VERSUS ¬ Salinas Pliego, ¿busca la Presidencia, o lo usa para victimizarse?

En este emisión de VERSUS, los periodistas Ana Lilia Pérez, Perla Velázquez y Alejandro Páez analizaron el proyecto político del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien debe 74 mil millones de pesos en impuestos, mismos que se niega a pagar aludiendo persecución política en su contra.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Salinas, que adeuda al Sistema de Administración Tributaria (SAT) 74 mil millones de pesos en impuestos, y que ha expresado su intención por buscar la Presidencia de la República en 2030, busca victimizarse al acusar al Gobierno de ejercer persecución política en su contra para no pagar su deuda, sostuvieron los periodistas Ana Lilia Pérez, Perla Velázquez y Alejandro Páez.

"Tenemos un personaje privado, un empresario que se la pasa señalando críticas de pura denostación y sabemos que él empieza a usar calificativos sobre las personas, no usa argumentos sólidos, sino descalifica, sea por apariencia en el caso de representantes quienes detentan cargos públicos, pues bueno, la denostación deriva precisamente de su intención de no asumir las deudas que él ha ido acumulando", señaló Ana Lilia Pérez.

Pérez recordó que por años y con el apoyo del antiguo Poder Judicial, Ricardo Salinas Pliego logró evadir su deuda con el fisco, sin embargo, tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, inició un proceso en los tribunales para obligar al empresario a pagar.

"No era una deuda que se acumuló ni siquiera el sexenio pasado, sino deudas que ya venían de años anteriores, pero precisamente por la colusión que se tenía por parte de sus gobiernos, pues lo dejaron que se fueran acumulando esas deudas en hacienda ante el SAT. Pero tenemos un empresario que se la pasa criticando, él dice los 'gobiernicolas', pero si hacemos un análisis puntual del origen de sus recursos de esa riqueza que lo colocó como uno de los millonarios a nivel mundial, pues la mayor parte de esa riqueza deriva de actividades que tienen que ver con el sector público", apuntó.

Ana Lilia Pérez señaló que Salinas Pliego ha utilizado a su televisora, TV Azteca, como plataforma para atacar, descalificar y cuestionar a los gobiernos de la 4T.

"Primero, esa concesión de la televisora que le da la exposición mediática, que le da una plataforma para hacer este tipo de denostaciones, para descalificar, para mentir y para lanzarse con una intencionalidad política no informativa con sus noticieros donde un día sí se miente y el otro también".

Por su parte, Alejandro Páez mencionó que la deuda millonaria que arrastra Salinas Pliego es una mezcla de impuestos, multas y recargos acumulados, la cual, dijo, sigue incrementándose año con año.

"Es una muy buena manera de empezar esta conversación, el tema de las deudas. Tenemos tenemos conocimiento de dos principales, digamos, los dos grandes pasivos de Ricardo Salinas Pliego. Uno es el de 74 mil millones que anuncia la presidenta en junio, una mezcla de impuestos, multas y recargos acumulados. Son 74 mil millones. Si pensamos que el presidente López Obrador había anunciado una deuda de 63 mil millones, apenas un año antes en el mes de abril por ahí. Entonces, eso significa que la deuda ha estado creciendo a más o menos un ritmo de 11 mil millones, esta deuda actual, de 11 mil millones anuales".

El periodista explicó que a esta primera deuda se suma otra relacionada con el pago de un fondo a inversionistas extranjeros el cual asciende a los 565 mil millones de dólares.

"Conocemos la otra la otra deuda, el otro monto, digamos, de Salinas Pliego es el vinculado con los fondos con este fondo que reclaman los inversionistas extranjeros, que ese originalmente era de 400. Ya aclaran ellos que con también con recargos y por penalizaciones ya es de 565 mil millones de dólares, pero ya en una conversión al día de hoy más o menos debe andar en otros 11 mil millones".

El pasado 20 de septiembre, SinEmbargo publicó cómo los inversionistas de Estados Unidos denunciaron que desde 2022 TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, usó al Poder Judicial para que un Juez de un Tribunal de la Ciudad de México emitiera una medida cautelar para que la televisora "fingiera” que por la COVID-19 no podía pagarles la deuda que en un inicio era de 400 millones de dólares, pero que hoy asciende a 565 millones de dólares.

Por la falta de pago, las administradoras de fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner presentaron un arbitraje en junio de 2023 contra el Gobierno federal bajo el marco del T–MEC y ahora piden diálogo directo con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo.

El viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el Poder Judicial de la Ciudad de México debe resolver adecuadamente, porque la pandemia ya pasó. "Eso ya fue, ahora sí que 'toma chocolate y paga lo que debes'", dijo la mandataria mexicana.

Y ahondó: "O sea, ya no solo le debe al fisco, sino a empresarios estadounidenses, a fondos, a dueños de fondos estadounidenses. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a defender el que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Ahora, ellos quieren que el Estado mexicano asuma esa responsabilidad; tampoco podemos asumir esa responsabilidad".

La deuda inició en 2017, cuando la televisora emitió 400 millones de dólares (más de 7 mil millones de pesos) en títulos de deuda con el acuerdo de pagar semestralmente intereses a una tasa anual de 8.25 por ciento, pero en 2021 dejó de cumplir. Los inversionistas de EU, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron esos bonos de deuda que ha ido aumentando hasta la fecha. Hoy, el monto a pagar es de 565 millones de dólares.

Al respecto, Perla Velázquez señaló que Salinas Pliego representa la cara del neoliberalismo y todas esas viejas prácticas que solo beneficiaban a las personas de dinero.

"A mí me hace pensar mucho en cómo es esta figura que representa el proyecto del neoliberalismo y cómo en su momento se vieron beneficiados ciertos empresarios en la manera de cómo se estuvo entregando el país a estas personas con la intención de que fueran los únicos beneficiados, que ellos tuvieran este tipo de privilegios de estar retrasando el pago de impuestos. Si algo ha demostrado Ricardo Salinas Pliego es que tiene un arsenal de abogados, que tiene toda la maquinaria necesaria para que lleguen estos recursos legales a su favor".

La periodista mencionó que uno de los grandes responsables de que Salinas Pliego no haya pagado su deuda al SAT es el antiguo Poder Judicial que le otorgó una serie de amparos que han dilatado el proceso.

"No es que ya el Poder Judicial le haya dado la razón a este personaje para que no pague, al contrario, lo que ha hecho es dilatar todo este procedimiento. Son más de 30 amparos que ha metido Ricardo Salinas Pliego con la intención de no pagar, que no llegue este pago que tanto se ha pedido por parte del SAT y lo único que vemos es que se dilata y va creciendo más la deuda".