Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 2:26 pm

El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, pagó una fianza de 25 millones de dólares en EU para evitar ser arrestado por una deuda que tiene con la multinacional AT&T, informó el martes la agencia de noticias Bloomberg.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– Grupo Salinas, del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, llamó hoy “gobiernícola” a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y amenazó con demandarla en tribunales tanto en México como en Estados Unidos.

La Jefa del Ejecutivo federal dijo esta mañana en su conferencia de prensa, a pregunta expresa sobre el pago de 25 millones de pesos de Salinas Pliego a un tribunal de Estados Unidos para evitar la cárcel por una supuesta deuda con AT&T: “La información que tenemos es la que conocen todos. No tenemos una información particular. Se está solicitando. Es un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario de una telefónica. Nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco en su momento. Entonces la denuncia está puesta por a quien se la vendió en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido. Más bien una defraudación que hizo, o sea, que vende sin informar todas las condiciones de la venta”.

“Toma chocolate, paga lo que debes. A todos. También otras deudas que tiene por ahí, no al fisco, sino… Hay que pagar”, agregó. La información original fue difundida por la agencia Bloomberg.

Grupo Salinas respondió en un comunicado: “Por segunda vez en menos de una semana, hoy, desde la más alta tribuna del país, la titular del Ejecutivo federal atacó a nuestro presidente fundador, el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, con calumnias y difamaciones. Más grave aún es que se realicen con dolo y desde la más supina ignorancia —propia de los gobiernícolas— sobre cómo funciona el mundo empresarial y este tipo de operaciones”.

“Con ello, el Gobierno de México confirma, una vez más, que la embestida autoritaria en nuestra contra es una persecución política y no una disputa fiscal, como intentan disfrazarla. ¿O de qué otra manera se explican las más de 200 menciones en las 'mañaneras' de la pasada y de la actual Administración en contra del señor Salinas Pliego y nuestras empresas? Además, nuevamente nos utilizan como distractores para desviar la atención de la opinión pública y evitar que se hable de lo verdaderamente importante: la extrañísima escala de nueve horas en Chiapas —donde, casualmente, reside el expresidente López Obrador— del avión que trasladó a Hernán Bermúdez Requena, el 'Comandante H', quien fuera Secretario de Seguridad en Tabasco durante el Gobierno del hoy Senador y coordinador parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández”, añadió.

“Mentir cuesta y tiene consecuencias, más aún cuando se trata de una funcionaria pública”, amenazó el grupo empresarial a la Presidenta de México. “Por ello, estamos analizando y evaluando iniciar las demandas y acciones legales pertinentes en México y EU en contra de la titular del Ejecutivo federal por difamación y daño moral, a fin de garantizar que cesen el acoso y las calumnias desde la Presidencia, y enfrente las responsabilidades que las leyes en ambos países establecen”.

