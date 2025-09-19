No defenderemos a quien debe aquí y a inversionistas en EU: CSP sobre Salinas Pliego

Redacción/SinEmbargo

19/09/2025 - 9:04 am

La Presidenta solicitó al Poder Judicial que no proteja al empresario, y que resuelva con celeridad los litigios respecto al adeudo de Salinas Pliego.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró este viernes que el empresario Ricardo Salinas Pliego, no sólo le debe al fisco mexicano, sino también a empresarios estadounidenses, por lo que le pidió pagar.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que Grupo Salinas recurrió a un juzgado civil de la capital para solicitar respaldo jurídico, argumentando que durante la pandemia no estaba en condiciones de liquidar sus deudas, lo que provocó que los tenedores de bonos en Estados Unidos solicitaran la intervención del Gobierno mexicano.

"Debería pagar lo que debe, osea ya no sólo le debe al fisco sino a empresarios estadounidenses. Nosotros no vamos a defender que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Lo que le pedimos al Poder Judicial es que se resuelva adecuadamente porque la pandemia ya pasó. 'Toma chocolate y paga lo que debes'. No se puede proteger a quien debe algo en México o en el exterior y no hay ningún sustento legal. Ahí viene el litigio que salió hace unos días por estas solicitudes de que el Gobierno mexicano intervenga. Nosotros no vamos proteger a una empresa que le debe dinero a empresarios de Estados Unidos y el poder judicial tampoco debería protegerlos", expresó la mandataria durante su conferencia de prensa.

“Lo que hacen los tenedores de bonos en Estados Unidos es pedirle al Gobierno de México que intervenga, iniciando incluso un litigio en el marco del tratado comercial bajo el argumento de que México no protege a los inversionistas. Lo que debe hacer es pagar lo que debe, no solo al fisco, sino también a los empresarios y fondos de inversión estadounidenses”, explicó.

La Presidenta enfatizó que su Gobierno no defenderá a quienes no cumplan con sus obligaciones financieras internacionales. “Nosotros no vamos a salir a defender que no se les pague a empresarios estadounidenses. Ahora ellos quieren que el Estado mexicano asuma esa responsabilidad, y nosotros no podemos hacerlo”.

Asímismo, Sheinbaum reiteró que la Secretaría de Economía será la instancia encargada de resolver cualquier litigio relacionado con el T-MEC, y dejó en claro que su administración no brindará protección a empresas que no cumplan con sus compromisos con inversionistas extranjeros.

“La Secretaría de Economía evaluará la pertinencia de la reunión [solicitada], pero lo importante es que nosotros no vamos a proteger a una empresa que le adeuda dinero a empresarios de Estados Unidos. El Poder Judicial tampoco debería hacerlo mediante amparos; ese es justamente uno de los abusos que queremos evitar”, finalizó.

