el sospechoso se habría disparado.

Por Jesús García

Los Ángeles, 24 de septiembre (LaOpinión).- Las víctimas del tiroteo en un centro de detención de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, son migrantes, dos muertos y un herido, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Un francotirador abrió fuego desde el tejado de un edificio cercano contra la oficina regional del [ICE] en Dallas. El atacante disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo contra una furgoneta en la entrada, donde resultaron heridos varios detenidos”, indicó el DHS en un comunicado. “Tres personas fueron heridas de bala; dos fallecieron y la tercera se encuentra en estado crítico”.

La agencia confirmó que el atacante murió con una herida de bala autoinfligida.

Medios locales, como la televisora WFAA, indicaron que el tiroteo ocurrió durante el traslado de en autobús con detenidos.

La Policía de Dallas ofreció algunos detalles sobre el tiroteo, ocurrido a las 6:40 a.m. local, en las instalaciones del ICE en el sector 8100 de la autopista Stemmons Norte.

“La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio contiguo”, indica el reporte en X. “Dos personas resultaron heridas de bala y fueron trasladadas al hospital. Una de las víctimas falleció en el lugar. El sospechoso también falleció. La investigación continúa y ofreceremos más información a los medios de comunicación más tarde hoy”.

Este diario pidió una postura oficial del DHS sobre el tiroteo y la respuesta fue el mensaje similar de la Secretaria Noem, publicado en X.

Posteriormente, esa agencia envió una postura oficial con un nuevo mensaje de la Secretaria Noem, quien mantuvo que el ataque fue contra agentes, no migrantes, aunque éstos fueron las víctimas.

“Durante meses, hemos advertido a políticos y medios de comunicación que moderen su discurso sobre los agentes del ICE antes de que ocurriera una tragedia. Este tiroteo debe servir de lección para la extrema izquierda: su retórica contra el ICE tiene consecuencias”, dijo Noem. “Comparar a los agentes del ICE con la Gestapo nazi, la policía secreta o las patrullas esclavistas tiene consecuencias. Los hombres y mujeres del ICE son padres, madres, hijos e hijas”.

Noem aseguró que existe una deshumanización sobre los agentes federales, quienes han sido criticados por la agresividad de sus operaciones, detener a personas sin orden judicial, romper cristales de autos, ingresar a viviendas sin órdenes de Juez y, principalmente, operar con el rostro cubierto.

“Como cualquier persona, [los agentes de ICE] sólo desean regresar a casa con sus familias por la noche. La violencia y la deshumanización de quienes simplemente hacen cumplir la Ley deben cesar”, agregó.

El DHS compartió un par de imágenes de las instalaciones, una de balas donde se lee “anti ICE”, además del impacto de una bala en una bandera de Estados Unidos.

Ningún agente del ICE herido, pero…

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, confirmó en una entrevista en Fox News que ningún agente del ICE fue herido y que las víctimas eran migrantes.

Aunque desconoció el motivo del ataque, hizo un nexo entre el atentado y las agresiones que han enfrentado los agentes federales, debido a los operativos contra migrantes sin papeles.

“Sabemos que hubo tres muertos, posiblemente personas detenidas, no agentes del ICE en este momento, que ha habido otros heridos y que algunas personas se encuentran en estado crítico”, sostuvo la funcionaria.

McLaughlin insistió en que el ataque está conectado con los ataques que han enfrentado oficiales federales.

“Llevamos meses diciendo que la retórica en torno a nuestras fuerzas del orden, en particular la deshumanización y la demonización, se ha descontrolado tanto que alguien va a salir herido o va a morir”, subrayó.

La funcionaria incluso dijo que hubo una amenaza de bomba hace un mes en la misma instalación del ICE en Dallas, que no es un centro de detención, sino de procesamiento y traslado.

“Hace casi un mes, en esta oficina del campo del ICE de Dallas recibimos una amenaza de bomba”, acotó. “Esto no es un centro de detención. Es una oficina local, así que sería un procesamiento a corto plazo”.

